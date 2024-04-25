Глава КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении ударов беспилотниками по Минску с территории Литвы

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Глава КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении ударов беспилотниками по Минску с территории Литвы

Белорусские силовики предотвратили попытку атаки Минска беспилотниками, запущенными с территории Литвы. Об этом заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

Сотрудники КГБ при участии других силовых ведомств республики сумели предотвратить ряд ударов по объектам в Минске и его пригородах, которые планировалось нанести ударными дронами, запущенными с территории Литвы. Подробности глава КГБ приводить не стал заявив, что пока раскрыть информацию не может, так как работы в этом направлении все еще ведутся. Тертель отметил, что Литва стала местом базирования радикалов, которые при поддержке литовского формирования "Клуб стрелков" вынашивают планы по заходу для совершения терактов на территорию прилегающих к Литве районов.



Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах

- заявил Тертель.

Лукашенко, в свою очередь добавил, что западные соседи Белоруссии разработали план по захвату Кобринского района в Брестской области республики. Захват территории района должны были осуществить подготовленные боевики, провозгласить там "законную" власть, которую признает Европа, а также обратиться к НАТО за защитой с введением войск альянса.

Боевики проходят подготовку на территории Украины и стран НАТО. Внутри Белоруссии пытаются создавать террористические ячейки

- добавил белорусский лидер.

На данный момент дополнительную мобилизацию в Белоруссии объявлять не планируют.
16 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 14:10
    В обще то это можно воспринимать как начало боевых действий.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:13
      западные соседи Белоруссии разработали план по захвату Кобринского района
      Зря они так ! Ох зря !
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +3
        Сегодня, 14:16
        Да какие боевики? Это уже Литва создает казус белли. Тут без очков видно, что пытаются Белоруссию втянуть в полноценный конфликт и далеко не боевики и вонючая Литва. Цель кроме всего отвлечь силы России на это направление и затормозить крушение 404й, хотя там и другие цели есть.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:40
      А просто так война против всук с нашей стороны не закончится без вмешательства натовщины!Они нагнетают истерию не просто так,это часть плана пр выносу мозгов обывателю,чтобы легче по типу а-ля ук-роина потом этих обывателей на войну гнать!
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 14:13
    Сотрудники КГБ при участии других силовых ведомств республики сумели предотвратить ряд ударов по объектам в Минске и его пригородах, которые планировалось нанести ударными дронами, запущенными с территории Литвы.
    я как-то не понял
    что значит предотвратили, они взлетели и пересекли границу РБ?!
    тогда это война
    если не взлетели то как предотвратили?
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +1
      Сегодня, 14:18
      Тот же вопрос. Сбили или что?
    2. Адрей Звание
      Адрей
      -1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Василенко Владимир
      я как-то не понял
      что значит предотвратили, они взлетели и пересекли границу РБ?!
      тогда это война
      если не взлетели то как предотвратили?

      "Инфошум", но очень неприятный.
      Либо Лукаш под шумок решил чем то поторговать (это еще сойдет), либо нас ждет дальнейшая эскалация...
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 14:14
    Ноту протеста, запрос в NATO за разъяснениями - считать это нападением Литвы или всего альянса, просто до понимания, жечь всех или только литов...
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 14:15
    Сейчас белорусам самое время вспомнить, что Вильнюс когда-то назывался Вильно и был славянским городом
  5. Комментарий был удален.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 14:16
    Дело пахнет Казусом Белли .ё.п.р.с.т.у.ф.х.ч.щ. . .э.ю.я.. . . winked
  7. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 14:18
    Если это правда то это говорит о том что третья мировая набирает обороты… все новые страны включаются в это дело
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:22
      Причем с их стороны . С нашей что-то новых союзников не видать.
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:20
    Ну то есть с территории Литвы бить по Минску можно, а с территории Минска по Литве? "Давайте скорее начинать переговоры?"
  9. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 14:32
    Доиграются фашисты недобитые!
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:59
    Так прибалтанутых никому не жалко... исчезнут/самоубьются, переживать некому.
    Повизжатат, по обвиняют и... вздохнуть с облегчением, ещё нескольких нахлебников за борт, красота и экономия.
  11. Aleks88
    Aleks88
    0
    Сегодня, 15:05
    Кто бы мог подумать 30 лет назад, что все бывшие республики так нас будут ненавидеть. А ведь в 90 гг мы, им, Эстонии, Литве, Латвии, Польше делали солидную долю дохода. Знаю людей, которые чуть ли не 1000+ машин привезли. Реально.
    У нас ни с одной бывшей республикой не сохранились отношения. Даже РБ с нами потому, без нас Лукашенко каюк. хотя мы до сих пор кормим половину Таджикистана, Киргизии. Сижу в столовой, из 100 (примерно) человек, 90 нерусские. Представительство фирмы в 10-15 городах.