В сети опубликованы наглядные примеры «трудностей» у ВСУ с возведением новой линии обороны

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В сети опубликованы наглядные примеры «трудностей» у ВСУ с возведением новой линии обороны

После провала прошлогоднего контрнаступления и освобождения российскими войсками Авдеевки, которая долгие годы являлась главным укрепрайоном ВСУ на оккупированных Киевом территориях ДНР, украинская армия начала спешно возводить оборонительные укрепления на новых рубежах.

Между тем ряд западных и украинских экспертов заявляют, что войска киевского режима сталкиваются с серьезными трудностями в ходе строительства новой линии обороны. Более того, некоторые из них считают, что это и вовсе бесполезная затея, так как ВСУ не успеют создать надежные укрепления до наступления ВС РФ.



Стоит отметить, что с вышеупомянутым мнением трудно не согласиться. Ведь тот же Авдеевский укрепрайон украинская армия строила на протяжении 8 лет, пользуясь «Минскими соглашениями».

Сегодня же дела обстоят совсем иначе. Мало того, что у ВСУ катастрофически мало времени на выстраивание новой линии обороны, так они еще и сталкиваются с непредвиденными «трудностями», примеры которых были недавно опубликованы в сети.







Все дело в том, что в отличие от периода с 2014 по 2022 год, у войск киевского режима сегодня нет возможности заниматься своим делом на оккупированных территориях Донбасса, не опасаясь противодействия. Ведь прикрытие в виде «Минска 1, 2» больше не работает.

В итоге на кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть горящую и посеченную осколками строительную технику, которая пытается рыть окопы и строить блиндажи, но ей активно «мешают».

23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +12
    Сегодня, 12:14
    А между тем трудности ВСУ нарастают как снежный ком.Российская армия заняла Соловьево: под угрозой окружения крупная группировка ВСУ.

    Продолжается наступление российских войск на Авдеевском направлении после прорыва у Очеретино. Новости от DeepState свидетельствуют о продвижении в селе Соловьево к югу от Очеретино, а также о наличии движения между этими населенными пунктами.

    По данным DeepState, Соловьево, похоже, на треть занято ВС РФ. Российские источники утверждают, что практически все Соловьево до юго-западных окраин уже под их контролем. Блогер Анатолий Шарий также подтверждает занятие села российскими войсками.

    «Сообщается, что ВСУ отступили из нп. Соловьево. Движение на Покровск...» - пишет Шарий.

    Украинские военные не подтверждали эту информацию.

    Движения в районе Соловьево и соседней Новомахмутовки создают угрозу позициям ВСУ в Бердычах, которые могут быть обойдены с северо-запада. Это направление может быть использовано для маневра на юг и попыток окружения территорий к западу от Авдеевки, включая район Уманского и водоемы, где сейчас украинские войска строят новую линию обороны. После прорыва у Очеретино, который украинским силам пока не удается остановить, возникает угроза, что российские войска могут прорваться в тыл этой линии.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 12:27
      Очень перспективный прорыв под Очеретино. Если обеспечить фланги, то прорыв может стать оперативным, как под Попасной. good
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +4
        Сегодня, 12:35
        Новокалиновку практически заняли , из Соловьево выбили 47 бригаду ( под ФАБом долго не повоюешь), так что фланги уже обеспечиваются. Очеретино -это вообще что то шедевральное и совсем неожиданное. good
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 12:42
        Там, в Очеретино, ещё северные и западные окраины не зачистили. Помимо этого, из Архангельского севернее, ведется огонь артиллерии и осуществляются налеты дронов. До оформления успеха ещё далеко.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 13:08
      Кстати...

      Я совсем не исключаю, что за рычагами этой "строительной техники" киевских бандеро - нациков могут находиться и командированные "добровольцы - строители" из состава инженерных подразделений Вермахта (ранее, - т.н. "Бундесвер"...). И инж. подразделений прочих НАТО-вских табаки...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 12:19
    что это и вовсе бесполезная затея, так как ВСУ не успеют создать надежные укрепления до наступления ВС РФ
    Им конечно виднее, но однозначно можно сказать, что такую линию как создали мы в свое время им не построить. И хорошо, что периодически наносятся удары выводя из строя строительную технику.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:33
      если строят в досягаемости дешевых средств то строительную технику уничтожают
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:24
    «Можно увидеть горящую и посеченную осколками строительную технику, которая пытается рыть окопы» —

    — "Эх копатели" ...
  4. Комментарий был удален.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 12:31
    Все логично... кто не с нами, тот против нас.
    Никаких сантиментов и жалости, по крайне мере сейчас...
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 12:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В итоге на кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть горящую и посеченную осколками строительную технику, которая пытается рыть окопы и строить блиндажи, но ей активно «мешают».

    кто сказал, что будет легко? укры наверное думали , что под носом у ВС РФ смогут возводить оборонительные укрепления, но русские с ними не согласились.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 13:50
      Надо было ещё добавить,а то спокойно телефоны достали и снимают
  7. KelWin Звание
    KelWin
    +7
    Сегодня, 12:32
    сталкиваются с непредвиденными «трудностями»

    Очень ненадёжные кондиционеры, очень.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +8
    Сегодня, 12:34
    Ну что сказать. Сгорел на работе в прямом смысле.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 12:52
    Сгорел сарай, гори и хата. Чубатая шайка не отходит от плана оставить на месте Донбасса пепелище, отступить за Днепр и оттуда шмалять из дальнобоя во все стороны.
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 13:07
    можно увидеть горящую и посеченную осколками строительную технику

    Любители дурацких вопросов, типа, янипанимаюпачиму нельзя уничтожить всю строительную технику, таки получили ответ.
    Ожидается нытьё по поводу того, что не вся техника уничтожена и пачиму нельзя было раньше...
  11. grindz Звание
    grindz
    +2
    Сегодня, 13:13
    Ох как хорошо со строительной техникой. Когда стали видео появляться как укропы радостно копают окопы и выставляют пирамидки, то сразу был вопрос, что это хорошая цель для наших беспилотников и вот так оно и есть. Приятно.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +4
      Сегодня, 13:19
      На нижнем фото следы шрапнели. Там, похоже, прилетело нечто более крупное чем дрон.
      1. ГГВ Звание
        ГГВ
        +2
        Сегодня, 13:55
        Эта не бронированная техника, самое то для кассетных боеприпасов.Сохранить работяг не сможет и технику попробуй востанови после накрытия.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +2
          Сегодня, 13:57
          Если суббоеприпасы кумулятивно-осколочные, как в большинстве у американцев, то там и бронетехнике не уцелеть.
          1. ГГВ Звание
            ГГВ
            +2
            Сегодня, 14:01
            Не,я имею ввиду более дешёвые, например ракеты "Торнадо С или У",там в контейнерах очень много шариков или дротиков, самое то именно для не бронированной техники,а если позволяет дальность,то и 152мм снаряд
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              +1
              Сегодня, 14:05
              Там тоже возможно. Если у Израиля есть 120-мм кассетная мина, а у нас, проходила информация, про подобное для Ноны, то и для Торнадо приспособить не станет проблемой.
              1. ГГВ Звание
                ГГВ
                +1
                Сегодня, 14:11
                Мине скорее всего не позволит дальность, вряд-ли новые линии обороны строят ближе 20км.,а так да,это скорее всего самое дешёвое средство
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:42
    Ну нравиться людям втыкать за бандеру под укрофеню. На здоровье.