Украинские источники сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове после воздушной тревоги
Сегодня днем в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь на сообщения от местных жителей.
Как стало известно, примерно в 13.00 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Вскоре пошли сообщения и о взрывах в Кривом Роге – административном центре Криворожского района региона. Пока не очень понятно, какие именно объекты могли стать целью ударов ВС РФ.
Украинское руководство предпочитает хранить молчание о последствиях ударов российской армии по военной инфраструктуре ВСУ. Однако информация о прилетах российских ракет или беспилотников все равно становится известной и попадает в медийное пространство, скрыть последствия ударов не представляется возможным.
Примерно в это же время взрывы прогремели и в Харькове. В этом регионе тоже объявлялась воздушная тревога. Около 14.00 мск воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По сообщениям украинских источников, это связано со взлетом самолета МиГ-31К Воздушно-космических сил России с одного из российских аэродромов. В случае взлетов боевых самолетов украинские власти всегда объявляют воздушную тревогу на всей территории страны.
Целями ударов ВС РФ становятся объекты военного назначения – склады боеприпасов и вооружений, места размещения личного состава и военной техники противника, ремонтные мастерские ВСУ и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, а также энергетическая и отчасти логистическая инфраструктура Украины, включая электростанции и морские порты.
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