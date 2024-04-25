«Выбирает сторону России»: постпред США при НАТО обвинила Китай в отсутствии нейтралитета по украинскому конфликту
Китай не придерживается нейтралитета в украинском вопросе. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.
Как отметила в интервью американскому изданию The Politico американский дипломат, сейчас нельзя говорить о том, что Пекин является нейтральным в украинском конфликте. По мнению Смит, очевидно, чью сторону занимает китайское правительство.
- сказала американский дипломат.
В Вашингтоне в привычном духе обвиняют Китай в наращивании поставок в Россию материалов, которые теоретически могут быть использованы и в военных целях. Но, при этом, американский дипломат подчеркнула, что эти материалы используются и в гражданском производстве. То есть, точной уверенности у США нет, но обвинения они уже подготовили и озвучили.
Среди конкретных материалов, которые могут поставляться КНР в нашу страну, американская дипломат назвала микроэлектротехнику, нитроцеллюлозу и различные компоненты беспилотных летательных аппаратов. Отметим, что и США, и КНР в последнее время активизировали взаимные упреки в отношении друг друга, причем все чаще в этих заявлениях фигурирует и украинская тематика.
С другой стороны, не очень понятно, почему Китай, будучи конкурентом США и рассматриваемый Вашингтоном в качестве важнейшего потенциального противника, в том числе и военного, должен занимать по украинскому вопросу прозападную позицию или даже соблюдать нейтралитет. Каждая страна поступает сообразно своим национальным интересам, но американская администрация упорно не хочет этого понимать.
Информация