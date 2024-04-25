The Economist: 61 миллиард долларов не поможет Киеву вернуть утраченные территории

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The Economist: 61 миллиард долларов не поможет Киеву вернуть утраченные территории

61 миллиард долларов американской военной помощи не поможет Киеву вернуть утраченные территории, которые сейчас контролируют россияне. Эти средства лишь поспособствуют укреплению украинской обороны.

Такая мысль была высказана в статье, опубликованной в британской газете The Economist.



Журналисты сравнивают предоставление нового пакета помощи киевскому режиму с ситуацией, когда утопающему бросили спасательный круг. Он уже не утонет, но так как человек находится в холодной воде на большом расстоянии от берега, его жизнь все еще находится в опасности.

В материале отмечается, что с 2014 года Украина уменьшилась в размерах примерно на 18 процентов. Половина этих территорий была утеряна вскоре после киевского Майдана, и еще стольких же земель она лишилась после начала российской спецоперации.

Британские журналисты, что неудачное прошлогоднее украинское контрнаступление преподало урок всем военным стратегам. ВСУ пришлось дорого заплатить за свою попытку, понеся серьезные потери в личном составе и технике. Дело в том, что в условиях современных военных действий стало слишком сложно проводить наступательные операции с захватом территорий. Этому препятствует прозрачность поля боя. Спутники и дроны сделали невозможной незаметную переброску войск и концентрацию их для нанесения ударов.

СМИ Британии делает вывод, что наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития украино-российского конфликта станет долговременная патовая ситуация на фронтах.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:57
    «61 миллиард долларов не поможет Киеву вернуть утраченные территории» —

    — Никак выкупить собирались ...
    1. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 13:03
      Эти средства значительно улучшат благосостояние некоторых категорий граждан и неграждан украины, а также поспособствуют уничтожению пром. мощностей и тех кто сидит в окопах, и не только.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 13:13
        Сомнения у меня, что они(средства) вооще до краины дойдут.... по дороге счезнут....
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 12:59
    61 лярдов это: 23,2 - на пополнение собственных складов и для продажи, 13,8 - на финансирование программ , 11,3 - на текущую деятельность американских военных в Европе, их зарплаты, 3,1 - всякое другое (видно для распила), 1,6 - для иностранного финансирования других партнёров, которые на Украине, 7,8 - именно для вооружения и поддержки Украины. Т.е. только 7,8, и то не понятно по каким завышенным ценам вооружение там будет, и то растянут на год-два. Т.е. весь пакет продвигали не для Украины, а именно для страновых глаболистов и оружейников в США.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:03
    наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития украино-российского конфликта станет долговременная патовая ситуация на фронтах
    Опять о какой-то патовой ситуации заговорили. Себя успокаивают и ВСУ подбадривают что ли? Для ВСУ ситуация сложнейшая, российские ВС неспеша наступают освобождая населенные пункты.
    61 миллиард долларов американской военной помощи не поможет Киеву вернуть утраченные территории
    Они не всегда могут удержаться на нынешних, а англичане об утраченных говорят.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:26
      Для ВСУ ситуация сложнейшая
      Ситуация обоюдная