Президент Азербайджана заявил, что Баку не поставлял оружие Киеву и не намерен этого делать

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Президент Азербайджана заявил, что Баку не поставлял оружие Киеву и не намерен этого делать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять какие-либо вооружения Украине, несмотря на то, что со стороны Киева поступали соответствующие просьбы.

Алиев подчеркнул, что существующие между Баку и Москвой дружественные и стратегические партнерские отношения не пострадали и не должны пострадать из-за вооруженного конфликта на Украине. Это является основанной на национальных интересах официальной позицией правительства Азербайджана.



Азербайджанский лидер также добавил, что, по его мнению, Украина в 2000 году упустила шанс построить сильное государство, однако, несмотря на это, вооруженного конфликта можно было избежать.

За период времени с начала российской спецоперации на Украине Баку предоставил Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более 30 миллионов евро. В частности, Азербайджан принимает участие в реконструкции пострадавшего в ходе боев города Ирпень в Киевской области, где проживает большая азербайджанская диаспора.

Ранее Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло опубликованную армянским военным экспертом информацию о поставках украинской армии 82-мм мин и 122-мм снарядов. В ведомстве указали, что информация о военных поставках Киеву "не имеет под собой никаких оснований", Азербайджан не отправлял на Украину продукцию военного или двойного назначения.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:53
    Ну да, ну да, и "дружба" так и прет, и пунктиков у этой "дружбы" всё больше и больше.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:58
      Ильхам Алиев заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять какие-либо вооружения Украине
      А глаза честные-честные ! belay
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:00
        Uncle Lee hi, а разве могло быть по другому wink
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:04
          Цитата: Ропот 55
          а разве могло быть по другому

          Восток - дело тонкое ! hi
          1. alystan Звание
            alystan
            0
            Сегодня, 14:59
            Вучич никаким боком не Восток, но сколько раз он отнекивался от поставок своего оружия вна Украину. Пока не приперли с фактами и он был вынужден "непрямые" поставки.
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 13:55
    Ну, а если найду, что-нибудь? bully hi wassat
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:06
      Рыбырь приводил схемы по которым из Азербайджана на Украину поставлялись ЗУ-23-2,основываясь на украинских документах.
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 13:56
    А Донбассу то что не помог на миллионы? Там давно уже разрушения и гибель людей.
    Год назад кто-то из верхушки укров был в Азербайджане и хвастался что там заводик производит боеприпасы для украины. Даже видео снял.
    Да и Израиль регулярно сейчас отправляет вооружение в Баку, целая логистическая цепочка. Баку вооружением уже напичкан по самые ушки. США - Израиль - Баку - Украина. Ну и для себя для себя, для будущей войны.
  4. илья63 Звание
    илья63
    +2
    Сегодня, 14:05
    Может на прямую и не поставлял Просто передал другу Эрдогану,а там всё понятно.
  5. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 14:05
    Если Баку не поставлял оружие украм, то почему все инфо-диверсанты, раздувавшие этот фейк, ещё не сидят? Почему издания, их опубликовавшие не оштрафованы на миллионы? Почему ФСБ не проверяет этих корреспондентов, редакторов и хозяев на предмет связей с Западом?
    .
    А если это правда, то зачем нам Президент, который ручкается с поставщиком оружия для убийств наших детей и внуков на фронте?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 14:11
      Как мне видится, с очень давних времен, не стану уточнять каких, иначе очень многие возбудятся, азербайджанская диаспора одна из самых влиятельных, если не самая влиятельная. Вопрос очень тесно увязан с государственным суверенитетом. Можно даже сказать это один из ключевых вопросов государственности.
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        0
        Сегодня, 14:14
        Ничего не понял. Диаспора что, против Алиева и проплатила этот фейк? А теперь мешает наказанию лживой прессы?
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 14:17
          При таком влиянии, которым обладает внутри страны азербайджанская диаспора, возможны осложнения для Азербайджана?
          1. тоже-врач Звание
            тоже-врач
            -1
            Сегодня, 14:22
            опять не понял. вы намекаете, что Президент России перед азерами никто?
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 14:23
              Не так категорично, но вы правильно поняли.
  6. Черноречье Звание
    Черноречье
    0
    Сегодня, 14:30
    Враньё чистой воды. Азербайджану нельзя верить. Поставляли и будут поставлять. Выяснится это позже как всегда. Опять нож в спину будет и запрет помидоров. Но это попозже...
  7. Bookeer
    Bookeer
    -1
    Сегодня, 14:30
    Цитата: тоже-врач
    вы намекаете, что Президент России перед азерами никто?

    Честно говоря, не понимаю, на что намекаете вы? Разосраться в открытую ещё и с южными соседями предлагаете? Попа не треснет у страны?
  8. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 14:55
    Цитата: тоже-врач

    А если это правда, то зачем нам Президент, который ручкается с поставщиком оружия для убийств наших детей и внуков на фронте?

    Тоже врач-гинеколог что-ли? Из одной команды с Урсулой? А зачем нам врач который провоkатор?