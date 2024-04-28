Часословы: средневековый гибрид календаря и молитвенника



Жан Пуайе «Мученичество святого Адриана» (фрагмент). Миниатюра из Часослова Генриха VIII. Библиотека и музей Моргана, Нью-Йорк

Потому говорю вам:

все, чего ни будете просить

в молитве, верьте,

что получите, –

и будет вам. Евангелие от Марка,11:24



Миниатюра из Часослова Генриха VIII. Тот же художник. «Благовещение»



Ноябрь. «Часослов Генриха VIII».На полях листа часослова изображены святые, чья память чтится в ноябре. Смерть в виде скелета ко Дню всех усопших. А ещё в ноябре свиней пасли в дубовых лесах, как раз в ноябре сбрасывавших желуди…



Череп в зеркале и порхающие вокруг него бабочки. Миниатюра из часослова королевы Хуаны Безумной (1486–1506). Британская Библиотека



Страница из «Часослова Жана де Монтобана», где можно увидеть много всего интересного



Оригинальные инициалы из «Часослова Карла Ангулемского»



Христос в ожидании распятия. «Часослов Карла Ангулемского»



Несение креста. «Часослов Карла Ангулемского»



Требник королевы Изабеллы I: гербы католических монархов и брачные гербы ее детей



Требник королевы Изабеллы I. Календарная страница – январь. Сразу видно, что на дворе очень холодно. Бесплатная библиотека Филадельфии



Купание Вирсавии. Миниатюра из «Часослова Людовика XII Французского». Миниатюра иллюстрирует момент из Ветхого Завета, описанный во Второй Книге Царств: царь Давид видит, как Вирсавия купается, и, будучи очарован ее прелестями, вступает с ней в плотскую связь. Ну а для того, чтобы жениться на Вирсавии и этим самым покрыть свой грех, он отправляет ее мужа Урию на войну, приказав своим военачальникам бросить его на верную смерть. Музей Гетти



«Чёрный часослов» из Брюгге – это одна из семи сохранившихся рукописей, страницы которых в результате сложного процесса окрашивались с помощью сажи или растворами соединений меди и железа. Все известные манускрипты с чёрными страницами происходят из фламандских мастерских и датируются второй половиной XV века



Миниатюра «Январь» или «Встреча Нового года у герцога Беррийского»



Миниатюра «Февраль». «Великолепный часослов герцога Беррийского». Интересно, что на первый взгляд зима довольно снежная и холодная...



Но вот на этом увеличенном фрагменте этой миниатюры очень хорошо видно, что художники почему-то на двух участниках этой сцены почему-то не нарисовали нижнего белья. Мы видим, что они все втроем греются возле пылающего очага (вместе с кошкой), вот только у двух персонажей – юноши и девушки, под верхней одеждой почему-то ничего нет? Неужели, имея такое хозяйство, они были настолько бедны, что не могли себе позволить даже этого?

Наш рассказ о литературе Средних веков не будет, разумеется, полным без упоминания о таких иллюминированных рукописях этого времени, как часословы. Часослов – это христианский молитвенник, которым пользовались для того, чтобы молиться в соответствующее время, то есть по часам. Отсюда и его название.В Средние века часословы стали широко распространенным видом литературы, а своим художественным оформлением превзошли даже многие другие книги того времени. Понятно, что, как и любой другой манускрипт, каждый рукописный часослов по-своему уникален, хотя большинство из них содержат очень похожий набор религиозных текстов и молитв. Оформление многих из них сугубо утилитарно и ограничивается лишь заглавными буквами в начале текстов.Однако известны и часословы, сделанные по заказу знатных персон, оформленные чрезвычайно роскошно и содержащие миниатюры размером со всю страницу. На иллюстрациях, которыми их украшали, изображались как живописные сцены сельской жизни, так и изображения, иллюстрирующие тексты из Библии.Часословы обычно писали на латыни, но в то же время многие из них, особенно часословы XV века, могли быть полностью или частично написаны на народных языках той или иной европейской страны.До нашего времени сохранились десятки тысяч часословов, то есть книги эти были чрезвычайно популярны.Типичный часослов – это сокращенная по объему форма церковной книги, которая содержит Богослужение, читавшееся в монастырях, но разработанный для мирян, желавших в своей мирской жизни приблизиться к монашеству, то есть обращаться с молитвами к Господу строго по часам.Обычный часослов содержал календарь церковных праздников, выдержки из четырех Евангелий, Малую службу Пресвятой Девы Марии, семь покаянных псалмов, службу по усопшим и много чего еще. И при этом страницы заказных часословов для сильных мира сего всегда богато украшались миниатюрами. Изображались времена годы и занятия каждого соответствующего месяца, сцены из Писания, декоративные виньетки и заставки.Свое происхождение часословы ведут от такой книги, как Псалтирь, которую монахи и монахини должны были постоянно читать и знать наизусть. К XII веку эта книга (о которой мы обязательно еще расскажем) превратилась в требник с еженедельным расписанием псалмов, молитв, гимнов и чтений, которые менялись в зависимости от сезона. Со временем подборка текстов была урезана, подана мирянам в объемах гораздо меньших, нежели у монахов, и стала называться часословом.Во второй половине XIII века часословы стали популярны как личные молитвенники для мужчин и женщин светского образа жизни, однако не забывавших о её духовной составляющей. При этом многие часословы были изготовлены для женщин. Иногда их специально заказывали к свадьбе и дарили в качестве свадебного подарка, который муж делал своей невесте.Ценность таких книг была исключительно велика, поэтому они передавались по наследству и записывались в описях выморочного имущества и в завещаниях. До XV века большинство часословов выполнялось на пергаменте, сделанном из шкур животных, что ещё больше поднимало их цену. В то же время просто оформленные и написанные на бумаге часословы становились все более и более доступными не только знати, но и городскому населению.Причем самый ранний сохранившийся английский экземпляр такого часослова был, по-видимому, написан для женщины-мирянки, жившей в Оксфорде или поблизости от него где-то в 1240 году. Он меньше современного карманного издания в мягкой обложке и украшен крупными инициалами, но миниатюр размером со страницу в нем нет.К XV веку собственные часословы появились даже у слуг. Так, в судебном деле от 1500 года одна бедная женщина обвинялась в краже такой книги у… домашней прислуги.Однако славу средневековым часословам доставили совсем другие манускрипты, например, такие, как «Часослов Жана де Монтобана», изготовленный примерно в 1430–1440 гг. и находящийся сегодня в городе Ренне, в библиотеке Ренн Метрополь, Музее Бретани. В нем 258 страниц и 254 миниатюры, из которых 37 занимают целую страницу.Так, в правом верхнем углу, в вечности Бога до сотворения мира, проходят дебаты о четырех кардинальных добродетелях (Благоразумии, Умеренности, Стойкости духа и Справедливости, представленных женщинами в высоких головных уборах) по случаю сотворения мира и человека. При этом обсуждение происходит в присутствии «Троицы Псалтири» (то есть Бога Отца и Бога Сына, сидящих бок о бок, здесь повернутых друг к другу, с Голубем между ними, который есть Дух Святой).Ниже, в правом нижнем углу – сотворение Адама, причем Господь изображен с крестоцветным нимбом, без бороды и очень юной внешностью, подобной Христовой. Далее следует сотворение Евы… Адам при этом, кажется, бодрствует и с любопытством наблюдает за происходящим, хотя и лежит во весь рост на земле.Внизу слева показан эпизод Преображения Христа, рассказанный тремя евангелистами (Мф. 17:1–9; Марка 9:2–9; Луки 9:28–36), и с тремя апостолами, Петром, Иаковом и Иоанном, в качестве свидетелей, в правой нижней части миниатюры, в то время как вверху изображены два небесных свидетеля: Моисей слева и Илия справа. Христос стоит в центре, а над ним Бог Отец, выпускающий Голубя Святого Духа.Наконец, выше все двенадцать апостолов преклоняют колени, а святой Петр слева впереди несет на плече два ключа, символизирующих его роль главы апостольской коллегии. Справа к нему обращен апостол Павел с мечом. Апостолы величественно окружают Бога Отца, которого венчают тройной короной два из восьми огненных ангелов, собравшихся вокруг него и над ним.Эта тройная корона, до сих пор называемая «Трицарством», впервые появилась в западном искусстве около 1300 года во время короткого понтификата Бонифация VIII. Этот символ, предназначенный исключительно для папы римского, является эмблемой его тройственной власти.Бог восседает на радуге, облаченный в роскошные одежды, поддерживая своими вытянутыми руками горизонтальную перекладину креста, на котором изображен распятый Христос с тремя гвоздями и обильно текущей кровью. Голубь Святого Духа образует связующее звено между этим Престолом Благодати и Преображением. А вокруг всего этого целые заросли самых разных цветов…«Часослов Карла Ангулемского» был заказан Карлом Орлеанским, графом Ангулема и отцом короля Франции Франциска I, в 1482–1485 гг. в Париже Робине Тестару и Жану Бурдишону. Рукопись состоит из 230 листов и содержит 38 миниатюр, включая 7 больших, а также бордюры, инициалы, орнаменты и поля. Текст – латынь на пергаменте.После Карла Ангулемского этим часословом владел Жан Бальденс, парижский юрист и библиофил; затем манускрипт попал в коллекцию Жана-Батиста Кольбера и, наконец, оказался в Национальной библиотеке Франции, где хранится и сегодня.Оригинальность этого часослова делает его одним из самых необычных представителей семейства часословов. Введение в книгу элементов светского характера, жанровых сцен, мифологических или чисто рыцарских подчеркивает ее оригинальность по сравнению с каноническими образцами этой категории манускриптов.На рубеже Средневековья и Нового времени был создан и «Часослов Генриха VIII», иллюстрированный Жаном Пойе в Туре. Его 400 страниц содержат 55 полностраничных миниатюр. Находится он в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Считается одной из самых известных работ Жана Пойе.Для оформления манускрипта были использованы невероятно дорогие пигменты Angelico Blue и Tyrian Purple. Поэтому подобную книгу мог иметь лишь исключительно богатый и влиятельный человек того времени, каковым Генрих VIII и являлся.Требник (по сути тот же часослов) королевы Кастилии Изабеллы. Иллюминированная рукопись конца XV века, в настоящее время хранящаяся в Британской библиотеке, Лондон. Королева получила рукопись незадолго до 1497 года от своего посла Франсиско де Рохаса в ознаменование двойного брака ее детей и детей императора Максимилиана Австрийского и герцогини Марии Бургундской. Всего в нем 523 листа и 170 миниатюр. Считается одним из наиболее богато украшенных требников, которые сохранились.«Часослов Людовика XII Французского» был создан прекрасным иллюстратором Жаном Бурдишоном, вот только этому манускрипту очень не повезло. В 1700 году он был разорван на множество фрагментов, так что сегодня страницы с его миниатюрами находятся в Музее Гетти (3), Бесплатной библиотеке Филадельфии (4 страницы календаря), Британской библиотеке (3, плюс большинство страниц текста), а также по одной в каждой: Национальной библиотеке Шотландии, Музее Мармоттана в Париже, Городском музее и художественной галерее Бристоля, Музее Виктории и Альберта, Лувре и частной коллекции в Лондоне. Все, кроме одного, листы удалось соединить только лишь в 2005 году для выставки в Музее Гетти и Музее Виктории и Альберта.Совершенно уникальный для Средневековья феномен – это так называемые «Черные часословы», получившие своё название от цвета своих страниц. Одна из немногих сохранившихся рукописных книг с чёрными страницами была создана около 1475 года в Брюгге художником из окружения Виллема Вреланта. Вероятно, она была выполнена по заказу одного из придворных герцога Бургундии. В настоящее время находится в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке.«Чёрный часослов» из Брюгге имеет 121 лист с текстом, 14 миниатюр размером в полную страницу, 15 крупных и множество небольших инициалов и 138 декоративных бордюров. Текст выполнен золотыми и серебряными чернилами, фон инициалов – изумрудно-зелёный. При иллюминировании рукописи использовались сусальное золото и свинцовые белила. Бордюры выписаны золотом по синему фону.Чёрный фон страниц выгодно подчёркивает в целом весьма ограниченную цветовую гамму художественного оформления. При этом яркий декор на черном фоне явно создает ощущение чего-то страшного, какой-то угрозы...Интересно, что книга довольно хорошо сохранилась, хотя в некоторых местах наблюдается шелушение чёрной краски.Автор – анонимный миниатюрист «Чёрного часослова», стиль которого явно указывает, что он входил в круг Виллема Вреланта, одного из ведущих мастеров книжной миниатюры, работавших в Брюгге, так и остался для нас безымянным, но зато получил имя «Мастера Чёрного часослова». О других манускриптах, выполненных этим мастером, ничего не известно.Для кого был изготовлен «Чёрный часослов», тоже неизвестно. В книге нет изображения герба её владельца, и можно только лишь предполагать, что заказчиком рукописи мог быть один из придворных герцога Карла Смелого. Есть и еще шесть похожих часословов, в частности это «Чёрный часослов Карла Смелого» (Австрийская национальная библиотека, Вена) и «Часослов Марии Бургундской», который хранится в этой же библиотеке.Ну а какой часослов на сегодня самый известный?Тут двух мнений даже и быть не может. Ну, конечно, «Великолепный часослов герцога Беррийского» или «Роскошный часослов герцога Беррийского», всемирно прославившийся циклом своих иллюстраций «Времена года», который состоит из 12 миниатюр с изображением развлечений знати или крестьянских работ на фоне средневековых замков.Заказал его герцог Жан Беррийский братьям миниатюристам Полю, Жану и Эрману Лимбургам в 1410–1411 годах, причем манускрипт так и остался незавершённым из-за смерти всех трёх художников и самого заказчика в 1416 году. Календарная часть к нему была добавлена анонимным мастером в 1440–1450-х годах. Затем в 1485–1486 годах над ним по указу Карла I Савойского работал художник Жан Коломб, но и некоторые листы за его авторством остались незавершёнными.Манускрипт хранится в замке Шантийи (музей Конде), поскольку по завещанию его покойного владельца, передавшего его государству, он никогда не должен покидать его пределов. В часослове 206 листов (412 страниц), которые сгруппированы в пять частей, 66 из них имеют иллюстрации размером во всю полосу, 65 представляют собой миниатюры небольшого формата.Информации они содержат ну просто… море.Вот, например, иллюстрация с обменом подарками при дворе герцога Беррийского во время встречи Нового года. Сам герцог сидит во главе стола в синей одежде. В толпе гостей Лимбурги, как считается, изобразили самих себя (двое в красных тюрбанах и перед ними один в белом). Маленькая собачка ходит по столу и, видимо, играет роль ходячей салфетки. В тимпане миниатюры (её верхняя часть) изображены созвездия Козерог и Водолей.Впрочем, есть и такое мнение, что на этой миниатюре изображено нечто совсем другое. Не празднование наступления Нового года, а пир по случаю завершения переговоров с англичанами в замке Жиак 6 января 1414 года, которые проводились как раз герцогом Беррийским.