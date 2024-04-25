Президент России заявил, что дефицит кадров в экономике РФ нельзя покрыть привлечением мигрантов

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Президент России заявил, что дефицит кадров в экономике РФ нельзя покрыть привлечением мигрантов

Сейчас российская экономика развивается бурными темпами. Однако одной из важнейших проблем в обозримой временной перспективе будет оставаться дефицит кадров. Это следует из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как отметил глава российского государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, состояние рынка труда свидетельствует о высокой динамике развития национальной экономики. В этом контексте на повестку дня выходит вопрос о покрытии нехватки специалистов во многих отраслях экономики.

Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы

- заявил президент Российской Федерации.

Путин также отметил, что в России развиваются новые отрасли промышленности и оказания услуг. Государство старается направлять значительные ресурсы на помощь производству, но и сам российский бизнес уже обладает солидными возможностями, сказал в своем выступлении президент страны.

Что касается миграционной ситуации, то заявление президента демонстрирует формирование у российского руководства несколько иных, чем прежде, подходов к восполнению нехватки трудовых ресурсов. Понятно, что за счет привлечения мигрантов из менее развитых стран нельзя решить проблему дефицита даже квалифицированных рабочих, не говоря уже об инженерно-техническом персонале, научных кадрах. Но пока не очень понятно, какие иные подходы могут быть реализованы в данном случае.
73 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 16:02
    Говорят правильно, вопрос, кто и как делает.
    Когда делягам коммерсанта, что то надо, они делают как хотят, потому как наказание, смешное, а прибыль никак не шуточная!
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 16:36
      Завоз гастарбайтеров не имеет под собой экономической основы. Это делается из этнической солидарности или по другим, скрытым причинам.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +10
        Сегодня, 16:46
        Ну, сказал. Ну, признал проблему - ее не признать уже невозможно. А дальше-то что? Что конкретно делать то будем?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:14
          Он не сказал,а прочитал.Что ему подсунули.Даже не заморачиваясь подумать,и вспомнить,что совсем недавно он прочитал другое..
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:11
        Как правило в таких случаях причин больше чем одна... но это не отменяет массы нарушений, даже преступление, совершаемых нашими корыстными чиновниками!!!
        А комерсанты, бизнесмены, они есть такие, какие есть всегда и везде.
    2. Венд Звание
      Венд
      +9
      Сегодня, 16:54
      Цитата: rocket757
      Говорят правильно, вопрос, кто и как делает.
      Когда делягам коммерсанта, что то надо, они делают как хотят, потому как наказание, смешное, а прибыль никак не шуточная!

      Верно, мигранты если нужны, то должны работать по вахте, без предоставления гражданства, льгот и перевоза семей. Работодатели полностью отвечают за привезенных мигрантов вплоть до уголовной ответственности.
      1. АндрейKam_Z Звание
        АндрейKam_Z
        -1
        Сегодня, 17:25
        мигранты если нужны, то должны работать по вахте, без предоставления гражданства, льгот и перевоза семей. Работодатели полностью отвечают за привезенных мигрантов вплоть до уголовной ответственности.

        Эмоционально с вами согласен, но на практике нет. Работаю на руководящей должности среднего уровня на большом предприятии, которое кстати производит военную продукцию. На самых трудных, монотонных участках в основном работают мигранты, на конвейере процентов под 60 точно.
        Выгнать их? Давайте. Завтра завод встанет. Местные не идут, вакансий море.
        Для руководителей ответственность? Как вы это себе представляете? Мне ездить проверять их бытовые условия и поведение в быту? Да мне проще их уволить и производство остановить. Это я производство рассматриваю, а такси, доставку и т.д.
        1. Венд Звание
          Венд
          +2
          Сегодня, 17:32
          Цитата: АндрейKam_Z
          мигранты если нужны, то должны работать по вахте, без предоставления гражданства, льгот и перевоза семей. Работодатели полностью отвечают за привезенных мигрантов вплоть до уголовной ответственности.

          Эмоционально с вами согласен, но на практике нет. Работаю на руководящей должности среднего уровня на большом предприятии, которое кстати производит военную продукцию. На самых трудных, монотонных участках в основном работают мигранты, на конвейере процентов под 60 точно.
          Выгнать их? Давайте. Завтра завод встанет. Местные не идут, вакансий море.
          Для руководителей ответственность? Как вы это себе представляете? Мне ездить проверять их бытовые условия и поведение в быту? Да мне проще их уволить и производство остановить. Это я производство рассматриваю, а такси, доставку и т.д.

          В нашей стране достаточно людей, которые могут приехать на работу из других регионов. То что у вас работает процентов 60 мигрантов это уже ваше упущение. Устроят диверсию на вашем заводе мало не покажется. Как контролировать? У вас есть отдел кадров, который должен набирать сотрудников. Если мигрантов, так вам необходимых, будете набирать по вахте, то все проверки должны происходить не только на въезде, но и на самом заводе. В советское время были такие лимитчики, которые приезжали и работали на заводах и фабриках и проживали в общежитиях. И набирали лимитчиков в регионах РСФСР. Было бы желание, а решить вопрос можно.
          1. АндрейKam_Z Звание
            АндрейKam_Z
            0
            Сегодня, 18:08
            В нашей стране достаточно людей, которые могут приехать на работу из других регионов.

            По работе общаюсь со смежниками по стране везде кадровый "голод".
            То что у вас работает процентов 60 мигрантов это уже ваше упущение.
            Уточните.
            Устроят диверсию на вашем заводе мало не покажется.

            Судя по новостям местных диверсантов тоже не мало.
            Как контролировать? У вас есть отдел кадров, который должен набирать сотрудников. Если мигрантов, так вам необходимых, будете набирать по вахте, то все проверки должны происходить не только на въезде, но и на самом заводе. В советское время были такие лимитчики, которые приезжали и работали на заводах и фабриках и проживали в общежитиях.

            Вот именно так это и происходит, гражданства практически ни у кого нет.
            Вы не ответили на вопрос про контроль.
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:34
          о как вектор то вильнул... раньше другое говорил.
        3. ВПК-65 Звание
          ВПК-65
          +1
          Сегодня, 17:49
          Цитата: АндрейKam_Z
          Работаю на руководящей должности среднего уровня на большом предприятии, которое кстати производит военную продукцию. На самых трудных, монотонных участках в основном работают мигранты, на конвейере процентов под 60 точно.
          Выгнать их? Давайте. Завтра завод встанет.

          Вам тонко намекнуть: КЕМ вы "рукамиводить" должны:

          А мигранты - это план МОМ:
          https://russia.iom.int/ru/kto-my
          https://russia.iom.int/ru/regionalnaya-programma-po-migracii-v-centralnoy-azii-i-rossii
          Под легендой МОМ управляет миграцией из стран Центральной Азии в Россию британское правительство через свой фонд UKAID и MI6 – английская разведка.
          https://dzen.ru/a/ZRinMoCq9g_HIMwa?share_to=link
          1. ВПК-65 Звание
            ВПК-65
            0
            Сегодня, 18:05
            Китайский роботизированный завод по производству крылатых ракет:
          2. АндрейKam_Z Звание
            АндрейKam_Z
            0
            Сегодня, 18:11
            Если вы потрудитесь посчитать экономическое обоснование замены мигранта автоматом, то удивитесь выгоднее заменить квалифицированного рабочего, в большинстве местного.
        4. Zhan Звание
          Zhan
          +1
          Сегодня, 18:02
          Выгнать их? Давайте. Завтра завод встанет. Местные не идут, вакансий море.

          hi А что за вакансии, график, оплата труда ? Если наши не идут, значит есть причина ?
          Сам работаю таким же руководителем. Еле убедил шефа, отказаться от мигрантов вообще, халтурщики и бракоделы. И любят дураками прикидываться, моя-твоя не понимай. Им глубоко наложить, на прорабов и мастеров наших русских. У них свой БАЙ и они только его слушают.
          Мне эта махновщина очень надоела, и погнал я их к чертям собачьим. Трудно было, но ничего пережили. Набрали новые кадры из славян и перекрестились.
  2. Село Звание
    Село
    +9
    Сегодня, 16:03
    Пересажать всех взяточников в фмс, и проблема с мигрантами исчезнет сама собой.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 16:16
      Пересажать всех взяточников в фмс, и проблема с мигрантами исчезнет сама собой.
      Ну да, не будет ФМС не будет проблем)
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +10
      Сегодня, 16:22
      Цитата: Село
      Пересажать всех взяточников в фмс, и проблема с мигрантами исчезнет сама собой.

      А если еще пересажать взяточников в МВД, МО, в судах и муниципалитетах, то столько проблем исчезнет... Останется одна проблема: избыток романтического иллюзорно-мечтательного мышления.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 16:37
        А если еще пересажать взяточников в МВД, МО, в судах и муниципалитетах, то столько проблем исчезнет...
        Возникнут другие, как жить без МВД, МО, судов и муниципалитетов.
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +1
          Сегодня, 16:45
          Цитата: Trapp1st
          Возникнут другие

          И их тоже посадить, чтобы не возникали. И в конечном итоге: ...идет по гулким пустым коридорам Госдумы Михаил Мишустин...
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 16:41
        Вы слишком многого хотите от МВД. Даже если они займутся выдворением мигрантов, на них окажут давление прижившиеся диаспоры, а выдворенные могут вернуться по амнистии. Чтобы действовать МВД нужны четкие правила и ориентиры.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 17:11
          Все диаспоры объявить иноагентами.
      3. Село Звание
        Село
        +1
        Сегодня, 17:19
        Вот так и живем, все все понимают но сделать никто ничего не может. Поэтому окраинцы европе в рот и смотрят "права человека" "демократия" "честный суд" и тд и тп. Готовы лечь под кого угодно лишь бы не под нас© слова одного особо упоротого ципсошника fool
    3. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 16:38
      Вопрос не в ФМС а в требованиях к соискателям.. Вопрос в "специалистах". Сколько мигрантов из 1000 имеют какие то технические знания? 3-5 человек? Сколько будут их использовать "на благо новой родины"? 1? Остальные будут в лучшем случае дворниками, а в худшем сосать бюджет и барыжить чем попало . Вопрос эти 999 стране на кой? Кому они здесь выгодны?
      1. Село Звание
        Село
        0
        Сегодня, 17:12
        Так одно другому не мешает. Если мигранты будут работать официально, с разрешением (кому попало его не дадут) в соответствии со специальностью, или получат специальность тут, то почему бы и нет. А дворниками и на рынках торговать тоже кому-то надо. Про стройку я вообще молчу, на бетоне спину рвать никто не хочет.
  3. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +10
    Сегодня, 16:03
    Дефицит кадров?Многие годы готовили только юристов и экономистов.ПТУ позакрывали и промышленности пришлось самой с горем пополам готовить кадры.А тут вон оно как оказалось. Оказывается нужны сейчас не экономисты и юристы,которых переизбыток,а инженеры, те кто стоит у станка и прочие рабочие специальности.Тут дело скорее всего в проводимой долгие годы политике касаемо подготовки кадров.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 16:08
      Цитата: OrangeBigg
      Дефицит кадров?

      Цитата: OrangeBigg
      ПТУ позакрывали и промышленности пришлось самой с горем пополам готовить кадры.


      Дайте людям НОРМАЛЬНУЮ зарплату. И тогда кадры появятся, и в ученики с охотой идти будут.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +7
        Сегодня, 16:13
        Нормальная зарплата только с нормальной прибыли,а нормальная прибыль бывает только тогда когда есть спрос на продукцию и её сбыт, рынок сбыта и спрос,а для этого надо бороться за рынки сбыта,создавать условия выгодные для своего производителя, поддерживать его,так как это рабочие места и налоги в бюджет,а у нас Гайдар в 90-ые лоббировал Боинги в ущерб нашему авиапрому,а сейчас имеем проблемы из-за этого со своей авиацией,но хорошо что хоть начали эти проблемы решать и так везде.И главное,чуть не забыл ,когда промышленностью рулят не нувориши-временщики, а профессионалы.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +8
          Сегодня, 16:18
          Профессионалы у которых есть заинтересованность в развитии производства,а не бабла нарубить и свалить.
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +5
        Сегодня, 16:18
        Дайте людям НОРМАЛЬНУЮ зарплату
        самим мало.
      3. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 16:37
        Нормальная зарплата, в нынешней ситуации, с постоянным ростом инфляции - это сколько, по Вашему?
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 17:34
          Цитата: Дед-дилетант
          Нормальная зарплата, в нынешней ситуации, с постоянным ростом инфляции - это сколько, по Вашему?

          Так чтобы перекрывала расчет прожиточного минимума втрое. Я не в РФ - цен не знаю.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 16:13
      И ещё менеджеров - кем каждый второй мечтал стать. Уже поднимают вопрос о сокращении в ВУЗах этой ненужного профиля. А больше выделять бюджетных мест в технических
    3. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 16:36
      Ну правильно, где культ рабочего человека? Где фильмы а-ля "Карьера Димы Горина"? Вы много знаете девушек, мечтающих выйти замуж за слесаря или шахтёра? Где парни, которые хотят после школы стать плотником или сапожником; девушки, планирующие учиться на портниху... Все хотят быть с белыми ручками, ездить на крутых тачках и греть задницу на Бали. Только вот проблема: сколько ни сиди крутым айтишником у компьютера, обои сами не поклеются, крыша на доме не перекроится. Надо не блогерш без трусов показывать или успешных бандитов, а простого рабочего человека.
  4. kvv Звание
    kvv
    +5
    Сегодня, 16:04
    до руковдства начало доходить, правда опять не через голову, но это уже традиция когда жареный петух начинает клевать в одно место
    1. Галеон Звание
      Галеон
      +3
      Сегодня, 16:28
      До руководства ничего не начало доходить. Это только слова. Когда отнимут у директоров фонд зарплаты и установят тарифные сетки, чтобы директора получали не сотни тыщ, а работяги не крохи оставшиеся, тогда будет ясно, что до руководства ДОШЛО. А языком болтать - это не руководство, а одна видимость. Руководишь? Сделай!
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +10
    Сегодня, 16:08
    Поднимите зарплаты. Отбелите эти зарплаты, везде социалку платите и специ появятся, обещаю!!!! Если мастер или заведующий получает 30000 р. То спецов с опытом не быстро найдете. Я молчу о зарплатах работяг- электриков, слесарей, сварщиков, строителей, .....
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +4
    Сегодня, 16:12
    Don't reinvent the wheel! Можно обратиться к практике СССР: принудительно трудоустраивать. Не хочет молодой специалист с дипломом бюджетного обучения работать, где нужен и требуется - фигня вопрос! Прошу вернуть в бюджет денежку, которую на Вас, уважаемый специалист, потратило гос-во.
    А если на благо гос-ва работать с самого начала не было желания (иными словами говоря, не было желания заключить с гос-вом контракт на бесплатную вышку с последующей отработкой "где нужно"), бюджетное образование Вам не будет доступно, только за деньги.
    Тока и платить таким специалистам по контракту тоже надо нормально. Иначе оне наработают....
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 16:21
      Принудительно трудоустраивали с предоставлением жилья. При нынешних на него ценах как планируете его предоставлять?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 16:46
        Цитата: СергейАлександрович
        При нынешних на него ценах как планируете его предоставлять?

        У нас несколько лет работает система «Самокат». Зимой и летом, в дождь, снег и жару молодые парни (и девушки) развозят продуктовые заказы, и дефицита кадров там не наблюдается...Может быть дело в другом?
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 16:52
          Товарищ предлагал распределять из ВУЗов насильно, как в былые времена. Система "Самокат" тут при чём? Если вы начнёте платить молодым специалистам по распределению сразу по 100-120 тыс. у вас рабочие начнут бунтовать. Высокие зарплаты понадобятся всем. А далеко не каждый завод сейчас способен выплачивать такие зарплаты.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 17:01
            Цитата: СергейАлександрович
            Товарищ предлагал распределять из ВУЗов насильно

            У нас не столько много специалистов, зарплата которых потребна в размере 100-120 тыс. рублей в месяц (1000 - 1 500 $)
            На скрытые от уплаты налогов СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!!! на такие зарплаты можно пригласить 16 666 666 высококлассных специалистов или 15 000 000 высококвалифицированных нужных для производства работников...Одна закавыка - для их подготовки и обучения потребуется не менее 3-4 лет...
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 16:42
      С принудительным трудоустройством соглашусь. Но тут возникает куча нюансов... Как уже отметили - нужно жилье для молодого специалиста. Государство сейчас служебное жилье не выделяет - вообще в такие дела не вмешивается.
      Далее. Договор должен оформляться при поступлении в ВУЗ. Но - еще момент - а что делать с теми, кто завалил сессию, и отчислен? Хотя - да. Деньги...
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 16:57
        Ещё есть нюансы. У нас Политех был чуть ли не филиалом одного крупного завода. Но вот беда, располагался он на другом конце города. То есть, жильё у тебя формально есть, живешь с родителями и ездить туда далеко. Электрички в городе поснимали, трамвайные пути разорвали, время в пути на работу и его стоимость возросли до небес, финиш!
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    +14
    Сегодня, 16:13
    О чем он говорит? О какой экономике? Самокатчики и таксисты это экономика!? Что значитквалифицированные кадры? Если он даже русский не смог выучить. В Мариуполь уже завезли своих любимых мигрантов, а местных не бкрут на работу.
    Работников у него не хватает. Верните пту. Зачем в нашем городе закрыли медучилище? И теперь в поликлиннике скоро будем говорить на магометанском языке..
    А другой подход. Олигархи требуют увеличить рабочий день до 12 часов и отменить отпуска.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Гардамир
      А другой подход. Олигархи требуют увеличить рабочий день до 12 часов и отменить отпуска.

      То есть просто так взять и увеличить рабочий день на 50%...
      Вот там ввели на богатеев НДФЛ в 15%...А давайте просто увеличим его до 50%...
  8. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +7
    Сегодня, 16:14
    дефицит кадров в экономике РФ нельзя покрыть привлечением мигрантов

    Но по всей России продолжаются попытки опровергнуть сей тезис .
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 16:26
      Когда я прохожу вечером около центрального стадиона, то мне уже кажется, что я в Чирчике или Ташкенте.
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +2
        Сегодня, 16:33
        Цитата: СергейАлександрович
        Когда я прохожу вечером около центрального стадиона, то мне уже кажется, что я в Чирчике или Ташкенте.

        У нас в городе в этом плане тоже не Норвегия, особенно в районе центрального рынка. Жаль, что, если можно так выразиться, ЛИЦА, ответственные за ситуацию, ходят с нами разными дорогами. hi
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +2
          Сегодня, 16:34
          Вокруг рынка ещё как-то могу понять. Вокруг Центрального стадиона они откуда в таких количествах?
          1. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            -1
            Сегодня, 16:35
            Цитата: СергейАлександрович
            Вокруг Центрального стадиона они откуда в таких количествах?

            В качестве гипотезы: Вы не интересовались, какой травой там газон засажен? wink
    2. kvv Звание
      kvv
      +3
      Сегодня, 16:27
      так его все равно никто не слушает, ну сказал , а кто и как это будет реализовывать, контролировать, это же очередное сотрясение воздуха, сказать правильные слова с трибуны он научился, а вот организовать работу это задача не разрешимая для него
  9. Ю-81 Звание
    Ю-81
    +6
    Сегодня, 16:17
    Цитата: Село
    Пересажать всех взяточников в фмс, и проблема с мигрантами исчезнет сама собой.

    Ахахаха)))) завозит мигрантов крупный бизнес а ФМС просто этим пользуется)))
    Наивные все как дети, )))
    Бизнес отнимает работу у граждан России, используя дешёвую и бесправную рабочую силу. При этом различными путями населению РФ прививается ненависть к мигрантам. Разделяй и властвуй. Как же вы этого не понимаете то??)))) Смешно и грустно одновременно...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 16:29
      Завозная рабочая сила и не дешёвая, и не бесправная.
      1. Ю-81 Звание
        Ю-81
        -3
        Сегодня, 17:13
        Вы правда так считаете?? Наверное поэтому они живут и питаются черти как, при этом их накалывают и работодатель, и свои же бригадиры, постоянно плющит полиция с ФМС. Нормальная житуха такая у людей. Да-да, у людей. Тут частенько из них нелюдей представляют, причиной всех бед в России. А по факту это люди, выполняющие самую черновую работу в большинстве случаев за гроши. И это уже нацизм чистой воды.
        А причиной, реальной причиной, является бизнес, которые минимизирует свои расходы. В противном случае задайте себе вопрос - зачем еще бы сюда сводилось такое количество рабочей силы, при том что безработица в России все годы после развала СССР была очень высокой. Почему не дать своим гражданам эту работу? И вот этого почему то люди в упор не видят или не хотят видеть.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +4
          Сегодня, 17:15
          Не просто так считаю, знаю. Из области пытались ездить в Москву на заработки. Нашим платили по 12 тыс., а приезжим из Средней Азии по 30 тыс. за одну и туже работу. Это было в 2000-ые.
          Повторяю, главное в завозе мигрантов не бизнес, а этническая солидарность и скрытая политика.
          То что то, что вы именуете "нацизмом" работает несколько в другую сторону против коренных граждан.
          И знаете что, ищите нацизм у себя на родине, в Средней Азии, тут вам не место для таких поисков.
          1. Ю-81 Звание
            Ю-81
            0
            Сегодня, 18:10
            Шикарно. Взять частный случай и выдать за общую практику. Ну да ладно. Допустим. И тогда я еще раз залам вопрос - а кто же это является причиной такой дискриминации между местными и не местными? Понаехавшие рабочие или работодатель? Или вы считаете что политику определяет наёмная сила? Так вот вы этот вопрос не зря стороной обошли. Всё вы прекрасно знаете и понимаете. Российский бизнес определяет кого и откуда ему нанимать. Он же продавливает и законы которые всё это регулируют. Он же даёт взятки на местах для закрытия глаз на нарушения трудового законодательства.
            Но то упорство с которым вы не хотите признать это свидетельствует о том, что у вас во всех проблемах у вас один виноватый - приезжие. В Германии в прошлом веке тоже так назначили виноватыми определенные национальности. Поэтому ваши рассуждения мало чем от тогдашних отличаются.
            Что же до меня, так я ни имею никакого отношения к Азии. Просто по убеждениям я интернационалист. И терпеть не могу национализма в любых его проявлениях.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:22
    Атомфлот ,спрогнозировав повышенный спрос на специалистов по эксплуатации ядерных энергетических установок за свой счёт ,договорился с профильными институтами университетами о заочном обучении на своей производственной базе.Но это госпредприятие.Частники - крупные тоже не отстают ,организовали колледжи ( ПТУ ) на своих предприятиях с вечерним графиком обучения ,даже неплохую стипендию платят ,встречалось 40 000 руб.Но это у тех у кого есть деньги и мозги в голове.А у остальных по прежнему - сейчас свистни за забор, толпа желающих прибежит,ага прибежит все умные и работящие и кого руки растут работу себе нашли или сами на себя пашут.Соседу менял забор ,сварщик с Алтая, с утра 7 часов до 18 00 - 15 метров за 15 000 руб своял и не придраться.
  11. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +3
    Сегодня, 16:23
    Но пока не очень понятно, какие иные подходы могут быть реализованы в данном случае.

    Всё очень понятно:
    1. Визовый режим.
    2. Прекращение оголтелой раздачи гражданства.
    3. Приём только квалифицированных трудящихся.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 16:31
      Российская нефтяная компания договорилась о найме рабочих из Средней Азии.
      https://lenta.ru/news/2024/04/05/v-gosti-k-nam/?ysclid=lvf905r4dc120969249
      Мне не очень понятно.
  12. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 16:26
    Многие из этих миграционных кадров у нас на рынках, в курьерах и в криминале. Нужно сделать так, чтобы зарплата у них была белая + въезд только под конкретного работодателя, который несет за него ответственность, выплачивает БЕЛУЮ зарплату c заключением трудового договора и предоставляет ему жилье. Остальных возвращать на родину, что кстати, и в их интересах тоже. Только кто это будет делать Колокольцев и Ко.?, им некогда у них торговый бизнес. Не в состоянии это сделать - вводите визовый режим. Миграционную службу, вообще расформировали и под личиной въезда соотечественников ввозят и легализуют миллионами мигрантов, в том числе и ранее судимых. Дела нужны, а не разговоры.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 16:31
      Не надо никаких белых зарплат у мигрантов, сами мигранты не нужны.
  13. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 16:28
    И, что, государство реально озаботиться образованием? Доступным и качественным? Советское уничтожили , а теперь озадачились? И гастеров выдворят? Не верю. Бабло рулит. Эту тему уже замусолили. Все все понимают.
  14. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:40
    Президент России заявил, что дефицит кадров в экономике РФ нельзя покрыть привлечением мигрантов

    Какое интересное, своевременное и правильное замечание. Дефицит кадров всегда приводит к плачевным последствиям. А ещё дефицит развивается, если дельные мозги уезжают (уходят в другие сферы деятельности, где хорошо платят)...Так же советовали нам чиновники, намекая про высокие зарплаты (доходы) в бизнесе. Правда из науки уйти в бизнес можно, но не из всякого (даже успешного) бизнесмена (блогера, например) получится авиационный инженер...Не всякий юморист захочет вот так запросто броситься в рутину заводского производства, которое производством можно назвать только номинально.
    Многое решает несменяемость кадров. Положение, когда годами на ведущие должности (в руководство) ставятся люди, не проявившие никаких значимых заслуг ДО ТОГО КАК...Негативно влияет на положение дел, когда «никчемных пустышек» начинают награждать за несуществующие подвиги и заслуги, а люди, много раз достойнее, оказываются в стороне...Находятся долгие годы в тени раздутых и напыщенных столпов...
    Только беда определяет, кто настоящий друг, а кто просто пристроился к кормушке, присосался как пиявка к чистому телу и сосёт живую кровь...
    * * *
    Вот и с мигрантами вышла оплошка. А у нас в любом деле либо несуразица, либо беспросветная темнота. Это же надо было додуматься до создания под видом диаспор межнациональных преступных группировок. Титульная нация, государственный язык...Какие ещё высшие приоритеты нужны для определения нужности человека. который вдруг сорвался с насиженного места и приехал в страну, где не знает чем заняться...
    * * *
    Поздравим всех нас, вскипело!!!
  15. sgrabik Звание
    sgrabik
    -1
    Сегодня, 16:41
    Необходимо поменять приоритеты на рынке труда и повысить зарплаты на инженерно - технические и строительные специальности повысив их престиж, нам в первую очередь сейчас нужны не юристы с экономистами, не банкиры с менеджерами всех мастей, они нашу промышленность не восстановят и экономику не поднимут, без грамотных технарей нам просто никак, вот это нам давно уже пора понять.
  16. RondelR Звание
    RondelR
    +1
    Сегодня, 16:42
    Смешно, пчёлы против мёда.
  17. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    0
    Сегодня, 16:50
    "Хорошая мысля приходит опосля"
    По крайней мере в верхах.
  18. JonnyT Звание
    JonnyT
    -1
    Сегодня, 16:58
    Ох уж эти сказочки..... Да они сами работать не хотят, зато с холопа по три шкуры содрать желают.
    Подними зарплату и коррупцию побори, сразу работники появятся.
    Да своих дружков барыг приструни, а то как только у людей деньги появляются, то эти гады сразу цены вздымают да небес под вымышленным предлогом

    Кто ж теперь работать будет за жалкие гроши, которые едва на существование хватает? А когда учится, отдыхать, детей воспитывать , жить?
  19. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 17:06
    Озвученная проблема, прямое последствие внутренней псевдоэкономики годами занимавшейся вывозом ресурсов проводимое гражданином Путиным. Про молодёжь без грусти никак, выходит из ВУЗА специалист, технарь, а работы по специальности нет или есть но зарплата заниженная или откровенно низкая. Уезжали из России тысячами, в том числе за бугор. Одним словом, бензоколоночный рынок всё отрегулировал.
  20. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 17:07
    Нам нужна программа по переучиванию юристов, менеджеров и вообще всех кто хочет поменять профессию.
    Это начиная от профессионально технических училищ для взрослых до институтов для получения второго образования. Составить список профессий которые нужны вперёд на 20-40 лет. Обосновать привлекательную зарплату для них. Особенно в стратегических производствах. Кстати те производства где дефицит кадров могли бы оплачивать переучивание, выплачивать стипендии позволяющие содержать семьи учащихся.
    Другой путь это выявлять тех кто не работает и не понятно на какие доходы он живёт и почему не платит налоги. Я не представляю как ещё можно выйти из этой ситуации с кадрами, кроме автоматизации производства.
    Профсоюзам надо не поддакивать власти а предлагать какие то решение. Наши эффективные менеджеры похоже не способны на это. soldier
  21. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 17:42
    Цитата: OrangeBigg
    готовили только юристов и

    Юристов, кстати, тоже не хватает...
  22. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 17:50
    Цитата: Дед-дилетант
    Государство сейчас служебное жилье не выделяет - вообще в такие дела не вмешивается.

    Выделяет. Вы просто не в курсе.
  23. Кран Звание
    Кран
    0
    Сегодня, 17:52
    Цитата: Гардамир
    Олигархи требуют увеличить рабочий день до 12 часов и отменить отпуска.

    Чушь. Конкретизируйте своё утверждение.
  24. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 17:54
    Надо давить лоббистов, продвигающих завоз. Закручивать гайки в законах. Ужесточать выдачу гражданства. Если не хотят, чтобы в будущем был отечественный аналог Мексики и картелей. А потом дети правнуков, всех этих депутатов и чиновников, будут "стараниями" своих предков, жить в этом "счастливом" мире.
    Хотят чтобы коренное население плодилось и размножалось? Хотят чтобы появились специалисты? Нет проблем. Доступность жилья для коренных граждан(семей) страны. Нет квартиры, нет семьи, нет детей.
    Значительное увеличение зарплат. Нет высокой зарплаты, не интереса идти в сферу, нет специалиста, нет интереса заводить семью, нет детей. Пропаганда семьи и рабочих профессий, после того, как будут выполнены первые два пункта. Кто-то тормозит этот процесс? Задавить и убрать.