Foreign Policy: Украина не получит снаряды, пока США не восполнят собственные запасы

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Foreign Policy: Украина не получит снаряды, пока США не восполнят собственные запасы

Несмотря на то, что американский Конгресс после долгих дискуссий все же одобрил выделение помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, в каком объеме и когда она дойдёт до Украины, пока неясно.

Как отмечает американский журнал Foreign Policy, перед тем как отправлять Киеву боеприпасы, Вашингтону придётся для начала пополнить собственные запасы.



Большая часть оружия, которое предполагается закупить для Украины на выделенные деньги, попадёт на передовую не ранее следующего года, утверждает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По данным Foreign Policy, ожидается, что в течение этого года власти США будут заниматься восполнением своих запасов оружия, которые сильно снизились из-за поставок на Украину. Стоит добавить, что осенью в Штатах пройдут президентские выборы и в стране все внимание направлено к подготовке к ним.

Примерно подобным же образом обстоит ситуация и с европейской помощью Украине, так как арсеналы стран ЕС сильно опустели. Поэтому подавляющее большинство снарядов из Европы не попадут на фронт до конца 2024 года.

Одновременно со всем этим в России значительно возрастают объемы производства боеприпасов, отмечает издание, по данным которого, в 2024 году она может произвести 3,5 млн снарядов, а в следующем году на миллион больше.

В целом такие публикации могут являться изрядным лукавством, так как американские военные грузы для отправку на Украину ранее уже были сформированы и подготовлены в Германии и Польше.
5 комментариев
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  1. Венд Звание
    Венд
    +1
    Сегодня, 12:49
    Ну одобрить не значит выделить laughing Обещанного как говорится три года ждут laughing
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:49
    перед тем как отправлять Киеву боеприпасы, Вашингтону придётся для начала пополнить собственные запасы.
    Было бы хорошо, но... Сегодня показали Байдена, который заявил журналистам, что отгрузка вооружений украине и в первую очередь снарядов начнется через несколько часов. Байдену конечно на слово верить не приходится, но в т.ч. и западные СМИ сообщали, что большая часть вооружения уже в Польше и Румынии, осталось пересечь границу.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:55
    . перед тем как отправлять Киеву боеприпасы, Вашингтону придётся для начала пополнить собственные запасы.

    Не за счет ли...
    . американский Конгресс после долгих дискуссий все же одобрил выделение помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов

    wassat
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    +3
    Сегодня, 12:57
    Надеяться на лучшее - рискованное занятие. Лучше готовиться к худшему.
    Лучше исходить из того, что снаряды уже в Румынии и Польше hi
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 13:40
    в течение этого года власти США будут заниматься восполнением своих запасов оружия, которые сильно снизились

    Уж не знаю, кого это успокаивает.
    НАТО в полный рост запасается на случай, если противостояние с Россией перейдет в горячую фазу
    Поэтому неважно, на Украину эти снаряды поступят, или осядут на складах НАТО
    В любом случае они будут направлены против нас.
    Я бы даже добавил, что неизвестно, в чьих руках они станут для нас опаснее, в руках Украины, или в руках НАТО
    Ситуация очень, очень опасная
    И злорадствовать, что они не достанутся Украине, могут только совершенно недалёкие

    Цитата: Rage66
    Надеяться на лучшее - рискованное занятие. Лучше готовиться к худшему

    Золотые слова. Именно так!