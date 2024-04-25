Foreign Policy: Украина не получит снаряды, пока США не восполнят собственные запасы
Несмотря на то, что американский Конгресс после долгих дискуссий все же одобрил выделение помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, в каком объеме и когда она дойдёт до Украины, пока неясно.
Как отмечает американский журнал Foreign Policy, перед тем как отправлять Киеву боеприпасы, Вашингтону придётся для начала пополнить собственные запасы.
Большая часть оружия, которое предполагается закупить для Украины на выделенные деньги, попадёт на передовую не ранее следующего года, утверждает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
По данным Foreign Policy, ожидается, что в течение этого года власти США будут заниматься восполнением своих запасов оружия, которые сильно снизились из-за поставок на Украину. Стоит добавить, что осенью в Штатах пройдут президентские выборы и в стране все внимание направлено к подготовке к ним.
Примерно подобным же образом обстоит ситуация и с европейской помощью Украине, так как арсеналы стран ЕС сильно опустели. Поэтому подавляющее большинство снарядов из Европы не попадут на фронт до конца 2024 года.
Одновременно со всем этим в России значительно возрастают объемы производства боеприпасов, отмечает издание, по данным которого, в 2024 году она может произвести 3,5 млн снарядов, а в следующем году на миллион больше.
В целом такие публикации могут являться изрядным лукавством, так как американские военные грузы для отправку на Украину ранее уже были сформированы и подготовлены в Германии и Польше.
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