Глава Минобороны Белоруссии: Военная доктрина Минска учитывает опыт спецоперации

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Глава Минобороны Белоруссии: Военная доктрина Минска учитывает опыт спецоперации

Новая военная доктрина белорусского государства создавалась с учетом опыта проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По утверждению руководителя белорусского военного ведомства, сейчас в доктрине учитывается и опыт спецоперации ВС РФ, и события 2020 года, включая применение вооруженных сил в мирное время для противодействия различным подрывным операциям в рамках «гибридной войны».

Напомним, что сегодня Всебелорусское народное собрание (ВНС) утвердило новую военную доктрину республики. В ней содержится, в том числе, и анализ вероятности развязывания враждебно настроенными государствами различных конфликтов на территории страны, в том числе с использованием экстремистских организаций, функционирующих при покровительстве западных стран.

Министр обороны Белоруссии ранее обратил внимание на заинтересованность соседней Польши в дестабилизации обстановки в стране. По его словам, Варшава имеет выраженные региональные амбиции. Не исключено, что в какой-то момент польское руководство попытается реализовать свои амбиции с помощью военной силы.

Следовательно, Белоруссия должна быть готова к такому повороту событий. Поэтому союзное России государство занимается совершенствованием своего военного потенциала и усилением своих вооруженных сил, в том числе опираясь и на всестороннюю поддержку нашей страны.
9 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 15:39
    Ну,с учётом того что Белорусскую армию готовят специалисты лучшей вооружённой структуры мира-ЧВК ВАГНЕР,то уровень их боеготовности должен быть очень и очень высоким!
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Бережливый
      Белорусскую армию готовят специалисты лучшей вооружённой структуры мира-ЧВК ВАГНЕР

      ЧВК Вагнер сейчас фактически не существует. МО РФ финансировать Вагнер отказалось, Лукашенко пытался взять деньги из бюджета союзного государства, но не получилось, у самого Лукашенко грошей нема. Большая часть вагнеровцев уехало в Африку, много ушли в Росгвардию, меньшая часть в Ахмат, также вагнеровцы ушли в Редут и Конвой и другие ЧВК. hi
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:12
    «Военная доктрина Минска учитывает опыт спецоперации» —

    — Сейчас все военные доктрины,хочешь-не хочешь,должны учитывать опыт СВО ...
  3. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 16:36
    У меня нет информации по работе белорусского военного ведомства. Но могу сказать, что в старые времена МГБ РБ была самая эффективная, надеюсь, что и сейчас сыновья не посрамят своих отцов.
    Немного пафосно, но это мое мнение.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 16:56
      Цитата: agoran
      У меня нет информации по работе белорусского военного ведомства. Но могу сказать, что в старые времена МГБ РБ была самая эффективная

      МГБ РБ это простите что?
      НКВД БССР, МГБ БССР, КГБ БССР, МВД БССР, КГБ РБ, МВД РБ об этих знаю! Какие старые времена? МГБ РБ?
      1. agoran Звание
        agoran
        0
        Сегодня, 17:01
        Это принципиально? Старые времена - .это Брест 1987 года, это Минск 1986 года.
        Даже сейчас не буду озвучивать информацию.
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          -1
          Сегодня, 17:03
          Цитата: agoran
          Это принципиально? Старые времена - .это Брест 1987 года, это Минск 1986 года.

          Быстро вы забыли СССР!
          1. agoran Звание
            agoran
            0
            Сегодня, 17:16
            Ну да, забыл СССР, командировку в Африку (7 уколов в задницу) после которых только на одной половине в столовой сидел.
            Ну и как поощрение 7 тысяч переводных рублей и у меня ГАЗ-24.
            1. Анатоль Клим Звание
              Анатоль Клим
              +1
              Сегодня, 17:23
              Цитата: agoran
              командировку в Африку (7 уколов в задницу)
              Ну и как поощрение 7 тысяч переводных рублей и у меня ГАЗ-24.

              Здесь на сайте очень много заслуженных и достойных людей, есть учёные, историки, журналисты, писатели, ветераны и герои боевых действий с иконостасом на всю грудь. Их воспоминания читал, а вот бахвальства и хвастовства в них не было никогда, засим откланиваюсь hi