Глава Минобороны Белоруссии: Военная доктрина Минска учитывает опыт спецоперации

Новая военная доктрина белорусского государства создавалась с учетом опыта проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.По утверждению руководителя белорусского военного ведомства, сейчас в доктрине учитывается и опыт спецоперации ВС РФ, и события 2020 года, включая применение вооруженных сил в мирное время для противодействия различным подрывным операциям в рамках «гибридной войны».Напомним, что сегодня Всебелорусское народное собрание (ВНС) утвердило новую военную доктрину республики. В ней содержится, в том числе, и анализ вероятности развязывания враждебно настроенными государствами различных конфликтов на территории страны, в том числе с использованием экстремистских организаций, функционирующих при покровительстве западных стран.Министр обороны Белоруссии ранее обратил внимание на заинтересованность соседней Польши в дестабилизации обстановки в стране. По его словам, Варшава имеет выраженные региональные амбиции. Не исключено, что в какой-то момент польское руководство попытается реализовать свои амбиции с помощью военной силы.Следовательно, Белоруссия должна быть готова к такому повороту событий. Поэтому союзное России государство занимается совершенствованием своего военного потенциала и усилением своих вооруженных сил, в том числе опираясь и на всестороннюю поддержку нашей страны.

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