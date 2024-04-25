«Украина может прекратить существование»: Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров по украинскому конфликту
В настоящее время вооруженный конфликт на Украине угрожает самому существованию этого государства. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как отметил глава белорусского государства, боевые действия надоели и самим украинским военнослужащим. Никто воевать не хочет, поэтому надо двигаться в сторону мирных переговоров, считает Лукашенко.
- заявил президент Белоруссии.
В то же время, Лукашенко обратил внимание на агрессивные и милитаристские действия НАТО в Восточной Европе. По словам белорусского лидера, Вашингтон развивает агрессивную риторику в отношении Москвы и Минска. Выделение новой военной помощи США Украине Лукашенко счел важным шагом к эскалации конфликта.
Отдельно глава белорусского государства остановился на милитаризации Польши и стран Прибалтики. По его словам, НАТО и США превращают их в плацдарм для дальнейших агрессивных действий против Российской Федерации и Белоруссии. Так, ускоренными темпами строится инфраструктура военного назначения в Польше и прибалтийских республиках, включая военно-морские и авиационные базы для сил и средств Североатлантического альянса.
- подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии назвал и основных противников США. По мнению Александра Лукашенко, вопреки распространенному мнению, к таковым относятся не только Китай и Россия. Европейский союз властями США тоже рассматривается как соперник и конкурент, поэтому они заинтересованы в ослаблении «объединенной Европы».
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