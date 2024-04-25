В России разрабатывают линейку специальных дронов для уничтожения мостов, переправ и плотин на реках

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В России разрабатывают линейку специальных дронов для уничтожения мостов, переправ и плотин на реках

В России разрабатывается целая линейка специальных беспилотников для действий на воде, боевые действия показали необходимость иметь такие дроны на вооружении. О проводимых работах на данном направлении сообщили источники в военном ведомстве.

Российское Минобороны планирует в ближайшем времени принять на вооружение специальные ударные беспилотники, способные действовать в прибрежных районах моря, а также на реках и других водоемах. Основная задача этих дронов - уничтожение мостов, плотин и т. д. Создается целая линейка беспилотников, способных действовать как под водой, так и на поверхности воды. Работы находятся на различных стадиях, некоторые проекты уже готовят к испытаниям, другие пока существуют только на бумаге.



Дроны-камикадзе могут действовать на реках, озерах, а также в прибрежных морских районах. В линейку входят несколько аппаратов — они отличаются массой боевой части, а также дальностью плавания. Часть изделий уже находится в высокой степени готовности и ожидает испытаний, а часть пока только в проекте

- приводят "Известия" слова источника.

Новинки поступят на вооружение инженерных войск, другие подробности пока отсутствуют. По мнению экспертов, такие беспилотники очень сильно пригодились бы российским войскам в боях на побережье Черного моря, а также на Днепре.

СВО подтвердила, насколько эффективными могут быть надводные беспилотники. Это позволит не рисковать личным составом, когда стоит задача уничтожить мост или переправу

- добавил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
28 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +6
    Сегодня, 13:18
    Как бы вот их в Днепр запустить? Ну очень нужны и срочно.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Олеся Леся
      Как бы вот их в Днепр запустить? Ну очень нужны и срочно.

      Перефразируя слова песни:
      Я бы в Темзу или в Нил
      Беспилотник запустил...
      * * *
      Вычислить, откуда СВУ запускает свои БЭКи и туда запустить...
      1. Normann Звание
        Normann
        0
        Сегодня, 14:26
        Вычислить, откуда СВУ запускает свои БЭКи и туда запустить...

        А Вы думаете они не знают. Есть такое слово - нельзя или не могу.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:29
          Цитата: Normann
          А Вы думаете они не знают.

          Предполагаю...
          Ракетные комплексы позволяют России запендюрить БЧ в тоннель под Ла-Маншем...Не напрягаясь...
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:01
      Для днепровских нескольких искандеров должно хватить, если не разрушат то полотно здорово ослабят. Не пробуют почему-то
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +3
    Сегодня, 13:28
    Puisque l'on parle de ponts détruit, dernière nouvelle de la victime du capitaine Ukrainien :-)

    https://www.trawlerforum.com/attachments/usace_temporary_channel-jpeg.154194/[media=https://www.trawlerforum.com/attachments/usace_temporary_channel-jpeg.154194/]
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 13:53
      Так там аккаунт требуется. А русских там не регистрирут. Хоть сокращёно расскажите. Если только через vpn попробовать
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:29
    некоторые проекты уже готовят к испытаниям

    Надеюсь испытания будут проведены на Днепре. laughing
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 13:32
      Какую из ГЭС будем валить? wassat Ту, что в Запорожье, пока вывели из строя. soldier Или, вы предлагаете полностью Днепр от плотин освободить, продвигаясь снизу вверх? Собственно, не возражаю.. bully
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: СергейАлександрович
        Какую из ГЭС будем валить?

        Для начала мост какой то сойдёт.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 13:39
          Предлагаете начать с мостов в Запорожье? А дальше на пути плотина ДнепроГЭСа! Через шлюзы наверняка откажутся пропустить. Чтобы выйти на оперативный простор, плотину придется прорывать.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 13:59
            Да. Для начала плотины придётся снести. Иначе с Черного моря им не доплыть laughing до Киева
            1. Xenofont Звание
              Xenofont
              +1
              Сегодня, 14:17
              Интересный вариант тяжелого беспилотника самолетного типа с подвешенным морским беспилотником, который можно сбрасывать в нужной точке. Дороговато, но гибкость применения увеличивается кратно.
              .
            2. Normann Звание
              Normann
              +1
              Сегодня, 14:29
              чтобы снести плотину эта штукенция должна будет оснащена специальной боевой частью, а на это никто не пойдет.
              1. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                -1
                Сегодня, 14:31
                Ну да. Тут только Искандер
          2. guest Звание
            guest
            +1
            Сегодня, 14:06
            Цитата: СергейАлександрович
            Предлагаете начать с мостов в Запорожье?

            Предлагаю, заодно с Работино нам легче станет так, как логистика врага на этом направлении усложнится.
  4. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 13:34
    Блин ! Опять "дроны" ! Опять используется не по назначению термин ,предназначенный для обозначения беспилотных летательных аппаратов ! Журналюги,писюки ! Ну,обратитесь вы в соответствующие инстанции министерства "народного образования" ! Пусть те выдадут нужную терминологию ! Я бы был не против "дроидов" !
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:03
      Вы даже не представляете, как вы правы! Меня бесит применение терминов выравнивание и уравнивание потенциалов в электричестве, ведь с точки зрения русского языка оба термина идентичны!
      Есть что в терминологии подчистить, ох есть!
    2. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:30
      Корректор, а в первую очередь редактор им в помощь.
  5. 24rus Звание
    24rus
    +1
    Сегодня, 13:36
    Дрон против плотин будет в виде бобра
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:03
      В виде бобров они кучу пллотин наделают, и там где надо, и там где не очень.
  6. dimy44 Звание
    dimy44
    +1
    Сегодня, 13:36
    Надо в виде крокодила делать, тот и на берегу сможет приказ выполнить). Вон у китайцев собака есть...
  7. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    +1
    Сегодня, 13:42
    Нужны вчера,разные и много...И с самолета-вертолета,и кал.533 ,и инженерным войскам.
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 14:08
    Забейте любой старый Миг до отказа взрывчаткой и пошите его на мост через Днепр. Если возможностей автопилота мало, пошлите следом самолёт с человеком для коррекции полёта ударной машины с расстояния в сотню-другую км.
    .
    Нет! Мы будем обманывать себя и копировать западные образцы...
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:32
      Вам уже на этом сайте объясняли сотни раз - нельзя, табу.
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        0
        Сегодня, 14:51
        Не понял я вас. Почему табу, если о подводных дронах для уничтожения мостов говорим? Или из под воды можно, а с воздуха нельзя?
        Опять кто-то кому-то что-то пообещал? Или его снова "попросили", а он отказать не смог?
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:36
      Вот они так с нашими ту-131 и ту-141 и поступили. Ладно хоть кочились они у них. А миги то транжирить? Высотные перехватчики. Ладно б совсем ничего не было. Не. Пока другие средства есть
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +1
        Сегодня, 14:48
        Я написал: СТАРЫЙ МИГ. Тот, что под списание или реанимированный для одного последнего полёта.