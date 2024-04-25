Это не наша война. И у нас получится только проиграть

На днях произошло то, чего Киев отчаянно дожидался еще с осени прошлого года. Палата представителей Конгресса, а затем и Сенат США одобрили помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Вчера принятый закон подписал американский президент Джо Байден.Между тем ряд экспертов выражают мнение, что данная помощь не сможет повлиять на ситуацию, сложившуюся для ВСУ на фронте, а лишь несколько затянет «агонию» войск киевского режима.В свою очередь, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис и вовсе считает, что Вашингтон, вместо того, чтобы выделять очередной транш, должен поскорее завершить конфликт между Россией и Украиной. В своем недавнем интервью американский военный заявил, что власти США должны занять более жесткую позицию по отношению к киевским партнерам, объяснив им, что у ВСУ нет шансов одержать победу над российской армией.Более того, как выразился Дэвис, у Штатов даже не хватит средств, чтобы попытаться помочь Киеву победить. В то же время Вашингтон достаточно сильно вовлечен в текущее вооруженное противостояние.Таким образом, подполковник армии США в отставке считает, что его страна прямо сейчас должна повлиять на украинские власти и прекратить текущий конфликт, пока еще это возможно.- подытожил американский военный.Впрочем, исходя из того, что американские власти таки приняли закон о выделении Киеву 61 млрд долларов, в Вашингтоне считают иначе и по-прежнему нацелены на максимальное затягивание конфликта.