Глава ЦКБР: Ликвидацией операторов FPV-дронов ВСУ должны заниматься специальные мобильные команды

FPV-противодействие надо отдать специалистам. Для этого необходимо организовать работу нескольких мобильных групп специалистов, которые будут приезжать на место и освобождать фронт кусочек за кусочком от FPV-расчетов ВСУ

Глупо требовать от танкистов, штурмовиков, артиллеристов и даже самих специалистов в области радиоэлектронной борьбы быть специалистами в области FPV-противодействия. Это не их компетенция, не их работа. Убежден, что в конечном счете данными задачами будут заниматься профессионалы