Помощник Байдена по нацбезопасности попытался обвинить Россию в якобы разработке спутника с ядерным оружием

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Помощник Байдена по нацбезопасности попытался обвинить Россию в якобы разработке спутника с ядерным оружием

Соединенные Штаты снова попытались обвинить Россию в якобы создании вооружений для действий в космосе, на этот раз Москве приписали разработку спутника, способного нести ядерный заряд. С соответствующим заявлением выступил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома, выступая на брифинге, заявил, что у США якобы имеются данные о разработке Россией спутникового оружия с ядерным зарядом. Естественно, никаких доказательств своему заявлению Салливан предоставить не мог, но в качестве подтверждения привел факт наложенного Россией вето в СБ ООН на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Логика у него простая: раз Россия накладывает вето, значит, у нее есть планы развернуть ядерное оружие в космосе. А если есть планы — значит, разработки точно ведутся.



Как мы уже отмечали, Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство

- заявил Салливан.

Постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя опроверг заявления, звучащие из Вашингтона, заявив, что единственная задача предложенной США и Японией резолюции была очернить Россию. По его словам, Москва готова подписать запрет на размещение ядерного оружия в космосе «хоть завтра», но только если США откажутся от размещения в космосе любых вооружений. А этого Вашингтон делать не хочет.
17 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:40
    Помощник Байдена по нацбезопасности попытался обвинить Россию в якобы разработке спутника с ядерным оружием

    Скажите спасибо, что у российской власти ещё нет планов мщения за взрывы СП...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 14:21
      Помощник Байдена по нацбезопасности попытался обвинить Россию в якобы разработке спутника с ядерным оружием
      Чего так скромно? Брал бы выше, "Звезда смерти США!!!" и в двух экземплярах.... на всякий случай, случай всякий бывает. wink
  2. Комментарий был удален.
  3. KelWin Звание
    KelWin
    +2
    Сегодня, 13:46
    Салливан балбес. ЯО космического базирования это громадная финансовая нагрузка по поддержанию боеготовности, раз в пять-семь лет снимать с орбиты заряды для обслуживания и очистки и заменять их свежими. Не говоря о технической стороне вопроса..
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:55
      Цитата: KelWin
      ЯО космического базирования это громадная финансовая нагрузка по поддержанию боеготовности, раз в пять-семь лет снимать с орбиты заряды для обслуживания и очистки и заменять их свежими. Не говоря о технической стороне вопроса..
      Спутники - да. А орбитальные ракеты у нас ещё в Советском Союзе были. Свердловский Алкаш в угоду Америке порезал на металлолом. Это было одним из условий кредитов и поддержки в 90-е.

      А в целом... Он, Салливан, просто не представляет сути вопроса - слышал звон, но ни фига не понял, где он. Не просто поверхностное знание вопроса, а полное отсутствие понимания того, о чём с умным видом вещает - это в западной политике в последние годы стало нормой.

      И ещё...
      Обобщая наблюдения за политикой США можно сделать вывод - если они в чём-то нас обвиняют, то это означает только то, что они сами над этим работают. Либо успешно - тогда визжат, что мы вот-вот это сделаем, либо не очень успешно - тогда визжат ещё громче.
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +2
    Сегодня, 13:49
    на этот раз Москве приписали разработку спутника, способного нести ядерный заряд. С соответствующим заявлением выступил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    А пусть ответят, с чем на борту летает в космос их Boing X-37 ?
    1. megadeth Звание
      megadeth
      +2
      Сегодня, 13:58
      Ответ будет один...Действовать надо как Израиль, наносить удары по объектам 4 государств, и не перед кем не оправдываться (и не давать комментарии)...имхо
      1. Normann Звание
        Normann
        -1
        Сегодня, 14:18
        Ага, только Израиль поддерживает половина мира, а другая половина на это молча смотрит, а у РФ единственный союзник, правда там всего 60 тысяч солдат и офицеров...
  5. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 13:50
    Donc les USA agitent le "satellite Russe avec des armes nucléaires" comme ils ont agité le fameux flacon
    de "destruction massive" avant d'attaquer l'Irak...Mais la Russie n'étant pas l'Irak les USA, pour l'instant, préfèrent y envoyer d'autres chairs à canon..

    Таким образом, США размахивают "российским спутником с ядерным оружием", как они размахивали пресловутой бутылкой
    "массового уничтожения" перед нападением на Ирак...Но поскольку Россия не является Ираком, США на данный момент предпочитают отправлять туда другие стулья с пушками..
  6. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 13:53
    Please Russia shouldn't give a damn about what Washington thinks, if it's possible to develop nuclear space base weapons, go ahead and place this weapons, what ever Washington thinks doesn't matter, Russia should stop listening to Washington the are very deceptive in there actions
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:54
    Ещё один...
    Думает, что и на этот раз прокатит.
  8. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 13:58
    Старый американский шаблон, обьвинять других в своих действиях. И ведь прокатит как с рашагейтом и прочим.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:20
      Да им без разницы, прокатит - не прокатит, они гегемон.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:01
    Ещё пару дней назад зам Небензи в прямом эфире "Вести ФМ"из штатов описал что скажет Белый дом......практически слово в слово Салливан и выдал...Джек хотел схитрить--атомное нельзя размещать,вроде,а обычное -пожалуйста....вспомнились рейгановские картинки со"звёздными войнами"...янки такие "миротворцы",россияне"агрессоры"....хитро задумано,на тех кто слабо разбирается в космических делах,а таких стран-большинство...
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 14:21
      Не стран, населения этих стран. Так будет более правильно.
  10. Жнец Звание
    Жнец
    -3
    Сегодня, 14:11
    Не всё, что там вещают с трибун амеры- неправда. Помню, они говорили в 21ом, что Россия готовит нападение на 404, а наши наотрез отрицали это, называя их провокаторами.
    Другое дело, что в нынешних условиях, когда против нас весь запад, фактически идёт война, не пошли бы полосатики со своими обвинениями куда подальше. Будем делать то, что нам нужно. Нато вон хочет яо в польше и финляндии разместить.
    1. Normann Звание
      Normann
      -1
      Сегодня, 14:23
      А у нас красных фломастеров еще очень много)) Ясно и понятно что это шутка, но...
  11. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 15:00
    Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство

    А вот и пруфчиков подвезли: