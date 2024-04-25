В сети опубликованы наглядные примеры «трудностей» у ВСУ с возведением новой линии обороны
После провала прошлогоднего контрнаступления и освобождения российскими войсками Авдеевки, которая долгие годы являлась главным укрепрайоном ВСУ на оккупированных Киевом территориях ДНР, украинская армия начала спешно возводить оборонительные укрепления на новых рубежах.
Между тем ряд западных и украинских экспертов заявляют, что войска киевского режима сталкиваются с серьезными трудностями в ходе строительства новой линии обороны. Более того, некоторые из них считают, что это и вовсе бесполезная затея, так как ВСУ не успеют создать надежные укрепления до наступления ВС РФ.
Стоит отметить, что с вышеупомянутым мнением трудно не согласиться. Ведь тот же Авдеевский укрепрайон украинская армия строила на протяжении 8 лет, пользуясь «Минскими соглашениями».
Сегодня же дела обстоят совсем иначе. Мало того, что у ВСУ катастрофически мало времени на выстраивание новой линии обороны, так они еще и сталкиваются с непредвиденными «трудностями», примеры которых были недавно опубликованы в сети.
Все дело в том, что в отличие от периода с 2014 по 2022 год, у войск киевского режима сегодня нет возможности заниматься своим делом на оккупированных территориях Донбасса, не опасаясь противодействия. Ведь прикрытие в виде «Минска 1, 2» больше не работает.
В итоге на кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть горящую и посеченную осколками строительную технику, которая пытается рыть окопы и строить блиндажи, но ей активно «мешают».
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