Командир батальона БПЛА ВСУ рассказал о доминировании ВС РФ по количеству разведывательных дронов

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Командир батальона БПЛА ВСУ рассказал о доминировании ВС РФ по количеству разведывательных дронов

Вооруженные силы Российской Федерации с начала боевых действий значительно продвинулись в вопросе использования беспилотных летательных аппаратов и внедрения технологий противодействия дронам. Об этом заявил командир батальона беспилотных летательных аппаратов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Вадим Мазевич.

Как отметил украинский офицер, российская армия применяет новейшие технологии в сфере противодействия атакам дронов. На вооружении ВС РФ появилось большое количество беспилотных летательных аппаратов. Используются разведывательные дроны и дроны-камикадзе для поражения военной техники и личного состава украинкой армии.

Мы недавно встречали их даже на другой технологии, они используют мобильную связь

- сказал комбат ВСУ.

По утверждению украинского военнослужащего, российская армия доминирует по количеству беспилотных летательных аппаратов разведывательного характера. У ВСУ, по его словам, сохраняется превосходство по ударным дронам. Однако по данным других источников, украинская армия не имеет превосходства над российской уже по всем беспилотным летательным аппаратам, вне зависимости от их конкретного функционала.

Ранее украинские военные не раз жаловались, что российская армия наносит очень большой ущерб ВСУ, используя барражирующие боеприпасы «Ланцет». С их помощью наносятся удары по военной технике, вооружениям, скоплению личного состава сил противника. В результате украинские формирования несут значительные потери.
3 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 14:57
    Сейчас европа расширит свои мощности и всук буквально завалят дронами,и уже сам факт сборки их не только вна ук-роине,но и в европах нивелирует наше преимущество в бпла разведчиках.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:02
    Командир батальона БПЛА ВСУ рассказал о доминировании ВС РФ по количеству разведывательных дронов

    По разведывательным да... Мы их сами массово выпускаем, а по fpv камикадзе к сожалению нет... В УкроРейхе их массово волонтёры из китайских комплектующих на коленке собирают, а они в основном нашим бойцам на ЛБС и надоедают... Так что проблема существует и нужно её как-то решать...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:04
      fpv и в России клепают только какого качества не могу сказать