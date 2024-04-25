Первый зампред правления ВТБ сравнил ситуацию в экономике РФ с физическим «эффектом Джанибекова» в космосе

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Первый зампред правления ВТБ сравнил ситуацию в экономике РФ с физическим «эффектом Джанибекова» в космосе

Российская экономика после ввода беспрецедентных санкций со стороны Запада продолжает удивлять многих экспертов. Несмотря на все негативные факторы, она демонстрирует устойчивый рост.

Более того, последний идет опережающими темпами, что делает нашу экономику «перегретой» (состояние, когда взрывной рост экономики поглотил все государственные и частные ресурсы, что может привести к началу рецессии).



Вышеупомянутую ситуацию в ходе интервью прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, сравнив феномен российской экономики с «эффектом Джанибекова» в космосе. Последний был открыт советским космонавтом Владимиром Джанибековым в 1985 году, когда открученная им на орбите гайка без каких-либо внешних сил меняла на 180 градусов направление своего движения, потом пролетала следующие 40 сантиметров и снова меняла без признаков внешних сил направление своего движения.

Со слов эксперта, российская экономика сегодня также продолжает двигаться в силу «инерции масс». При этом «охлаждающий эффект» в виде высокой учетной ставки не возымел на данный процесс практически никакого воздействия.

В итоге, по мнению Пьянова, ЦБ следовало бы продолжить ужесточение кредитно-денежной политики. Однако, как он выразился, это теперь сложно будет сделать на фоне большого количества сигналов от регулятора о том, что 16% являются верхней границей, после которой начнется смягчение.

Также первый зампред ВТБ добавил, что сезонная инфляция замедлилась только в зарегулированных компонентах. В отраслях без госрегулирования по-прежнему наблюдаются двузначные темпы роста цен.

При этом, как выразился Пьянов, после снятия регулировок ситуацию с инфляцией ухудшится и в тех отраслях, где она сегодня снижается.

В целом, как считает эксперт, ЦБ находится в крайне затруднительном положении перед завтрашним заседанием.
37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -5
    Сегодня, 13:04
    «Российская экономика после ввода беспрецедентных санкций со стороны Запада продолжает удивлять многих экспертов» —

    — "Умом Россию не понять!" ...
  2. guest Звание
    guest
    +5
    Сегодня, 13:06
    состояние, когда взрывной рост экономики поглотил все государственные и частные ресурсы, что может привести к началу рецессии

    Эти, как бы их цензурно назвать, сами хоть в это верят или только народу эту лапшу на уши вешают.
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +7
    Сегодня, 13:10
    Какова структура роста? Опять военпром плюс нефтегаз? Это рост по причине роста цен. А как насчёт роста в сфере производства и сельского хозяйства?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      -7
      Сегодня, 13:16
      с бульбой Беларусь поможе да и с житом и с молочком а мясо у нас и так по полям пасется буренки грязненькие всякие а свинок извините нет-с африканьска чума всех забили и сожгли ток крупному производителю свинок можно
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -7
        Сегодня, 13:24
        мясо может и пасется, а вот колбасы в магазинах почему то нет
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -3
          Сегодня, 13:33
          минусовщик, можешь назвать сорт колбасы и производителя этого продукта?
          реально интересно, в пятерочки сегодня не нашел ни одной колбасы
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            -1
            Сегодня, 13:39
            я правильно понял, что ответа не буде?
      2. DrMad Звание
        DrMad
        +4
        Сегодня, 13:26
        Свинины нет? В Дагестане и Чечне согласен.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -4
          Сегодня, 13:31
          Цитата: DrMad
          Свинины нет?

          калининградская область, то что продается это не свинина а г.., сала нет, а мясо чуть мягче подошвы, все что было у частников уничтожили еще 4 года назад, АЧС, при чем что интересно забили свинину у всех кроме конторы (правдинский свинокомплекс (rbpi), владелец гражданин голландии) которая и была источником АЧС, они тогда умудрились даже дальний восток заразить
          1. DrMad Звание
            DrMad
            +4
            Сегодня, 13:34
            Калининградская область не показатель всей России. У нас, в Сибири, в полне приличная свинина. Хоть на гриль, хоть на шашлык, отбивные, фарш.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -7
              Сегодня, 13:37
              Цитата: DrMad
              Хоть на гриль, хоть на шашлык, отбивные, фарш.

              вы за ВСЮ Сибирь можете говорить?
              скажу честно если свинина со свинокомплексов, то вы привираете если с частных подворьев или у мелкого фермера, то может быть
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            -1
            Сегодня, 13:46
            смешно, минусовщик, АУУУУ
            опровергни мой пост про правдинский свинокомплекс
            для справки я живу в этом же районе, а когда они туши дохлых свиней жгли столб дыма лично наблюдал и воньку ощущал
    2. Arzt Звание
      Arzt
      -2
      Сегодня, 13:19
      Какова структура роста? Опять военпром плюс нефтегаз? Это рост по причине роста цен. А как насчёт роста в сфере производства и сельского хозяйства?

      Производство растет, как на дрожжах. По некоторым позициям в 10-12 раз.

      https://dzen.ru/a/ZYnvOOID0yDRnYCq

      Сельское хозяйство тоже на подъеме. К 2025 году площадь посадок хлопка в Астраханской области достигнет 300 гектаров.

      https://a24.press/news/agronomy/2022-10-19/v-astrahanskoy-oblasti-vozrozhdaetsya-hlopkovodstvo-109183
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 13:25
        Посмотрел Ваши ссылки. Обе касаются военпрома: первая - производство оружия, второе - хлопок (который потом пойдёт на производство пороха). Я же спросил о промпроизводстве и сельском хозяйстве, то есть о гражданском производстве. Есть там устойчивый, несезонный рост?
        1. Arzt Звание
          Arzt
          0
          Сегодня, 13:32
          Посмотрел Ваши ссылки. Обе касаются военпрома: первая - производство оружия, второе - хлопок (который потом пойдёт на производство пороха). Я же спросил о промпроизводстве и сельском хозяйстве, то есть о гражданском производстве. Есть там устойчивый, несезонный рост?


          Нет проблем перековать мечи на орала. Там, где выпускали танки, после СВО пойдут тракторы!
          Что касается хлопка, то как говорится в программе развития НТП "Корпорации Каспий", "Необходимость разработки проекта вызвана создавшимся тяжелым положением в текстильной и лёгкой промышленности".
          Штанишки, рубашки, трусики, бюстгальтеры опять же. Сколько можно в Беларуси покупать! laughing

          http://caspiy.6te.net/simple/index.php?page=q3-1
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            -1
            Сегодня, 13:38
            Цитата: Arzt
            Необходимость разработки проекта вызвана создавшимся тяжелым положением в текстильной и лёгкой промышленности

            тогда это либо отмывка денег либо безграмотное их использование
            Цитата: Arzt
            Штанишки, рубашки, трусики, бюстгальтеры опять же. Сколько можно в Беларуси покупать!

            я так понимаю что вы вообще не понимаете о чем пишите, не уточните а где в РБ посадки хлопчатника наблюдаются?!!!
            1. Arzt Звание
              Arzt
              -1
              Сегодня, 13:40
              Цитата: Arzt
              Необходимость разработки проекта вызвана создавшимся тяжелым положением в текстильной и лёгкой промышленности

              тогда это либо отмывка денег либо безграмотное их использование
              Цитата: Arzt
              Штанишки, рубашки, трусики, бюстгальтеры опять же. Сколько можно в Беларуси покупать!

              я так понимаю что вы вообще не понимаете о чем пишите, не уточните а где в РБ посадки хлопчатника наблюдаются?!!!


              Владимир, это сарказм. Ясен пень, рост прёт за счет ВПК. bully

              С хлопком тоже понятно, весь из Средней Азии. За полновесные даллары. Отсюда наша любовь к таджикам. hi
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Arzt
        https://dzen.ru/a/ZYnvOOID0yDRnYCq

        Там про ОПК
        1. Arzt Звание
          Arzt
          +1
          Сегодня, 13:33
          Там про ОПК

          Какая разница. ВВП все считает. Главное - рост! fellow
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:27
        Цитата: Arzt
        Сельское хозяйство тоже на подъеме.

        простите пожалуйста, а на каком?!!!
        нет я даже ни из тех соображения что диву на земле и особого роста не вижу, я в магазине этого не наблюдаю
        Цитата: Arzt
        К 2025 году площадь посадок хлопка в Астраханской области достигнет 300 гектаров.

        основной вопрос в качестве сырья, как правило оно в таких регионах просто поганое
    3. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 15:08
      Там вроде речь о скорой нехватке средств. Даже при уже очень большой ставке кредитования в 16%. Кажется этот перец рассуждает даже похлеще Набиулиной, сожалея, что та уже не может превысить самой установленный в 16% потолок. Либо к ней на работу хочет перейти, либо это уже подготовка общественного мнения к вынужденному повышению процента кредитования, прикрываясь "мыслью о спасении экономики России".
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    +5
    Сегодня, 13:14
    с таким лицом и зампред правления практически госбанка))) ой вей я бы ему свою свинью копилку не доверил)))тут как то возмущались что амеры и европейцы на наши активы лапу наложили))а кто их туда оттараканил ? Люди приблизительно с такими лицами и должностями)))
  5. geor.tcherniaev Звание
    geor.tcherniaev
    +1
    Сегодня, 13:20
    Судя по фото, он наблюдает за полетом экономики winked
  6. isv000 Звание
    isv000
    -2
    Сегодня, 13:20
    Российская экономика после ввода беспрецедентных санкций со стороны Запада продолжает удивлять многих экспертов. Несмотря на все негативные факторы, она демонстрирует устойчивый рост.

    Когда русского бьют он поначалу пропускает удары, потом встряхивается, сосредотачивается и начинает примечать откуда и как прилетает и, подметив, начинает молотить в ответ. Так и здесь: глупый Запад идёт по одному и тому же шаблону, на чём и залетает раз за разом, Россия же, усвоив полученный урок, начинает приводить себя в порядок и переходит на новый этап развития, но уже без Запада. Если короче то нас бьют а мы крепчаем! hi
  7. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 13:21
    что может привести к началу рецессии
    Это вопрос времени и цен на нефть.
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 13:23
    гда открученная им на орбите гайка без каких-либо внешних сил меняла на 180 градусов направление своего движения, потом пролетала следующие 40 сантиметров и снова меняла без признаков внешних сил направление своего движения.
    вообще то гайка направление движения не меняла, она меняла свое положение в пространстве разворачиваясь на 180 градусов, а лететь продолжала в том же направлении
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    +3
    Сегодня, 13:23
    Цены верха бьют, а они радуются росту экономики. В их понятии наверное когда цены растут значит и экономика laughing А инфляция все бьёт. У них походу рост только на бумаге. Деньги обесцениваются уже с большей скоростью чем раньше, валюта иностранная как росла так и растёт. В чем рост то????
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 13:36
      Цитата: pexotinec
      В чем рост то????

      Цена на яйца поднялась на 5 рублей, - к Пасхе должно быть...
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 13:41
        А когда было по другому. Или это Путин торгашам в штаны навалил?
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 13:44
          Цитата: Roman_VH
          Или это Путин торгашам в штаны навалил?

          Вижу, что он вскрыл «пятый конверт» и положил на всё и всех...
          1. Roman_VH Звание
            Roman_VH
            0
            Сегодня, 14:01
            Ну то что на нас положено, это давно известно. Но пять рублей плюса на яйцам к пасхе это не не инициатива власти, увы.
            ЗЫ А пятый конверт, это, извиняюсь, что?
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:35
    В целом, как считает эксперт, ЦБ находится в крайне затруднительном положении перед завтрашним заседанием.

    Это мы поставлены в затруднительное положение главой ЦБ, продолжающей гнобить экономику и финансы России.
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:47
    Есть хороший западный телесериал " Плохие банки", там вся правда про капиталистические банки. Те ещё гадючники. Вообще банки не о людях думают а молятся Золотому Тельцу. hi
  12. BonchB Звание
    BonchB
    +1
    Сегодня, 13:56
    Пытаясь удержать инфляцию высокой процентной ставкой, они только удушают экономику. Это самый примитивный и вредный способ регулирования особенно в долгосрочной перспективе. Такой подход приводит к искусственному денежному голоду предприятий, пассивности капитала, который оседает на депозитах. И это уже не говоря о таких вещах как заградительно недоступная ипотека и т.д.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:35
      Ну да, деньги можно увести на депозиты, но как с этой ставкой экономику развивать? Спрос на продукт по сути отложен.
  13. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:32
    Я не совсем понял, в чем проблема, причина перегрева?
    1 Резко выросла платежеспособность?
    2.Не хватает какой-то продукции в связи с уходом "партнеров" ?
    3. 1 и 2 пункт вместе взятые?
  14. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Сегодня, 14:44
    Да нормально все. Многие же здесь ратовали за: "Все для фронта, все для победы". Настала пора пожинать результаты. И "еще не вечер".
    Минусов сейчас огребу, видимо немеряно laughing