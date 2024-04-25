Минобороны сообщило об уничтожении второй за два дня американской РСЗО HIMARS на Купянском направлении

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Минобороны сообщило об уничтожении второй за два дня американской РСЗО HIMARS на Купянском направлении

Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, взяв населенный пункт Соловьево и начав движение вдоль железной дороги в сторону населенного пункта Прогресс. Однако в данном направлении наступление остановлено, необходимо подтянуть фланги. Также успех способствовал нашим войскам в Красногоровке, там штурмовые группы ВС России взяли огнеупорный завод в центре, вокруг которого ВСУ строили свою оборону. Под Часовым Яром продолжаются бои, наши пытаются обойти город с флангов, противник держит оборону, бросает в бой резервы.

Из положительного можно отметить уничтожение второй за два дня американской РСЗО HIMARS, снова где-то на Купянском направлении, поскольку в сводке говорится о действиях «Западной» группировки войск. Подробностей снова никаких, но за сутки наши там же уничтожили еще и чешскую РСЗО «Vampire» и советскую «Град». Во вчерашней сводке говорилось об уничтожении одной РСЗО HIMARS.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ в районах Стельмаховка ЛНР, Глушковка Харьковской области, Торское ДНР и Серебрянского лесничества. Войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка. Отражена контратака в районе Красное (Ивановское).

Группировка войск «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение, нанеся поражение ВСУ в районах Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка. Отражено семь контратак противника в районах Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ в районах Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное ДНР. Группировка войск «Днепр» нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в районах Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки составили: по личному составу — одна тысяча человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронемашины, бронетранспортер, 14 единиц автотранспорта; по артиллерии — шесть гаубиц М777, одна Д-30 и одна FH-70. Три РСЗО: «Vampire», «Град» и HIMARS, САУ «Paladin» и пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Paladin», гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.
10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 15:34
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Из положительного можно отметить уничтожение второй за два дня американской РСЗО HIMARS

    разведка и контрбатарейка радуют в последние месяцы , а химари два подряд это вообще серъезно good
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    -8
    Сегодня, 15:37
    Если есть данные обьективного контроля,могли бы и фото сожженной РСЗО выложить. А так это только "неподтвержденная информация "!
    1. shikin Звание
      shikin
      +2
      Сегодня, 16:15
      Запросите в генштабе. Может, и подробные карты пришлют.
  4. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    -6
    Сегодня, 15:40
    Видео опять нет да.....
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 16:16
      Парни на войне, и не обязан нам снимать киношки для развлечения. Главное что у военных есть подтверждения разведки.
  5. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 15:42
    Ух ты, 3 рсзо за день в одном районе. А не связано ли это с падением телевышки в харькове?
  6. Алт22 Звание
    Алт22
    -7
    Сегодня, 15:45
    Видео уничтожения "химорса" опять нет?
    Вспоминаю, как Кошаненков "уничтожил" их больше, чем их вообще было поставлено на Украину...
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 16:02
    Химеру надо бы целиком захватить. Очень ценный экспонат для парка "Патриот"!
  8. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 16:20
    Смотрел сегодня интересный репортаж.Там показана работа дроноводов в ночное время. По контору определили САУ, но в теплаке не светится, да и свинок рядом нет, возможно муляж. Решение? На всякий случай долбанем,завтра заведется будут проблемы.Решение было правильное, горела САУ красиво еще и БК сдетонировал.
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 17:31
      Так они так Белгород обстреливают. Пригоняют вампира на позицию, маскируют, через какое-то время приезжают, отстреливаются подленько так и убегают как бешенные собаки. Поэтому и трудно поймать. Было видео недавно, как замаскированный в лесу вампир ликвидировали прям перед началом стрельбы.