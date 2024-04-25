Минобороны сообщило об уничтожении второй за два дня американской РСЗО HIMARS на Купянском направлении

Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, взяв населенный пункт Соловьево и начав движение вдоль железной дороги в сторону населенного пункта Прогресс. Однако в данном направлении наступление остановлено, необходимо подтянуть фланги. Также успех способствовал нашим войскам в Красногоровке, там штурмовые группы ВС России взяли огнеупорный завод в центре, вокруг которого ВСУ строили свою оборону. Под Часовым Яром продолжаются бои, наши пытаются обойти город с флангов, противник держит оборону, бросает в бой резервы.Из положительного можно отметить уничтожение второй за два дня американской РСЗО HIMARS, снова где-то на Купянском направлении, поскольку в сводке говорится о действиях «Западной» группировки войск. Подробностей снова никаких, но за сутки наши там же уничтожили еще и чешскую РСЗО «Vampire» и советскую «Град». Во вчерашней сводке говорилось об уничтожении одной РСЗО HIMARS.Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ в районах Стельмаховка ЛНР, Глушковка Харьковской области, Торское ДНР и Серебрянского лесничества. Войска «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровка, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка. Отражена контратака в районе Красное (Ивановское).Группировка войск «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение, нанеся поражение ВСУ в районах Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка. Отражено семь контратак противника в районах Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки.Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ в районах Гуляйполе Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное ДНР. Группировка войск «Днепр» нанесла комплексное огневое поражение ВСУ в районах Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки составили: по личному составу — одна тысяча человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронемашины, бронетранспортер, 14 единиц автотранспорта; по артиллерии — шесть гаубиц М777, одна Д-30 и одна FH-70. Три РСЗО: «Vampire», «Град» и HIMARS, САУ «Paladin» и пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Paladin», гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.