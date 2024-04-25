Военная прокуратура Польши сообщила о гибели двух солдат в результате «несчастного случая» на полигоне
Военная прокуратура Польши официально сообщила о гибели двух молодых солдат механизированного батальона в результате «несчастного случая», произошедшего 5 марта на полигоне вблизи с городом Дравско-Поморске. В заявлении ведомства указывается, что в результате «наезда гусеничной машины» 20-летний капрал Роберт погиб на месте, а 28-летний сержант Матеуш был доставлен на вертолете в больницу в Щецине. Через несколько дней мужчина скончался.
— сообщил журналистам заместитель начальника окружной прокуратуры по военным делам в Познани Бартош Окуневский.
Польская пресса сообщает, что следствие по этому инциденту еще продолжается, допрашиваются свидетели, идет изучение документации и обследование состояния боевой машины. Однако уже известно, что механик-водитель бронетранспортера в момент инцидента был трезв, сообщают польские СМИ. В случае признания его вины за «дорожно-транспортное происшествие» солдату грозит до восьми лет лишения свободы.
Стоит отметить, что подобные сообщения о внезапной гибели военнослужащих стран НАТО чаще всего появляются в аккурат после того, как Минобороны РФ информирует об очередном ударе высокоточным оружием по местам дислокации, учебным центрам и другим объектам с боевиками ВСУ и иностранными наемниками или, как обычно называют своих военнослужащих западные официальные ведомства, «инструкторами». Фактическая гибель и ранения иностранных солдат и офицеров на Украине выдаются за несчастные случаи, якобы произошедшие как на учениях, так и во внеслужебное время.
В частности, в марте при загадочных обстоятельствах погибли сразу пять польских военных, среди них бригадный генерал. Главное командование Вооруженных сил Польши сообщило 26 марта, что во время горной подготовки в районе Нижних Рыс в Карпатских горах якобы в результате схода лавины погиб рядовой и начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе бригадный генерал Адам Марчак. За день до этого во время учений от «взрыва тротила» погибли два сапера 5-го Тарногурского химического полка польской армии, что подтвердили в Минобороны.
В середине января Министерство обороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по месту дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. По данным российского военного ведомства, в результате были уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
В середине 2023 года немецкий телеканал RTL Television сообщил, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с Минобороны Украины, им платят по 500 евро в месяц, а за участие в боях на передовой — €3 тыс. в месяц. При этом в МИД Франции отрицают присутствие регулярных военных в рядах ВСУ, а их гибель всякий раз обставляется как «несчастные случаи», произошедшие за пределами Украины.
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