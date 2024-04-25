Помощник Байдена по нацбезопасности попытался обвинить Россию в якобы разработке спутника с ядерным оружием
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Соединенные Штаты снова попытались обвинить Россию в якобы создании вооружений для действий в космосе, на этот раз Москве приписали разработку спутника, способного нести ядерный заряд. С соответствующим заявлением выступил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома, выступая на брифинге, заявил, что у США якобы имеются данные о разработке Россией спутникового оружия с ядерным зарядом. Естественно, никаких доказательств своему заявлению Салливан предоставить не мог, но в качестве подтверждения привел факт наложенного Россией вето в СБ ООН на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Логика у него простая: раз Россия накладывает вето, значит, у нее есть планы развернуть ядерное оружие в космосе. А если есть планы — значит, разработки точно ведутся.
Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство
- заявил Салливан.
Постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя опроверг заявления, звучащие из Вашингтона, заявив, что единственная задача предложенной США и Японией резолюции была очернить Россию. По его словам, Москва готова подписать запрет на размещение ядерного оружия в космосе «хоть завтра», но только если США откажутся от размещения в космосе любых вооружений. А этого Вашингтон делать не хочет.
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