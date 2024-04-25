Военная прокуратура Польши сообщила о гибели двух солдат в результате «несчастного случая» на полигоне

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Военная прокуратура Польши сообщила о гибели двух солдат в результате «несчастного случая» на полигоне

Военная прокуратура Польши официально сообщила о гибели двух молодых солдат механизированного батальона в результате «несчастного случая», произошедшего 5 марта на полигоне вблизи с городом Дравско-Поморске. В заявлении ведомства указывается, что в результате «наезда гусеничной машины» 20-летний капрал Роберт погиб на месте, а 28-летний сержант Матеуш был доставлен на вертолете в больницу в Щецине. Через несколько дней мужчина скончался.

Результаты вскрытия солдат подтверждают наши выводы. То есть причиной смерти стал наезд на людей боевой машины, что привело к множественным внутренним травмам

— сообщил журналистам заместитель начальника окружной прокуратуры по военным делам в Познани Бартош Окуневский.



Польская пресса сообщает, что следствие по этому инциденту еще продолжается, допрашиваются свидетели, идет изучение документации и обследование состояния боевой машины. Однако уже известно, что механик-водитель бронетранспортера в момент инцидента был трезв, сообщают польские СМИ. В случае признания его вины за «дорожно-транспортное происшествие» солдату грозит до восьми лет лишения свободы.

Стоит отметить, что подобные сообщения о внезапной гибели военнослужащих стран НАТО чаще всего появляются в аккурат после того, как Минобороны РФ информирует об очередном ударе высокоточным оружием по местам дислокации, учебным центрам и другим объектам с боевиками ВСУ и иностранными наемниками или, как обычно называют своих военнослужащих западные официальные ведомства, «инструкторами». Фактическая гибель и ранения иностранных солдат и офицеров на Украине выдаются за несчастные случаи, якобы произошедшие как на учениях, так и во внеслужебное время.

В частности, в марте при загадочных обстоятельствах погибли сразу пять польских военных, среди них бригадный генерал. Главное командование Вооруженных сил Польши сообщило 26 марта, что во время горной подготовки в районе Нижних Рыс в Карпатских горах якобы в результате схода лавины погиб рядовой и начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе бригадный генерал Адам Марчак. За день до этого во время учений от «взрыва тротила» погибли два сапера 5-го Тарногурского химического полка польской армии, что подтвердили в Минобороны.

В середине января Министерство обороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по месту дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. По данным российского военного ведомства, в результате были уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

В середине 2023 года немецкий телеканал RTL Television сообщил, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с Минобороны Украины, им платят по 500 евро в месяц, а за участие в боях на передовой — €3 тыс. в месяц. При этом в МИД Франции отрицают присутствие регулярных военных в рядах ВСУ, а их гибель всякий раз обставляется как «несчастные случаи», произошедшие за пределами Украины.
20 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 13:11
    Только в то лето была западная информация что на кладбище Польши лежат 3,5 тыс погибших на украине. И польку смотрела, которая снимала могилы (а их очень много было) - молодые и все в военной форме.
    Сейчас уже больше. особенно после наших налётов. Там и французиков много полегло. Только Макрон не знает как это официально скрыть, а цифры расти будут.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:13
      Их всех никто не звал к нам.....
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 13:23
        Польши лежат 3,5 тыс погибших на украине.
        Интересно премию Дарвина польша выплачивает родственникам?
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 13:48
      Это они сьели что- нибудь.. может сало,без хлеба.)
    3. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Олеся Леся
      Только в то лето была западная информация что на кладбище Польши лежат 3,5 тыс погибших на украине
      Вы говорите о новом мемориале на севере? Писали что открыли в начале ‘22го, а осенью там было под полторы тысячи монументов; на тот момент поляки признавали дюжину потерь … У нас тут один лях громко спорил recourse
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 13:12
    Да, да, конечно на полигоне.... Брехуны ляхские.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Фаталист
      Да, да, конечно на полигоне....

      Ну так какой то бандеровский деятель сказал же, что Украина это полигон. laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:13
    — "Смерть наступила по естественным причинам" ...
  4. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 13:14
    МИД Франции отрицают присутствие ... а их гибель всякий раз обставляется как «несчастные случаи»

    Ну и хорошо. Надо соблюдать правила безопасности на полигоне и не заглядывать под днище танка.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:15
      Воевать с русскими тоже опасно для здоровья.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: frruc
      Ну и хорошо. Надо соблюдать правила безопасности на полигоне и не заглядывать под днище танка.
      У нас в Министерстве Обороны есть Главный инженер по технике безопасности, а у него очень хороший штат сотрудников и на передовой, и в штабах. Научат и французов, и поляков, и кого угодно технике безопасности.
  5. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 13:19
    а за участие в боях на передовой — €3 тыс. в месяц.

    Как то маловато для запада...
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 13:22
    Какое меткое название для окраины - полигон. Что есть, то есть.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:23
    Вот не злорадный я.... но... чем меньше их, тем лучше... feel
  8. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:23
    Военная прокуратура Польши сообщила о гибели двух солдат в результате «несчастного случая» на полигоне

    А полигон этот Украина называется? laughing Ну что ж земля им стекловатой.
  9. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:55
    При НАТО давно пора создать отдел "креативщиков", придумывающих альтернативные причины гибели для своих зажмурившихся гaдёнышeй на т.н. Украине.
  10. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 13:58
    Вот и прекрасно. К бандере в гости никогда не поздно, особенно полякам, экспресс ходит часто и по расписанию.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:02
    на полигоне вблизи с городом Дравско-Поморске.
    А ведь с 1983 по 1988 мы на этот полигон из Ключево с периодичностью раз в квартал ездили связь, качали. Там ещё рядом Борно-Сулиново, или как мы его звали сПорно-Сексулиново,.там пехота, танкисты и десантники с вертолётчиками стояли... Через само Дравско-Поморске в Щецинек и Свидвин ездили...В Дравско -Поморске на въезде помнится мемориал стоял, Т-34-ки, пушки... Правда с польскими орлами, сохранились ли, или тоже порушили...Поляки к нам от туда частенько приезжали, теперь вот , судя по всему тоже "к нам приезжали"...
  12. 24rus Звание
    24rus
    +1
    Сегодня, 14:17
    Может их перекупатьза 2тыс евро
  13. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 15:03
    чей то они какие-то невеселые.
    Перед отправкой в 404 что ли фоткались?