Глава КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении ударов беспилотниками по Минску с территории Литвы
Белорусские силовики предотвратили попытку атаки Минска беспилотниками, запущенными с территории Литвы. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
Сотрудники КГБ при участии других силовых ведомств республики сумели предотвратить ряд ударов по объектам в Минске и его пригородах, которые планировалось нанести ударными дронами, запущенными с территории Литвы. Подробности глава КГБ приводить не стал заявив, что пока раскрыть информацию не может, так как работы в этом направлении все еще ведутся. Тертель отметил, что Литва стала местом базирования радикалов, которые при поддержке литовского формирования "Клуб стрелков" вынашивают планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве районов.
- заявил Тертель.
Лукашенко, в свою очередь добавил, что западные соседи Белоруссии разработали план по захвату Кобринского района в Брестской области республики. Захват территории района должны были осуществить подготовленные боевики, провозгласить там "законную" власть, которую признает Европа, а также обратиться к НАТО за защитой с введением войск альянса.
- добавил белорусский лидер.
На данный момент дополнительную мобилизацию в Белоруссии объявлять не планируют.
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