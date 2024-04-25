В России разрабатывают линейку специальных дронов для уничтожения мостов, переправ и плотин на реках
В России разрабатывается целая линейка специальных беспилотников для действий на воде, боевые действия показали необходимость иметь такие дроны на вооружении. О проводимых работах на данном направлении сообщили источники в военном ведомстве.
Российское Минобороны планирует в ближайшем времени принять на вооружение специальные ударные беспилотники, способные действовать в прибрежных районах моря, а также на реках и других водоемах. Основная задача этих дронов - уничтожение мостов, плотин и т. д. Создается целая линейка беспилотников, способных действовать как под водой, так и на поверхности воды. Работы находятся на различных стадиях, некоторые проекты уже готовят к испытаниям, другие пока существуют только на бумаге.
- приводят "Известия" слова источника.
Новинки поступят на вооружение инженерных войск, другие подробности пока отсутствуют. По мнению экспертов, такие беспилотники очень сильно пригодились бы российским войскам в боях на побережье Черного моря, а также на Днепре.
- добавил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
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