Подразделения противника разгромлены на огнеупорном заводе в Красногоровке, центр города перешёл под контроль ВС РФ

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Подразделения противника разгромлены на огнеупорном заводе в Красногоровке, центр города перешёл под контроль ВС РФ

Российские войска добились нового успеха на линии боевого соприкосновения. Речь идёт о значительном продвижении в городе Красногоровка, что к западу от Донецка. Красногоровка – единственный город на этом направлении, который до последнего времени полностью контролировался вражескими войсками.

С мест боёв поступает информация о том, что российские войска овладели главным укрепрайоном противника в Красногоровке – местным огнеупорным заводом. Само предприятия с многочисленными коммуникациями, включая подземные, находится в центре Красногоровки, что говорит о том, что и центральная часть города перешла под контроль ВС РФ.



Противник на огнеупорном заводе был разгромлен силами в первую очередь 5-й бригады, входящей в состав одной из армий Южного военного округа.



В течение ночи и раннего утра по этому району активно работали наши артиллеристы. ВКС наносили удары с воздуха, не давая ВСУ возможности провести перегруппировку оставшихся сил и подвести резервы. Да и сами резервы, по большому счёту, противнику уже было неоткуда.

В итоге территорию завода в Красногоровке ВСУ так и не смогли превратить в подобие «Азовстали» в Мариуполе или Авдеевского коксохимического завода в плане длительности удержания позиций в обороне. Оборона достаточно быстро рухнула под натиском наших бойцов. Никакого «экстракшена» тоже не случилось...
9 комментариев
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  1. Aleksandr21 Звание
    Aleksandr21
    +7
    Сегодня, 12:34
    Молодцы! Радуют такие новости... прям бальзам на сердце.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:45
      Результаты часовых мощных артеллерийских и авиаударов по позициях ВСУ в центре Красногоровки.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:59
        В продолжении поста.Видео освобождённого завода по ссылке ниже.

        Российские войска взяли Огнеупорный завод в Красногоровке. Фактически, взяли его еще вчера, просто не торопились объявлять.Контроль над заводом существенно ускорит освобождение Красногоровки. Это был ключевой опорный пункт противника в городе.


        https://t.me/boris_rozhin/121406
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:36
    «Оборона достаточно быстро рухнула под натиском наших бойцов. Никакого "экстракшена" тоже не случилось» —

    — "Экстракшенов" больше быть не должно ...
  3. Комментарий был удален.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 12:37
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Подразделения противника разгромлены на огнеупорном заводе в Красногоровке, центр города перешёл под контроль ВС РФ

    хороший темп взяли ВС РФ , главное не останавливаться и дальше на "плечах противника" продолжать наступление в динамике. good
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:55
    Оборона достаточно быстро рухнула под натиском наших бойцов
    Молодцы ребята! Если ковырнули и захватили такой укрепрайон, ка огнеупорный завод с многочисленными коммуникациями, включая подземные, то выйдут и на окраины полностью освободив населенный пункт.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 12:56
    Да и сами резервы, по большому счёту, противнику уже было неоткуда

    Новость хорошая, но текст вычитывать надо. Торопиться не надо, да
  7. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:02
    Неужели нельзя проследить за работой автопереводчика? Не "огнеупорный", а огнеупоротый завод - правильно!
  8. militari97 Звание
    militari97
    0
    Сегодня, 13:03
    Давить... Пусть бегут в Пшекию...