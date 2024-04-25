«Это круто»: украинский офицер высоко оценил применение ВС РФ советских танков Т-55

Это круто, потому что танк как артиллерийское средство очень эффективный. Поэтому в Советском Союзе вообще разрабатывалась эта методика – работать танком с закрытых позиций. Они имеют очень высокую точность

Танк приехал, встал, навелся, отстрелял, и всё. А напрямую их не использовали. Потому что все начали: «Вот, сейчас пойдут на штурмы на старых танках». Никто на штурмы на них не шёл. У них Т-90 «Прорыв» ещё много