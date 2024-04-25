Глава ЦКБР: Ликвидацией операторов FPV-дронов ВСУ должны заниматься специальные мобильные команды
Ликвидацией операторов и расчетов украинских FPV-дронов должны заниматься специальные мобильные команды, имеющие технические средства для этого и необходимую подготовку. Об этом заявил глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Для того чтобы бороться с FPV-дронами ВСУ, необходимо уничтожать операторов беспилотников, поскольку на их обучение требуется и время, и деньги. Для этого необходимо создать в составе ВС России специальные команды, которые будут иметь соответствующую подготовку и необходимую технику. На сегодняшний день в России есть и методики, и средства для уничтожения FPV-оборудования и FPV-расчетов врага, нужно только решение.
- приводит ТАСС слова Кузякина.
По мнению специалиста, такие команды появятся уже в ближайшее время, потому что FPV-дроны становятся большой проблемой, а бороться с ними некому.
- добавил глава ЦКБР.
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