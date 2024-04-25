The Economist: 61 миллиард долларов не поможет Киеву вернуть утраченные территории
6
61 миллиард долларов американской военной помощи не поможет Киеву вернуть утраченные территории, которые сейчас контролируют россияне. Эти средства лишь поспособствуют укреплению украинской обороны.
Такая мысль была высказана в статье, опубликованной в британской газете The Economist.
Журналисты сравнивают предоставление нового пакета помощи киевскому режиму с ситуацией, когда утопающему бросили спасательный круг. Он уже не утонет, но так как человек находится в холодной воде на большом расстоянии от берега, его жизнь все еще находится в опасности.
В материале отмечается, что с 2014 года Украина уменьшилась в размерах примерно на 18 процентов. Половина этих территорий была утеряна вскоре после киевского Майдана, и еще стольких же земель она лишилась после начала российской спецоперации.
Британские журналисты, что неудачное прошлогоднее украинское контрнаступление преподало урок всем военным стратегам. ВСУ пришлось дорого заплатить за свою попытку, понеся серьезные потери в личном составе и технике. Дело в том, что в условиях современных военных действий стало слишком сложно проводить наступательные операции с захватом территорий. Этому препятствует прозрачность поля боя. Спутники и дроны сделали невозможной незаметную переброску войск и концентрацию их для нанесения ударов.
СМИ Британии делает вывод, что наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития украино-российского конфликта станет долговременная патовая ситуация на фронтах.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация