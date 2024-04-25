«Это круто»: украинский офицер высоко оценил применение ВС РФ советских танков Т-55

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«Это круто»: украинский офицер высоко оценил применение ВС РФ советских танков Т-55

Заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк в эфире украинского телеканала дал высокую оценку применения российскими военными на фронте считающихся устаревшими советских танков Т-55. Он отметил, что в то время как на Украине некоторые военные эксперты посмеиваются над тем, что ВС РФ массово снимают с консервации эти бронемашины и задействуют их в боях, на самом деле танк зарекомендовал себя как отличная альтернатива самоходной артиллерии.

Кроме того, разъясняет украинский военный, в России Т-55 проходят глубокую модернизацию, получая улучшенную броню и новые орудия. Плюс советская военная техника отличается неприхотливостью в эксплуатации, надежностью и высокой ремонтопригодностью.



Это круто, потому что танк как артиллерийское средство очень эффективный. Поэтому в Советском Союзе вообще разрабатывалась эта методика – работать танком с закрытых позиций. Они имеют очень высокую точность

— заявил украинский танкист.

По его мнению, наличие большого количества танков этой модели, а главное, боеприпасов к ним является несомненным преимуществом российских военных. Для того, чтобы танк начал работать в качестве артустановки не требуется поиск специальной позиции, его буксировка, подвоз боекомплекта. При этом российские танкисты не используют Т-55 в качестве бронемашины для атакующих действий.

Танк приехал, встал, навелся, отстрелял, и всё. А напрямую их не использовали. Потому что все начали: «Вот, сейчас пойдут на штурмы на старых танках». Никто на штурмы на них не шёл. У них Т-90 «Прорыв» ещё много

– не без зависти резюмировал Андроняк.

Советский средний танк Т-55, созданный на базе танка Т-54, принят на вооружение армии СССР в 1958 году. Производился с 1958 по 1979 год (выпущено более 23 000 единиц, включая производство в других странах) и является первым в мире серийным танком, оборудованным автоматической системой противоатомной защиты (ПАЗ). Кроме того, это первый в мире танк, способный вести боевые действия в условиях применения ядерного оружия.

Еще Т-55 стал первым танком в наличии в советских войсках, получившим комплекс активной защиты (КАЗ «Дрозд»). Т-55 и его модификация Т-55А широко экспортировались и находятся на вооружении многих государств мира. Что примечательно, танк был разработан в середине прошлого века Харьковским конструкторским бюро машиностроения.

31 комментарий
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  1. Snay Звание
    Snay
    +4
    Сегодня, 15:31
    В войне все средства хороши!
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Snay
      В войне все средства хороши!

      В 2014-м ополченцы сняли с постамента ИС-3 (?ИС-2), завели его, поставили пулемёты и поставили у блок-поста. Было дело даже в атаку его сгоняли, окопы укропские подровнять малость. Сработал на славу!
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 16:29
      Snay-вас бы в этот танк,да на войну !Не гоаорили бы такую чушь!
  2. DrMad Звание
    DrMad
    +4
    Сегодня, 15:33
    Вот тебе и старый конь!
    Комментарий так себе.
    1. Бомба Звание
      Бомба
      +1
      Сегодня, 15:36
      Это как говорится не от хорошей жизни. 20 лет все таки армия вставала с колен, а выручает наследие СА. Хорошо хоть при табуреткине дело не дошло до переплавки на гвозди или продажу за копейки в ЦАР.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        -3
        Сегодня, 15:57
        Цитата: Бомба
        Хорошо хоть при табуреткине дело не дошло до переплавки на гвозди или продажу за копейки в ЦАР.

        При мебельщике Т-55 только-только вывели из боевого состава. smile
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    -16
    Сегодня, 15:34
    Такое мог сказать только тыловик не бывший в боях. Т55 в любой модернизации машина всерашнего дня,эффективен только для засад против заведомо слабого противника,иначе он будет сожжен за считанные минуты!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Бережливый
      машина всерашнего дня,эффективен только для засад против заведомо слабого противника,

      Ну, так нынешние ВСУ именно такие. И все таки приятно, что СОВЕТСКИЕ танки дают отпор врагу. Вот вам и "декоммунизация"
    2. ian Звание
      ian
      +14
      Сегодня, 15:39
      Перечитайте текст еще раз. Внимательнее. Речь не идет о участии в боях, штурмах и прочих боестолкновениях. Речь идет именно о использовании в качестве мобильной артиллерии с закрытых позиций.
    3. NG inform Звание
      NG inform
      +2
      Сегодня, 15:42
      У Т-55 нарезное орудие, которое точнее, чем у современных. Т-55 может расстреливать лёгкую бронетехнику с дистанций недоступной для ПТУР.
      1. wladimirjankov Звание
        wladimirjankov
        +2
        Сегодня, 16:05
        Т-55 может расстреливать лёгкую бронетехнику с дистанций недоступной для ПТУР.

        Наверное перепутали ПТУР и РПГ. ПТУР например хризантема может прицельно вести огонь с дистанции до 8-10 км. РПГ-7 до 600 метров. А пушка т-55 до 1500-2000 метров при прямой наводке.
        1. Johnson Smithson Звание
          Johnson Smithson
          +1
          Сегодня, 17:04
          А пушка т-55 до 1500-2000 метров при прямой наводке.

          а причем тут прямая наводка, когда речь была про стрельбу с закрытых позиции?
          максимальная дальность стрельбы у Т-55 – 15 км
          Максимальная прицельная дальность стрельбы из пушки прямой наводкой составляет 6900 м. При этом, используя боковой уровень и угломерный круг на погоне башни, можно было стрелять с закрытых огневых позиций - когда танк не виден противнику. Тогда дальность стрельбы доходит до 15 600 м.
    4. Миша Зорин Звание
      Миша Зорин
      +6
      Сегодня, 15:59
      Тыловик блин, да танк вчерашнего дня, да при выходе на передок может быть уничтожен за секунды. Это да. А вот теперь вопрос? Сколько проживёт новейшие Прорыв, Лео, Абраша? Ась? Вот то то и оно, лучше кремневый мушкет, который есть, чем АК12 которого нет.
    5. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:06
      Цитата: Бережливый
      Такое мог сказать только тыловик не бывший в боях. Т55 в любой модернизации машина всерашнего дня,эффективен только для засад против заведомо слабого противника,иначе он будет сожжен за считанные минуты!

      fool Сказано в писании: прошел глубокую модернизацию с усилением брони и используется как САУ, не участвуя в штурме!
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -5
        Сегодня, 16:26
        isv000-и какой уровень защиты у этой усиленной брони-милиметров 600будет?Уже 200 раз обсуждали такие статьи на сайте,танк способный бить прямой находкой на полтора километра максимум,точность тоже не айс,использовали не от хорошей жизни!Сколько их осталось в частях,да и остались ли вообще целые танки Т55 на войне?
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          +1
          Сегодня, 17:12
          Еще раз вам повторяют - дальность стрельбы Т-55 14.6 км...
    6. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Бережливый
      Такое мог сказать только тыловик не бывший в боях.

      Ещё Грабин (разработчик пушек в 2-й МВ) сказал "Танк это машина доставки пушки на поле боя". В данном случае главное не броня, а пушка.
  4. tabex Звание
    tabex
    +1
    Сегодня, 15:40
    Круто, раз враг признает. С дроном наводчиком наверное очень эффективен.
  5. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    0
    Сегодня, 15:42
    ФПВ наверное не вывезет
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 15:48
      ФПВ пока только Царь-Мангал вывез.
      Что мешает из Т-55 делать Царь-Мангалы?
      На сегодняшний день ФПВ поставили крест на танках. Конструкторское решение этой задачи впереди.
  6. tabex Звание
    tabex
    +1
    Сегодня, 15:48
    В качестве орудия и т34 то сих пор используется.
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 15:56
    Гордость за советскую военную промышленность!
    Эх, вот если бы Т-55 ещё и "Абрашку" подбил бы, заокеанские "партнёры" очень расстроились бы)
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +2
      Сегодня, 16:16
      вот если бы Т-55 ещё и "Абрашку" подбил бы

      Тут больше от стечения обстоятельств, умения экипажа и везения зависит. Т-55 уничтожит абрашку попаданием в любой ракурс, кроме лба и передней полусферы (полусфера условно - была статья с подробным анализом зон). Также экзотика типа попадания прямо в ствол орудия.
  8. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    -1
    Сегодня, 16:17
    Если древний танк Т-55 задействовали В СВО в качестве САУ, то это говорит о том, что в нашей армии не хватает современных САУ или снарядов к ним. Или того и другого. Но это явно не от хорошей жизни. И если даже т-55 будет применяться с закрытых позиций, все равно он будет являться хорошей целью для БПЛА. Его место только в сменных капонирах закрытых противодронными сетками.
  9. Бюрер Звание
    Бюрер
    -2
    Сегодня, 16:22
    Как он может точно стрелять с закрытых позиций, если у него нет панорамы?
  10. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +1
    Сегодня, 16:27
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: Бомба
    Хорошо хоть при табуреткине дело не дошло до переплавки на гвозди или продажу за копейки в ЦАР.

    При мебельщике Т-55 только-только вывели из боевого состава. smile

    Не надо его трогать!
    Он, со своими бабами, вскрыл коросту генеральщины. Действовал по прямому указу Путина. Да, переборщил, с некоторыми военными училищами. Но результат прикарманил оленевод. Реформа, кардинальная, началась задолго до появления строителя в лампасах. С его нынешним, уже бывшим замом по строительству.
    Не будь его, на которого повесили всех собак, не было бы и современной российской армии.
    Звучит дико?
    Просто посмотрите в истории, по прошествии лет.
    Была сломана система "по строительству генеральских дач".
    Хотя та, ещё заскорузлая отрыжка прошлого, мешает внедрению нового сейчас.
    IMHO.
  11. Акс Мэтт Звание
    Акс Мэтт
    +1
    Сегодня, 16:41
    Отличный для своего времени танк! А для нашего времени - прекрасная нарезная 115 мм пушка, бьющая на 8 км. Что еще надо? Откопал капонир, занырнул, прикрылся и работай себе спокойно и плевать на шрапнель и осколки с кассетами. Это называется грамотная экономика военных действий и работа с резервами!
    1. Aleks88
      Aleks88
      -1
      Сегодня, 17:09
      Никогда не было в СА 115 мм НАРЕЗНОЙ пушки. На Т-62 стоит гладкоствол. С 8 км можно попать разве что в небольшой город. С теми приборами, что на Т-54/55 реальная дистанция боя до 1500 метров. А более совершенные СУО (Сосна-У, Калина) не хватает и на новые машины.
      Танк не заслужил славы ни в корейской войне, ни в арабо-израильских войнах. Реально полторы сотни израильских танков, отбили неожиданную атаку почти 800 сирийских (в основном Т-55).
      П.С.: Не от хорошей жизни восстанавлива антиквар, вообще удивлен, что еще ездят и стреляют.
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 17:17
      У Т-55 же 100-мм Д-10Т2С, почти 15 км дальность
  12. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 16:43
    А так да, морально устарело всё на этой платформе, дак с него и не требуются на СВО использование по прямому назначению, только доставка снарядов в вражеские окопы.
    Тема поднималась https://topwar.ru/223494-t-55-chem-moralno-ustarevshij-tank-budet-polezen-v-svo.html
  13. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 17:24
    Это Ленд Лиз для России от страны, которой уже нет.