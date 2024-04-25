Пресса США: Пентагон испытывает на Украине передовые технологии для обнаружения целей

Американские военные проводят на Украине испытания технологий для обработки при помощи искусственного интеллекта изображений и другой информации для выявления в режиме реального времени передвижений сил противника. Получаемая таким образом оперативная информация предоставляется командованию украинской армии.Как отмечает американское издание The New York Times, при этом конечные результаты подобных испытаний оказались неоднозначными. С одной стороны, командованию ВСУ был предоставлен способ, при помощи которого появилась возможность объединить всю информацию о перемещении российских войск в одну масштабную систему, позволяющую с использованием определенных алгоритмов прогнозировать, куда движутся войска и где может произойти следующий удар.Однако, с другой стороны, результаты американских исследований на Украине наглядно продемонстрировали, насколько сложно совместить данные, получаемые при помощи передовых технологий, с реалиями вооруженного конфликта, в ходе которого одновременно с новейшими вооружениями применяются методы традиционной окопной войны.Американская газета утверждает, что украинский кризис стал не только "золотым дном" для американских военных, но и масштабным испытательным полигоном для проектов, в ходе которых изучаются возможности применения стремительно развивающихся технологий.Однако расчеты на то, что предоставляемая американцами информация поможет ВСУ эффективно противостоять российской армии, и надежда на способность украинского командования оперативно предоставлять информацию на устройства офицеров на передовой, не оправдались, констатирует издание.

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