В России разрабатывают линейку специальных дронов для уничтожения мостов, переправ и плотин на реках

Дроны-камикадзе могут действовать на реках, озерах, а также в прибрежных морских районах. В линейку входят несколько аппаратов — они отличаются массой боевой части, а также дальностью плавания. Часть изделий уже находится в высокой степени готовности и ожидает испытаний, а часть пока только в проекте

СВО подтвердила, насколько эффективными могут быть надводные беспилотники. Это позволит не рисковать личным составом, когда стоит задача уничтожить мост или переправу