Президент России заявил, что дефицит кадров в экономике РФ нельзя покрыть привлечением мигрантов

Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы

Сейчас российская экономика развивается бурными темпами. Однако одной из важнейших проблем в обозримой временной перспективе будет оставаться дефицит кадров. Это следует из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина.Как отметил глава российского государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, состояние рынка труда свидетельствует о высокой динамике развития национальной экономики. В этом контексте на повестку дня выходит вопрос о покрытии нехватки специалистов во многих отраслях экономики.- заявил президент Российской Федерации.Путин также отметил, что в России развиваются новые отрасли промышленности и оказания услуг. Государство старается направлять значительные ресурсы на помощь производству, но и сам российский бизнес уже обладает солидными возможностями, сказал в своем выступлении президент страны.Что касается миграционной ситуации, то заявление президента демонстрирует формирование у российского руководства несколько иных, чем прежде, подходов к восполнению нехватки трудовых ресурсов. Понятно, что за счет привлечения мигрантов из менее развитых стран нельзя решить проблему дефицита даже квалифицированных рабочих, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, научных кадрах. Но пока не очень понятно, какие иные подходы могут быть реализованы в данном случае.