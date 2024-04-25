Украинцев проинформировали, что ТЦК работают в режиме 24/7 и ждут «посетителей»

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Украинцев проинформировали, что ТЦК работают в режиме 24/7 и ждут «посетителей»

Командование сухопутных войск ВСУ проинформировало оставшихся на Украине военнообязанных граждан, что, во избежание очередей из желающих, согласно принятому парламентом страны закону об ужесточении мобилизационных мероприятий, обновить свои данные в ТЦК (военкоматах), эти учреждения теперь будут работать в режиме 24/7.

Таким образом, киевский режим фактически круглосуточно обеспечивает мероприятия по отправке своих граждан на фронт, где они с большой долей вероятности неизбежно погибнут за интересы Запада под ударами авиации и плотным огнем артиллерии ВС РФ.



Чтобы препятствовать массовым побегам военнообязанных из концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский, Верховная Рада решила увеличить численность пограничных войск ВСУ.

Однако, несмотря на все предпринимаемые киевским режимом усилия, направленные на восполнение потерь в ВСУ, что необходимо для удержания линии фронта, не говоря уже об обещанных Киевом западным кураторам попытки наступать на некоторых участках, граждане Украины продолжают массово пересекать границу страны, таким образом спасая свою жизнь и свободу.

Однако, и побег за границу уже не гарантирует обладателям украинского гражданства спасение от отправки на фронт. В частности, власти Польши, где в настоящее время находится до миллиона беженцев с Украины, не исключают возможности принудительного возвращения уклонистов Киеву.
15 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +2
    Сегодня, 13:13
    Интересно, а сколько стоит попасть не на фронт, а в погран. войска на западную границу?
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 13:16
      На украине теперь самые состоятельнык люди- президент, военкомы и пограничники.)
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Андрей Николаевич
        На украине теперь самые состоятельнык люди- президент, военкомы и пограничники.)


        Вы забыли упомянуть офицерский состав ВСУ и волонтеров.Все кормятся с войны и подачек Запада,но что же будет потом когда подачки Запада перестанут поступать на Украину,а из страны убежит или отправится на кладбище куча людей?Вот в чём вопрос.Макрон вон уже к Одессе присматривается.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 13:45
          Микрон пусть сначала олимпиаду проведёт. А то окажется круче, чем в Крокусе. Сдается мне, что эта ЛГБТ-олимпиада войдёт в историю массовыми беспорядками.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:21
        ......эти учреждения теперь будут работать в режиме 24/7.

        Если для соціальної підтримки, то пусть работают. Много калек, инвалидов, наркоманов и тд. Все в чем то нуждаются.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 13:44
          Ага. И потом все эти отбросы и недобитки будут содкржаться за счет нашего бюджета.((
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 13:17
      С какой целью интересуетесь?Из погран.войск ВСУ на западной границе половина наверное сама свалит за границу. А так наверно в ТЦК сейчас сложно попасть. Наверно приходится вечером вставать в очередь и стоять всю ночь,чтобы на следующий день потом попасть в ТЦК. Поэтому и работают в режиме 24/7.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 13:25
      Придется и патрули привлекать-следить за порядком,что бы без очереди никто не пролез.
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 13:19
    Непатриотичное фото!
    Могли бы для съемки и потратиться на массовку, очередь патриотов изобразить
    Это провал...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 13:47
      Ну рассмешили! Верно! Вместо таблички " консульство" повесить табличку " ТЦК". И толпы штурмающих укропитеков...)
  3. militari97 Звание
    militari97
    0
    Сегодня, 13:25
    Ну я понимаю, что круглосуточно будут доставлять... "добровольцев"
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 13:27
    Что-то они путаются в показаниях. Как они могут работать 24/7 в военкоматах, если они по ночам БПЛА сбивают? Неразбериха.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 13:31
      Это же "призраки ТЦК".Они всё могут.
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:32
    во избежание очередей из желающих

    А очереди желающих в морг такие же длинные должны быть. laughing lol lol lol
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:38
    «ТЦК работают в режиме 24/7 и ждут "посетителей"» —

    — "Ласкаво просимо!" ...