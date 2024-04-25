Подполковник армии США о поддержке Киева: это не наша война, и у нас получится только проиграть
На днях произошло то, чего Киев отчаянно дожидался еще с осени прошлого года. Палата представителей Конгресса, а затем и Сенат США одобрили помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Вчера принятый закон подписал американский президент Джо Байден.
Между тем ряд экспертов выражают мнение, что данная помощь не сможет повлиять на ситуацию, сложившуюся для ВСУ на фронте, а лишь несколько затянет «агонию» войск киевского режима.
В свою очередь, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис и вовсе считает, что Вашингтон, вместо того, чтобы выделять очередной транш, должен поскорее завершить конфликт между Россией и Украиной. В своем недавнем интервью американский военный заявил, что власти США должны занять более жесткую позицию по отношению к киевским партнерам, объяснив им, что у ВСУ нет шансов одержать победу над российской армией.
Более того, как выразился Дэвис, у Штатов даже не хватит средств, чтобы попытаться помочь Киеву победить. В то же время Вашингтон достаточно сильно вовлечен в текущее вооруженное противостояние.
Таким образом, подполковник армии США в отставке считает, что его страна прямо сейчас должна повлиять на украинские власти и прекратить текущий конфликт, пока еще это возможно.
- подытожил американский военный.
Впрочем, исходя из того, что американские власти таки приняли закон о выделении Киеву 61 млрд долларов, в Вашингтоне считают иначе и по-прежнему нацелены на максимальное затягивание конфликта.
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