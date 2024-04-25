Пресса США: Пентагон испытывает на Украине передовые технологии для обнаружения целей

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Пресса США: Пентагон испытывает на Украине передовые технологии для обнаружения целей

Американские военные проводят на Украине испытания технологий для обработки при помощи искусственного интеллекта изображений и другой информации для выявления в режиме реального времени передвижений сил противника. Получаемая таким образом оперативная информация предоставляется командованию украинской армии.

Как отмечает американское издание The New York Times, при этом конечные результаты подобных испытаний оказались неоднозначными. С одной стороны, командованию ВСУ был предоставлен способ, при помощи которого появилась возможность объединить всю информацию о перемещении российских войск в одну масштабную систему, позволяющую с использованием определенных алгоритмов прогнозировать, куда движутся войска и где может произойти следующий удар.



Однако, с другой стороны, результаты американских исследований на Украине наглядно продемонстрировали, насколько сложно совместить данные, получаемые при помощи передовых технологий, с реалиями вооруженного конфликта, в ходе которого одновременно с новейшими вооружениями применяются методы традиционной окопной войны.

Американская газета утверждает, что украинский кризис стал не только "золотым дном" для американских военных, но и масштабным испытательным полигоном для проектов, в ходе которых изучаются возможности применения стремительно развивающихся технологий.

Однако расчеты на то, что предоставляемая американцами информация поможет ВСУ эффективно противостоять российской армии, и надежда на способность украинского командования оперативно предоставлять информацию на устройства офицеров на передовой, не оправдались, констатирует издание.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:20
    Пресса США: Пентагон испытывает на Украине передовые технологии для обнаружения целей
    . Понятно, что полигон, чем очень продвинутый в разнообразии техники, средств, методов!!!
    Правда есть нюанс, очень стремный... может и прилететь, накрыть, грохнуть все результаты испытания вместе с испытателями.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 15:25
      Пытались совместить несовместимое... искусственный интеллект и краинский безинтелллект....
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 17:02
      Есть ещё ньюанс. Они не учли загодчную русскую душу! laughing у нас возможно всё, даже неадекватные перемещения. От такого и ИИ может с ума сойти laughing
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 15:22
    Использовать Украину в качестве испытательного полигона... Ну так глупо было бы не использовать, раз сами напросились... И не просто напросились, а умоляли... Вот только им забыли рассказать, что обычно во время экспериментов и испытаний обезьянки гибнут...
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:30
      Когда експеримент сложнее подними-положи, кроме безьянок присутствуют ребятки в униформе/в халатах.
      Дистанционное присутствовать получается не всегда.
      Так что с обезьнкой, при разлете осколков гранаты, могут пострадать и те, кто её дал.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:43
      А почему бы нам тоже не провести Армейские Игры 2024 на Украине?
      Я думаю многие страны с удовольствием прислали бы свои команды для участия в Играх. Можно дажи Игры Олимпиадой назвать. laughing
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:30
    Глупо бы было со стороны янки не пытаться создать некую систему именно для удалённого и как следствие,безопасного для своих военных по контролю за перемещением наших войск. Другое дело что это может быть эффективно пока войска статичны или движутся только в одном направлении.
  4. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 15:36
    Цитата: Lev_Russia
    Использовать Украину в качестве испытательного полигона... Ну так глупо было бы не использовать, раз сами напросились... И не просто напросились, а умоляли... Вот только им забыли рассказать, что обычно во время экспериментов и испытаний обезьянки гибнут...

    Ну,есть тортик,для обеизи,ивишенка
  5. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 15:42
    Цитата: stan.veprentsev
    Цитата: Lev_Russia
    Использовать Украину в качестве испытательного полигона... Ну так глупо было бы не использовать, раз сами напросились... И не просто напросились, а умоляли... Вот только им забыли рассказать, что обычно во время экспериментов и испытаний обезьянки гибнут...

    Ну,есть тортик,для обеизи,ивишенка

    Под ивишенкой можно подразумать(кто на что горазд,или фантазировать)