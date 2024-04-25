Командир батальона БПЛА ВСУ рассказал о доминировании ВС РФ по количеству разведывательных дронов
3
Вооруженные силы Российской Федерации с начала боевых действий значительно продвинулись в вопросе использования беспилотных летательных аппаратов и внедрения технологий противодействия дронам. Об этом заявил командир батальона беспилотных летательных аппаратов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Вадим Мазевич.
Как отметил украинский офицер, российская армия применяет новейшие технологии в сфере противодействия атакам дронов. На вооружении ВС РФ появилось большое количество беспилотных летательных аппаратов. Используются разведывательные дроны и дроны-камикадзе для поражения военной техники и личного состава украинкой армии.
Мы недавно встречали их даже на другой технологии, они используют мобильную связь
- сказал комбат ВСУ.
По утверждению украинского военнослужащего, российская армия доминирует по количеству беспилотных летательных аппаратов разведывательного характера. У ВСУ, по его словам, сохраняется превосходство по ударным дронам. Однако по данным других источников, украинская армия не имеет превосходства над российской уже по всем беспилотным летательным аппаратам, вне зависимости от их конкретного функционала.
Ранее украинские военные не раз жаловались, что российская армия наносит очень большой ущерб ВСУ, используя барражирующие боеприпасы «Ланцет». С их помощью наносятся удары по военной технике, вооружениям, скоплению личного состава сил противника. В результате украинские формирования несут значительные потери.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация