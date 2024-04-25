Глава ЦКБР: Ликвидацией операторов FPV-дронов ВСУ должны заниматься специальные мобильные команды

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Глава ЦКБР: Ликвидацией операторов FPV-дронов ВСУ должны заниматься специальные мобильные команды

Ликвидацией операторов и расчетов украинских FPV-дронов должны заниматься специальные мобильные команды, имеющие технические средства для этого и необходимую подготовку. Об этом заявил глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Для того чтобы бороться с FPV-дронами ВСУ, необходимо уничтожать операторов беспилотников, поскольку на их обучение требуется и время, и деньги. Для этого необходимо создать в составе ВС России специальные команды, которые будут иметь соответствующую подготовку и необходимую технику. На сегодняшний день в России есть и методики, и средства для уничтожения FPV-оборудования и FPV-расчетов врага, нужно только решение.



FPV-противодействие надо отдать специалистам. Для этого необходимо организовать работу нескольких мобильных групп специалистов, которые будут приезжать на место и освобождать фронт кусочек за кусочком от FPV-расчетов ВСУ

- приводит ТАСС слова Кузякина.

По мнению специалиста, такие команды появятся уже в ближайшее время, потому что FPV-дроны становятся большой проблемой, а бороться с ними некому.

Глупо требовать от танкистов, штурмовиков, артиллеристов и даже самих специалистов в области радиоэлектронной борьбы быть специалистами в области FPV-противодействия. Это не их компетенция, не их работа. Убежден, что в конечном счете данными задачами будут заниматься профессионалы

- добавил глава ЦКБР.
16 комментариев
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  1. Arzt Звание
    Arzt
    -2
    Сегодня, 14:46
    Непросто это. Надо перейти линию фронта. При этом оператор дрона готовится недели за 3. Причем никаким Рэмбо не нужно быть, вполне справится субтильная девушка. Или даже бабушка.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:51
      Ну так давно пора организовать сафари не только на дроны, но и на тех кто ими управляет... "Охотник за головами дроноведов" или "истребитель дроноведов" звучит гордо!!! angry
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 14:51
      Ну так давно пора организовать сафари не только на дроны, но и на тех кто ими управляет... "Охотник за головами дроноведов" или "истребитель дроноведов" звучит гордо!!! По моему, с этим вполне неплохо справятся пацаны сидящие целыми днями за компом с играми ходилками и стрелялками...angry
      1. ian Звание
        ian
        -1
        Сегодня, 15:12
        Цитата: Lev_Russia
        По моему, с этим вполне неплохо справятся пацаны сидящие целыми днями за компом с играми ходилками и стрелялками...

        Примерно так же, как пацаны c world of tanks справятся с реальными танками. Я кстати, люблю иногда в "сталкер" погонять. Думаете пора выдвигаться в ССО за линию фронта? wink
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 14:49
    Так ведь такие специальные команды нужны в первую очередь для поражения любых комплексов РСЗО имеющих на вооружении всук!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:50
      FPV-дроны сейчас уже могут наносить удары на дальности 100 км. Реально артиллерия высокоточная.Системы связи на отечественном «железе» увеличивают дальность выполнения миссии.Российские FPV-дроны получили первые помехозащищённые «Гермесы». Надо внедрять новинку в войска.

      .Как рассказали представители материнской компании РИА «Новости», дальность дронов с такой системой выросла почти в два раза. Для FPV-дронов в большинстве случаев предел составляет 70 километров. Но, если на них установить помехозащищённые системы связи, FPV-дроны смогут выполнить миссии на максимальном расстоянии до 130 километров.
      Однако при максимально неблагоприятной обстановке в виде сложных погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника система связи будет слабее. Вместо 70 километров в компании могут «гарантировать указанное расстояние в 100 километров» для дрона, укомплектованного «Гермесом».
      Разработчики в самом КБ, которое специализируется на уникальных разработках шумозащищённых и помехозащищённых системах связи для FPV-дронов, отмечают, что система обладает встроенным шифрованием и работает на своем собственном отечественном «железе».


      https://dzen.ru/a/ZiQiccefMir9FluY
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 14:54
        Дело не только в дальности полёта дрона,а в точности его наведения на цель уже собственно в конечной точке полёта!100 километров дальность полёта,а корректировать маршрут или сменить приоритет цели,дрон сам в состоянии даже со всякими умными прибомбасами?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 14:59
          Кое какие наработки и тут есть.Просто надо соединить воедино несколько разработок и взять от каждой самое лучшее.От одного FPV-дрона помехозащищённость и дальнобойность,а от другого бортовую систему самонаведения с нейросетью.Вот это будет дело.

          . В России разработан новый дрон, который оснастили системой самонаведения. В частности, беспилотник может самостоятельно ликвидировать цель, даже если во время полета потерял связь с оператором.Авторами разработки стали конструкторы из Тулы. БПЛА получил название «Овод-С». Он оснащен бортовой системой самонаведения «Площадь» с двумя типами слежения: алгоритмическим, где используется техническое зрение, и нейросетевым, благодаря которому он может распознавать объекты и прицеливаться «в ноль».

          В результате FPV-дрон-камикадзе атакует цели даже в тех случаях, когда беспилотник, по каким-то причинам, потерял связь с оператором. При этом неважно, является ли цель статичной или динамичной, указывает RuNews24.


          https://t.me/mil_hub/47653
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:50
    Таким будут заниматься не только все, а вообще все!
  4. Поташник Звание
    Поташник
    +1
    Сегодня, 14:53
    Проблема с дронами давно назрела. Эти команды нужно было ещё раньше организовывать, но у на как обычно пока гром не грянет мужик ...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 15:12
      Проходила информация, что в Росгвардии были команды охотников за операторами дронов в самом начале СВО. Задача лишь в том, чтобы передать опыт в армейские структуры.
  5. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    +1
    Сегодня, 14:55
    Засечь сигнал с 2-3 точек с помощью пеленгаторов не сложно. А далее отработка артиллерией. А так, такие команды просто будут гибнуть, так как враг засады умеет создавать. То есть большие потери.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 15:03
      Думаю ланцеты нужны с напалмом. Но тут одно но. Эти операторы , как крысы прячутся глубоко или далеко. Их достать то сложно просто артой. Антенну повредить да, а вот самих крыс.... ?! По моему мнению , напалм их бы достал из блиндажей или подвалов.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:10
        Кроме просто ствольной арты есть ещё и тяжелые огнеметные системы, и кассетные авиабомбы.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 15:10
        «Абрамс» уничтожен дроноводами «Отважных»: от удара БПЛА сдетонировали снаряды натовского танка

        https://dzen.ru/video/watch/662a1145294d65621a23adca
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:11
    . глава Центра комплексных беспилотных решений

    Уже целый аппарат появился новый. Как решать только эти задачи - конструкторских идей пока нет, кроме как рэб.