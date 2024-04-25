Украинцев проинформировали, что ТЦК работают в режиме 24/7 и ждут «посетителей»
Командование сухопутных войск ВСУ проинформировало оставшихся на Украине военнообязанных граждан, что, во избежание очередей из желающих, согласно принятому парламентом страны закону об ужесточении мобилизационных мероприятий, обновить свои данные в ТЦК (военкоматах), эти учреждения теперь будут работать в режиме 24/7.
Таким образом, киевский режим фактически круглосуточно обеспечивает мероприятия по отправке своих граждан на фронт, где они с большой долей вероятности неизбежно погибнут за интересы Запада под ударами авиации и плотным огнем артиллерии ВС РФ.
Чтобы препятствовать массовым побегам военнообязанных из концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский, Верховная Рада решила увеличить численность пограничных войск ВСУ.
Однако, несмотря на все предпринимаемые киевским режимом усилия, направленные на восполнение потерь в ВСУ, что необходимо для удержания линии фронта, не говоря уже об обещанных Киевом западным кураторам попытки наступать на некоторых участках, граждане Украины продолжают массово пересекать границу страны, таким образом спасая свою жизнь и свободу.
Однако, и побег за границу уже не гарантирует обладателям украинского гражданства спасение от отправки на фронт. В частности, власти Польши, где в настоящее время находится до миллиона беженцев с Украины, не исключают возможности принудительного возвращения уклонистов Киеву.
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