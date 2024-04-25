Во Франции арестован подросток по подозрению в подготовке теракта во время Олимпийских игр
Сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (контрразведка) Франции произвели задержание 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта в период проведения летних Олимпийских игр, которые должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
Французская пресса сообщает, что подросток задержан в департаменте Верхняя Савойя на востоке страны. Ранее он находился под наблюдением спецслужб по подозрению в связях с международной исламистской террористической организацией. Учащийся одной из школ поделился в соцсетях планами сделать пояс со взрывчаткой и подорвать себя на одном из массовых спортивных мероприятий, чтобы умереть мученической смертью. Перед эти он намеревался открыть огонь по людям из стрелкового оружия.
Во время обыска в доме родителей задержанного подростка полицейские обнаружили литературу исламистского содержания и рукописную «клятву верности» международной террористической организации. Французский журнал Nouvel Obs сообщает со ссылкой на источники в силовых структурах, что подросток намеревался совершить теракт в деловом парижском квартале Ла-Дефанс, где в период Олимпийских игр, в частности, будут проходить соревнования по плаванию.
Дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции. Подросток обвиняется в «участии в деятельности террористического преступного сообщества». Расследование должно показать, действительно ли существовал план террористической атаки во время проведения Олимпийских игр
Сейчас во Франции действует наивысший уровень террористической опасности. Кроме того, террористы угрожают атаками и во время Чемпионата Европы по футболу, который пройдет этим летом в Германии.
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