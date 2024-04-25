Глава Минобороны ФРГ назвал главный признак подготовки России к вооружённому конфликту с НАТО

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Глава Минобороны ФРГ назвал главный признак подготовки России к вооружённому конфликту с НАТО

В ходе проведения спецоперации Российская федерация расходует большое количество оружия и боеприпасов. И она сильно нарастила их производство.

Так рассуждает министр обороны Германии Борис Писториус в интервью местному телеканалу ARD, отвечая на вопрос, обоснованы ли опасения прибалтийских стран по поводу вероятного нападения РФ на страны НАТО после разгрома Украины.

И хотя рост объемов выпуска российской оборонной продукции вполне в условиях интенсивных военных действий выглядит абсолютно логично, у него он вызывает определенные подозрения. Чиновник считает, что Германии и другим странам Европы следует опасаться за свое дальнейшее будущее. По его мнению, источником такой опасности является РФ.

Глава Минобороны Германии назвал главный признак подготовки России к вооруженному конфликту с НАТО. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть произведенных вооружений и боеприпасов не поступает в войска, действующие в зоне спецоперации, а оседает на складах. Этой продукции, считает глава Минобороны Германии, выпускается значительно больше, чем требуется для нужд спецоперации. Министр уверен, что это вовсе не является признаком соблюдения Москвой мер предосторожности.

Как скептик я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует

- заявил Писториус.


По его мнению, «российской угрозы» следует опасаться всем государствам Североатлантического альянса.
24 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +4
    Сегодня, 14:16
    Ну так склады тоже надо пополнять, пока не раскочегарили производство всё со складов бралось.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:19
      По его мнению, «российской угрозы» следует опасаться всем государствам Североатлантического альянса.
      Правильно ! Боятся - значит уважают ! soldier
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:26
        Как скептик я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует
        - заявил Писториус.

        Если Россия что-то и планирует, то именно в ответ на реализуемые Западом против России планы Пентагона/НАТО! Включая и саму реваншистскую Германию в том числе с фашистами во главе!
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:46
          В ходе проведения спецоперации Российская федерация расходует большое количество оружия и боеприпасов. И она сильно нарастила их производство.

          Писториус прямо сама мисс конгениальность... Так съюморить даже украинский клоун не сможет... А какой бы Писториус сделал вывод, если бы Россия уменьшила выпуск боеприпасов...??? Сказал бы что РФ специально провоцирует НАТО напасть на Россию... laughing
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 14:35
      Так натовщина сама и создаёт условия для начала войны против России!Каждое их действие идёт во вред безопасности нашей страны,и гнать на нас что мы этой войны желаем,верх безмозглости!
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 14:17
    вероятного нападения РФ на страны НАТО после разгрома Украины
    Он наркотой обдолбался что ли?
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:18
    Просто делается некоторый запас,мало ли что от дураков из нато можно ожидать....
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:19
    Запад это классический гопник, докопавшийся до "интеллигента". Будет искать поводы ограбить, покалечить пока их не найдет. Пора уже и нашим политикам и азиатским политикам это осознать.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:20
    Чья бы коровы мычала писториса молчала. . . winked
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:21
    Глава Минобороны ФРГ назвал главный признак подготовки России к вооружённому конфликту с НАТО

    Главный признак в том, что НАТО развернулась в сторону России задницей в положении «будем гадить, пока не пнут»...
    Иногда просто не хватает выдержки, чтобы не сказать всё, что накипело. А порой возникает сожаление, что терпим незаслуженно от всякой мерзости.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:24
    Боймя... бойся, волчий хвост!
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 14:26
    А то что ната у наших границ и типа вся такая мирная и пушистая, как кот из шрека?
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:27
    Этой продукции, считает глава Минобороны Германии, выпускается значительно больше, чем требуется для нужд спецоперации. Министр уверен, что это вовсе не является признаком соблюдения Москвой мер предосторожности.

    Мало-много...
  10. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +2
    Сегодня, 14:29
    Свинья немецкая, тебе бы припомнить что вы творили во время 1941-45 годов у нас и за яйца подвесить. Вот ведь какая коричневая !
  11. Ady66 Звание
    Ady66
    0
    Сегодня, 14:33
    Обычный лоббист ВПК ФРГ. Ничего личного, просто бизнес... Или пиндо_совского ВПК, те же бубенчики вид сбоку...
  12. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 14:34
    Эх! Ну что же ты Пизториус.....
  13. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 14:37
    Это не признак. Посольства - вот признак. Как только западные послы потянуться домой - пора закупать противогазы. wink
  14. svan26 Звание
    svan26
    +1
    Сегодня, 14:39
    "Как скептик я бы скорее сказал, что в данном случае Россия делает это, потому что что-то планирует"
    Конечно планирует! Нарастить запасы современной техники и пополнить склады боеприпасов... Чтоб потенциальный враг задумывался об этом.
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 14:39
    Этой продукции, считает глава Минобороны Германии, выпускается значительно больше, чем требуется для нужд спецоперации.

    И Слава Богу, если это действительно так!
  16. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 14:48
    фига себе мы офигели!! НАТО запугиваем!!:)
  17. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:52
    Писториус какой-то. То же что-то заявляе - "мы сбираемся напасть на нато", а зачем вы нам нужны? Мы только границы охраняем
  18. Хорон Звание
    Хорон
    0
    Сегодня, 14:53
    По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что значительная часть произведенных вооружений и боеприпасов не поступает в войска, действующие в зоне спецоперации, а оседает на складах.

    И тут же:
    Еврокомиссия собралась ввести санкции против якобы перевозящих военные грузы из КНДР в Россию судов

    Вы уж там определитесь в какую сторону врать, а то не понятно уже откуда у кого что появляется и для чего это нужно. А то нанюхаются "иракского" порошка, которым в оон трясли и несут кто на что горазд. fool
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:54
    Интересно, оно из окна выбросится или под поезд бросится?
    Впрочем... отрабатывает баблишко, на которое его содержат... такие в егда конченые циник и на всех вокруг им плевать... брешут как дышат, скорее просто брешут.
  20. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 15:01
    Цитата: Uncle Lee
    По его мнению, «российской угрозы» следует опасаться всем государствам Североатлантического альянса.
    Правильно ! Боятся - значит уважают ! soldier

    Бойтесь с...и бойтесь, самипосле