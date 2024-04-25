Первый зампред правления ВТБ сравнил ситуацию в экономике РФ с физическим «эффектом Джанибекова» в космосе

Российская экономика после ввода беспрецедентных санкций со стороны Запада продолжает удивлять многих экспертов. Несмотря на все негативные факторы, она демонстрирует устойчивый рост.Более того, последний идет опережающими темпами, что делает нашу экономику «перегретой» (состояние, когда взрывной рост экономики поглотил все государственные и частные ресурсы, что может привести к началу рецессии).Вышеупомянутую ситуацию в ходе интервью прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, сравнив феномен российской экономики с «эффектом Джанибекова» в космосе. Последний был открыт советским космонавтом Владимиром Джанибековым в 1985 году, когда открученная им на орбите гайка без каких-либо внешних сил меняла на 180 градусов направление своего движения, потом пролетала следующие 40 сантиметров и снова меняла без признаков внешних сил направление своего движения.Со слов эксперта, российская экономика сегодня также продолжает двигаться в силу «инерции масс». При этом «охлаждающий эффект» в виде высокой учетной ставки не возымел на данный процесс практически никакого воздействия.В итоге, по мнению Пьянова, ЦБ следовало бы продолжить ужесточение кредитно-денежной политики. Однако, как он выразился, это теперь сложно будет сделать на фоне большого количества сигналов от регулятора о том, что 16% являются верхней границей, после которой начнется смягчение.Также первый зампред ВТБ добавил, что сезонная инфляция замедлилась только в зарегулированных компонентах. В отраслях без госрегулирования по-прежнему наблюдаются двузначные темпы роста цен.При этом, как выразился Пьянов, после снятия регулировок ситуацию с инфляцией ухудшится и в тех отраслях, где она сегодня снижается.В целом, как считает эксперт, ЦБ находится в крайне затруднительном положении перед завтрашним заседанием.

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