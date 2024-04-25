Во Франции арестован подросток по подозрению в подготовке теракта во время Олимпийских игр

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Во Франции арестован подросток по подозрению в подготовке теракта во время Олимпийских игр

Сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции произвели задержание 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта в период проведения летних Олимпийских игр, которые должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Французская пресса сообщает, что подросток задержан в департаменте Верхняя Савойя на востоке страны. Ранее он находился под наблюдением спецслужб по подозрению в связях с международной исламистской террористической организацией. Учащийся одной из школ поделился в соцсетях планами сделать пояс со взрывчаткой и подорвать себя на одном из массовых спортивных мероприятий, чтобы умереть мученической смертью. Перед эти он намеревался открыть огонь по людям из стрелкового оружия.



Во время обыска в доме родителей задержанного подростка полицейские обнаружили литературу исламистского содержания и рукописную «клятву верности» международной террористической организации. Французский журнал Nouvel Obs сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что подросток намеревался совершить теракт в деловом парижском квартале Ла-Дефанс, где в период Олимпийских игр, в частности, будут проходить соревнования по плаванию.

Дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции. Подросток обвиняется в «участии в деятельности террористического преступного сообщества». Расследование должно показать, действительно ли существовал план террористической атаки во время проведения Олимпийских игр

Сейчас во Франции действует наивысший уровень террористической опасности. Кроме того, террористы угрожают атаками и во время Чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом в Германии.
19 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 14:08
    Респект французским силовикам, молодцы!
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 14:11
      Скорее отработали на превентивно для острастки более серьёзных клиентов.
      Сомневаюсь в реальности угрозы от именно этого подростка.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 14:13
        для острастки более серьёзных клиентов.
        Арестом пугать упорыша который сам твердо решил стать мертвым?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 14:16
          Сейчас во Франции действует наивысший уровень террористической опасности.
          Не фик там делать нашим спортсменам !
        2. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 14:17
          Ну и почему этот якобы эксесс подростка увязали с предстоящей олимпиадой?
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 14:19
            что подросток намеревался совершить теракт в деловом парижском квартале Ла-Дефанс, где в период Олимпийских игр, в частности, будут проходить соревнования по плаванию.

            Расследование должно показать, действительно ли существовал план террористической атаки во время проведения Олимпийских игр
            1. Простой Звание
              Простой
              0
              Сегодня, 14:23
              Вот. Надо дождаться завершения расследования (если оно заведомо не ангажированное). А то по надписям на заборах (в соцсетях) можно кого угодно за шкварник взять
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                +1
                Сегодня, 14:25
                А то по надписям на заборах (в соцсетях) можно кого угодно зашкварник взять
                В некоторых странах силовики так и работают))
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:15
      а по мне чем у них хуже тем нам лучше
      пусть хоть все горит и взрывается
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 14:17
        а по мне чем у них хуже тем нам лучше пусть хоть все горит и взрывается
        По мне тоже wink
      2. Multicam Звание
        Multicam
        0
        Сегодня, 14:25
        Очень интересная картинка, коллега.
        Как я понимаю, выкраденная Петровым и Башировым Эйфелева башня ,стартует с Байконура :))
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 14:29
          Цитата: Multicam
          стартует с Байконура :))

          а почему с байконура?!
    3. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Trapp1st
      Респект французским силовикам, молодцы!

      Хаха, Поясните, пож. в чём заслуга силовиков, если подросток сам везде трезвонил про свои планы.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 14:22
        Хаха, Поясните, пож. в чём заслуга силовиков, если подросток сам везде трезвонил про свои планы.
        В том что отреагировали, а то знаете в одной стране люди звонят по 7 раз в полицию что человека убивают, а им по фиг. Или с силовиками делятся информацией о теракте, а в ответ получают обвинение в попытки сорвать электоральную процедуру.
        1. aksleks
          aksleks
          -1
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Trapp1st
          Сейчас во Франции действует наивысший уровень террористической опасности.
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:44
      Если это не игра на публику самих французских силовиков!Какая Олимпиада,когда во французии крысы полные хозяева?Они к играм как будут готовиться-крыс начнут штрафовать за появление на улице без предупреждения? fool fool
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:21
    Как же так?! Они же дети!
  3. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 14:50
    "...Un adolescent a été arrêté en France, soupçonné d'avoir planifié un attentat ..."
    UN seul !?
    Je pense qu'il y a, malheureusement, beaucoup plus de candidat au "martyr" en France, nos services risquent d'être dépassés parle nombre.

    "...Во Франции был арестован подросток по подозрению в планировании теракта ..."
    Только один !?
    Я думаю, что, к сожалению, во Франции гораздо больше кандидатов на звание "мученика", наши услуги могут быть превзойдены по количеству.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 15:06
      Pour étayer mes précédents propos :
      57% des jeunes Musulmans font passer les lois de la charia avant les lois de la république
      https://www.lepoint.fr/politique/pour-57-des-jeunes-musulmans-la-charia-plus-importante-que-la-republique-05-11-2020-2399511_20.php


      https://www.slate.fr/societe/lost-perdu-epoque/societe-france-religion-radicalisation-islam-jeunesse-salafisme-djihadisme-famille-identite-exclusion-prevention-prise-en-charge