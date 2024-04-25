«Украина может прекратить существование»: Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров по украинскому конфликту

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«Украина может прекратить существование»: Лукашенко заявил о необходимости мирных переговоров по украинскому конфликту

В настоящее время вооруженный конфликт на Украине угрожает самому существованию этого государства. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как отметил глава белорусского государства, боевые действия надоели и самим украинским военнослужащим. Никто воевать не хочет, поэтому надо двигаться в сторону мирных переговоров, считает Лукашенко.

Если сейчас не пойти на переговоры - Украина может утратить свою государственность и прекратить существование

- заявил президент Белоруссии.

В то же время, Лукашенко обратил внимание на агрессивные и милитаристские действия НАТО в Восточной Европе. По словам белорусского лидера, Вашингтон развивает агрессивную риторику в отношении Москвы и Минска. Выделение новой военной помощи США Украине Лукашенко счел важным шагом к эскалации конфликта.

Отдельно глава белорусского государства остановился на милитаризации Польши и стран Прибалтики. По его словам, НАТО и США превращают их в плацдарм для дальнейших агрессивных действий против Российской Федерации и Белоруссии. Так, ускоренными темпами строится инфраструктура военного назначения в Польше и прибалтийских республиках, включая военно-морские и авиационные базы для сил и средств Североатлантического альянса.

К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов

- подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии назвал и основных противников США. По мнению Александра Лукашенко, вопреки распространенному мнению, к таковым относятся не только Китай и Россия. Европейский союз властями США тоже рассматривается как соперник и конкурент, поэтому они заинтересованы в ослаблении «объединенной Европы».
33 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 12:02
    «Украина может утратить свою государственность и прекратить существование» —

    — Ну и ладненько ...
  2. militari97 Звание
    militari97
    +4
    Сегодня, 12:03
    Было бы с кем там договариваться... Да и цена их "слова" ломаный грош...
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:28
      Раньше украина была хоть прокладкой между западом и востоком, а теперь она нам не нужна в нынешней роли (тарана). Получится украинцы есть, а украины нет.
  3. kvv Звание
    kvv
    +12
    Сегодня, 12:03
    зачем им мешать, пусть прекратит, это наилучший вариант
    1. rs777 Звание
      rs777
      +8
      Сегодня, 12:21
      Кажется, будто Лукашенко хочет спасти нацисткий режим б/у.
    2. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 12:38
      Цитата: kvv
      это наилучший вариант

      Согласен, а очередной похабный мир принесёт нам много крови в будущем, скорей всего не таком далёком.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:51
      зачем им мешать, пусть прекратит, ----- kvv

      Мне непонятно, как будто Батька опасается, что она разрушится что ли? Недоговорноспособна!!! Неужели у него речь о новых Минских??? Ещё давно, Вассерман предполагал, что украину надо присоединять к России, по частям. Сейчас мы видим, что это и происходит.
  4. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 12:09
    «Украина может прекратить существование»

    Из Батьки, обычно, информацию не вытянешь, значит решение принято. Дай то бог, лишь бы не отменили благое решение!..
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +11
    Сегодня, 12:13
    Не "может" , а "ДОЛЖНА" исчезнуть!!!
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:16
    . Украина может утратить свою государственность и прекратить существование

    Да скорей бы уж....
    Сразу разговоры о переговорах прекратятся...
  7. sdivt Звание
    sdivt
    +8
    Сегодня, 12:17
    Если сейчас не пойти на переговоры - Украина может утратить свою государственность и прекратить существование - заявил президент Белоруссии

    Уже далеко не в первый раз муссируется тема переговоров, что само по себе напрягает
    А ещё больше напрягает эта странная формулировка - если не начнем переговоры, Украина исчезнет
    Я чего-то не понимаю?
    Лукашенко хотелось бы сохранить Украину - чтобы Россия в дальнейшем не скучала? Жила в постоянном тонусе?
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: sdivt
      Лукашенко хотелось бы сохранить Украину

      Ну у него с такой фамилией украинские корни. laughing
    2. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 14:22
      Лукашенко хотелось бы сохранить Украину - чтобы Россия в дальнейшем не скучала? Жила в постоянном тонусе?

      Вы думаете Лукашенко сам по своей инициативе будет поднимать такие темы?))Как и в ситуации с Пригожиным , человек озвучивает через себя желание сами знаете кого.Батька тут выступает как ретранслятор.
  8. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 12:18
    Интересно всё получается... Бацька ничо нового не сказал. Почти...
    А если глянуть на ситуацию через призму официальных прокламаций со всех сторон?
    Картина видится так:
    "Запад" против многополярности, но за наличие гигиемона. За присутствие конкретного "бугра", который всеми кукловодит, "сволатч такая"!!!!! В итоге гугемон объедияет много стран против конкретного гос-ва и направляет их во в нужном направлении. Ну, так же? Мулька - всё делает за свой счёт.
    "Восток" выступает за многополярность, за равноправие, за отсутствие конкретного и чётко-видимого хозяина-лидера-держателя "общака, обчественных интересов" и проч. В итоге никто не может стать объединяющим фактором, стержнем, нифритовым жезлом (как угодно), чтобы всем вместе в объединённом формате, противостоять вражинам ацццццким. Не, ну а как иначе?!?!?! Многополярность же, равно-правие!!!!!!! Не может быть кто-то "равноправнее" остальных и главенствовать, камандывать, панимаешь!....
    В итоге, в сухом остатке, "многополярные равноправные" защищаются каждый сам за себя против "однополярных во главе с гигиемоном".
    Все действуют в рамках своих идей.
    Каков результат?
    А таков, что даже Белоруссию нельзя использовать в качестве чёткого и внятного союзника по войне. Ибо - Бацька тоже за многополярность, "на 5-ти стульях сидючи". Или подзабыли кульбиты его?
    А тырнет всёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё помнит. Одна история с его предъявами в части гос.переворота в Минске силами "вагнеровцев" чего стоит! И не только эта...
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: НЕзлобный
      Восток" выступает за многополярность

      Восток - ̶д̶е̶л̶о̶ ̶т̶о̶н̶к̶о̶е̶ понятие растяжимое)
      Вы о каком Востоке? Полагаю, речь только о России
      Потому что, если слушать внимательно господина Си, то ни о какой многополярности речь не идёт.
      Господин Си видит строго двухполярный мир, Китай - США.
      В его парадигме России нет. А если и есть, то строго в фарватере Китая
      Приведите хоть одну цитату Китая о многополярном будущем?
    2. Oldman Звание
      Oldman
      0
      Сегодня, 14:23
      Приятель, маскироваться надо, а то видно, что прямо наслаждаешься правдой маткой, тебя просто распирает от осознания могущества своего непревзойденного интеллекта. Давай громи Белоруссию за многополярность, нельзя ее использовать в качестве союзника...
      Хлопцы, вот сколько же таких долбоебов на сайте, это же типичный ципсошник.
  9. Eug Звание
    Eug
    +5
    Сегодня, 12:19
    Договариваться? Ради того, чтобы Украина сохранилась как государство? С кем договариваться? Сам он за сохранение Украины как государство? Или только советы дает, чтобы быть всем хорошим?
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 12:24
    Если сейчас не пойти на переговоры - Украина может утратить свою государственность и прекратить существование
    А Лукашенко очень волнует украина в ее сегодняшнем состоянии во главе с бандеровским режимом? Наелись уже "Минсками" по горло. Благо Лавров официально заявил, что если и будут переговоры, то не с Зеленским и на это время российская армия боевые действия не прекратит.
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 12:31
    Так это и есть цель- уничтожение фашистского государства на Украине! Что не так?
  12. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 12:33
    Ну и выпьем за это,не чокаясь.
  13. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 12:34
    В чём смысл этих увещеваний? Лукашенко одно и то же мусолит не первый год, однако Украина сохраняется и даже линия фронта не двигается. По руководству Украины не нанесено ни одного удара, в Киев спокойно приезжают "партнеры". Путин предлагает им вернуться к "стамбульским договоренностям", по которым даже Крым, фактически, признается за Украиной. Что им тогда о своей государственности волноваться? Далее, украинская- точнее, бандеровская- государственность сохраняется и что? Запад накачает их оружием, новые поколения воспитают не просто на преданиях о Бандере, а выставляя СВО как "типичную агрессивность москалей". США разместят военные базы на той же границе с Белоруссией. И подобрав момент, ударят из всех стволов.
  14. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 12:35
    "Украина" в смысле -государство. Если прекратит, там начнётся жуткая свалка и война всех со всеми. В стране с целым набором АЭС и массой самых настоящих сумасшедших - не самое лучшее.
    Об этих вещах политикам надо было думать раньше, а не о том, чтобы выполнить дурацкие Минские соглашения. К которым Батька приложил руку, а теперь стоит в стороне, рассуждает и умничает;" ручки-то смотрите- вот они, чистенькие !"
  15. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 12:40
    Запад выделил денег на вооружение, поэтому в этом году переговоры они на рассматривают.
  16. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:44
    Если сейчас не пойти на переговоры - Украина может утратить свою государственность и прекратить существование - заявил президент Белоруссии.
    Надеюсь посыл в Киеве услышали. Договорняковнебудет ... recourse request
  17. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 12:46
    Цитата: Eug
    Договариваться? Ради того, чтобы Украина сохранилась как государство? С кем договариваться? Сам он за сохранение Украины как государство? Или только советы дает, чтобы быть всем хорошим?


    Тока не удивляйтесь, но - ДОГОВАРИВАЛИСЬ, ДОГОВАРИВАЮТСЯ и ЕЩЁ ДОГОВОРЯТСЯ! Не верите?
    "С кем договариваться?" - с главой Украины по контрактам на транзит газа, например. На 2024 и далее, на 2025 гг. Не верите - см.официальные СМИ. В рамках таких контрактов Украина является гос-вом.
    Торговля с "вна" и война во "вна" идут своим, но одновременным чередом. Не надо путать мух и котлеты!
  18. sergant036 Звание
    sergant036
    0
    Сегодня, 12:56
    Лука, как обычно, демонстрирует свой "недюжинный" хуторской интеллект. Какие переговоры, какой цуг-цванг? Батька, ты ополоумел или просто предатель? Скорее всего - второе. Тебя же первого твой благословенный запад вздернут на фонаре, чудак на букву "м".
    1. Oldman Звание
      Oldman
      +1
      Сегодня, 14:26
      Тебе, с твоим сержантским интеллектом не понять хуторской, увы...
  19. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 13:02
    Лукашенко, разумеется, говорит это не по своей инициативе - вероятно, транслирует "сигналы" о готовности к переговорам от Путина.
  20. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 13:02
    Украина не то что бы может прекратить свое существование . Она ДОЛЖНА прекратить свое существование
  21. двейра63 Звание
    двейра63
    0
    Сегодня, 13:09
    Меня, собственно, не удивляет призыв двигаться к мирным переговорам данного президента, "украинским военным надоело воевать" - странное высказывание. Вопрос зачем это сейчас, когда наши войска идут в наступление? Чью позицию он решил озвучить?- вот главный вопрос, на отсебятину это не похоже. Не думаю что его беспокоит сохранение Украины, как суверенного государства.
  22. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 13:20
    Цитата: sdivt
    Цитата: НЕзлобный
    Восток" выступает за многополярность

    Восток - ̶д̶е̶л̶о̶ ̶т̶о̶н̶к̶о̶е̶ понятие растяжимое)
    Вы о каком Востоке? Полагаю, речь только о России
    Потому что, если слушать внимательно господина Си, то ни о какой многополярности речь не идёт.
    Господин Си видит строго двухполярный мир, Китай - США.
    В его парадигме России нет. А если и есть, то строго в фарватере Китая
    Приведите хоть одну цитату Китая о многополярном будущем?


    "...если слушать внимательно господина Си, то ни о какой многополярности речь не идёт" - Для тех, кто слушает НЕвнимательна и не умеет пользовацо тырнетом и смотрит на ПК (на кампутер; штука такая, с ящиком, экраном и кучей кнонпачег) с уважением, чуть меньшим, чем к Пишущей машинке, пжлста:
    "ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао."

    Норм, или исчо для Вас пагуглить?
  23. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 13:25
    Цитата: двейра63
    Меня, собственно, не удивляет призыв двигаться к мирным переговорам данного президента, "украинским военным надоело воевать" - странное высказывание. Вопрос зачем это сейчас, когда наши войска идут в наступление? Чью позицию он решил озвучить?- вот главный вопрос, на отсебятину это не похоже. Не думаю что его беспокоит сохранение Украины, как суверенного государства.


    "...зачем это сейчас, когда наши войска идут в наступление" - ну, наверное, затем же, зачем велись переговоры в Тегеране и в Ялте (года сами прогуглите). Тогда тоже "наши войска шли в наступление".
  24. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:14
    боевые действия надоели и самим украинским военнослужащим. Никто воевать не хочет, поэтому надо двигаться в сторону мирных переговоров, считает Лукашенко.

    Вот здесь он не прав. Население фашистской украины, значительная его часть греется чувством национального превосходства и поддержкой белого хозяина. Иначе бы давно никто не воевал.
    К кому он обращается, какие переговоры. Он что не видит, что с нами воевать собрались.