«Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту

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«Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту

Китай не придерживается нейтралитета в украинском вопросе. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

Как отметила в интервью американскому изданию The Politico американский дипломат, сейчас нельзя говорить о том, что Пекин является нейтральным в украинском конфликте. По мнению Смит, очевидно, чью сторону занимает китайское правительство.



На деле, КНР выбирает сторону России

- сказала американский дипломат.

В Вашингтоне в привычном духе обвиняют Китай в наращивании поставок в Россию материалов, которые теоретически могут быть использованы и в военных целях. Но, при этом, американский дипломат подчеркнула, что эти материалы используются и в гражданском производстве. То есть, точной уверенности у США нет, но обвинения они уже подготовили и озвучили.

Среди конкретных материалов, которые могут поставляться КНР в нашу страну, американская дипломат назвала микроэлектротехнику, нитроцеллюлозу и различные компоненты беспилотных летательных аппаратов. Отметим, что и США, и КНР в последнее время активизировали взаимные упреки в отношении друг друга, причем все чаще в этих заявлениях фигурирует и украинская тематика.

С другой стороны, не очень понятно, почему Китай, будучи конкурентом США и рассматриваемый Вашингтоном в качестве важнейшего потенциального противника, в том числе и военного, должен занимать по украинскому вопросу прозападную позицию или даже соблюдать нейтралитет. Каждая страна поступает сообразно своим национальным интересам, но американская администрация упорно не хочет этого понимать.
26 комментариев
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  1. Дво Звание
    Дво
    +5
    Сегодня, 15:46
    Китаю выгодно торговать с Россией не чего личного это бизнес.
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 15:54
      Россия сотрудничает со странами противоположного лагерю США энд компани ,во всех сферах ,включая военно техническое.С такими странами как Иран ,КНР,КНДР ,Индия и другими.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:03
        Штаты, а вы ничего не попутали...??? Китай это не ваш подхолуйский Евросоюз и уж тем более не холопская Украина... Китай это такая же суверенная страна как и Штаты, которая имеет свои национальные интересы и своё мнение на происходящие в мире процессы, которое может быть диаметрально противоположным американскому... Так что пошли на хрен и Укропию всесте с европейцами туда же захватите!!! am
        1. stan.veprentsev Звание
          stan.veprentsev
          +1
          Сегодня, 16:32
          Ну, умерте свой пыл.Это игра политиков.Мы(электролат) имеем то что имеем.
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +4
    Сегодня, 15:48
    НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета

    Ну да, они считают что есть только одна правильная позиция - хотелки полосастых штатов. Остальные - не люди
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 15:59
      Штатовский принцип - кто не с нами, тот против нас.
  3. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 15:48
    штаты с бритами так откровенно выбрали сторону нацистов. Им ли кого -то обвинять!
    1. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Жнец
      штаты с бритами так откровенно выбрали сторону нацистов. Им ли кого -то обвинять!

      Ошибаетесь - они их создали.
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 15:50
    Не знаю ,что страшнее ядерная война или представитель сша в ООН. Лицезреть ее и слушать страшнее ядерного пожара .
  5. hohohol Звание
    hohohol
    +3
    Сегодня, 15:50
    Нейтралитет америки порой зашкаливает.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 15:51
    Рыба ищет где глубже, человек где лучше....
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:53
    «Постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту» —

    — А у США и НАТО нейтралитет* ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:59
      Ни одного уголка мира нет- где бы " нейтралитет" не соблюдали.... winked
  8. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -2
    Сегодня, 15:53
    Китай цото плопустил поезд матрасников в пропасть на красный свет.
  9. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +1
    Сегодня, 15:53
    Почему Китай не заявит что он против расширения НАТО? Двигаясь на восток, НАТО приближается и к его границам.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 16:01
      У Китая есть большая буферная зона. wink
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:57
    «Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту
    . Да ладно... Китай топчется только на своей стороне и это... так уж оно есть.
    Не он один такой и это минимум, а у кого то максимум, на что они готовы, сейчас, пойти.
  11. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 15:57
    Че они там курят такое в своей америге? Кого Китаю поддерживать, когда у него амеры хотят тайвань отжать?
  12. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 16:03
    КНР - суверенное государство. Какую хочет позицию, такую и выбирает. А "гегемон" пусть утрётся.
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 16:05
    Видимо США считают нейтралитетом согласие с США по украинскому вопросу - не торговать с Россией, ограничить с ней финансовые операции итд. А электронные компоненты из Китая попадают и в Россию и на Украину. Т.е это можно вполне считать нейтралитетом.
  14. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 16:11
    Цитата: aleks.29ru
    Почему Китай не заявит что он против расширения НАТО? Двигаясь на восток, НАТО приближается и к его границам.

    Ну Вы на карту посмотрите.
  15. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:22
    «Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту

    Всё просто.
    Китайцы понимают, что если они не помогут России отбиться от всей западной своры шакалов, то следующей их целью может стать их страна. Причём ей уж точно никто не поможет. Шанс отбиться у Китая ... Ну нет его совсем, а желающих "откусить от жирного кабанчика" будет столько, что мухи на навозом обзавидуются численности, всё таки первая сейчас экономика Мира.
    Так что помогая России сейчас, они заботятся о своей стране на потом.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:32
    Это так американцы соблюдают нейтралитет в украинском вопросе? belay
  17. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -1
    Сегодня, 16:39
    Цитата: Андрей Москвин
    У Китая есть большая буферная зона. wink

    Буферная зона"РОССИЯ" отНАТО? Обоснуйте.
  18. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 16:52
    «Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту

    А где нейтралитет США по украинскому конфликту?
  19. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -1
    Сегодня, 17:01
    С сожалением констрактирую,что допуск к ВО лиц не имеющих начальных знаний,и.тд о ВС РОССИИ.А тем паче не ощущаемым прохладу приклада автомата к щеке.Ну стоит притормозить.С уважением С.В.