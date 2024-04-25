На Авдеевском направлении российские военные приступили к освобождению Соловьёво

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На Авдеевском направлении российские военные приступили к освобождению Соловьёво

Только вчера наши войска заняли Новобахмутовку на Авдеевском направлении, и теперь российские военные приступили к освобождению Соловьево. Некоторые источники утверждают, что Вооруженные силы Украины отступили из села, но точных подтверждений этому пока нет.


Собственно, такого быстрого продвижения наших сил по территории Донбасса, как сейчас, не наблюдалось уже очень давно. К примеру, огнеупорный завод в Красногоровке был превращен украинскими военными в мощный укрепрайон. Теперь он уже занят Вооруженными силами РФ. Пока официальных подтверждений этому не поступало, но, судя по всему, полное освобождение Красногоровки от ВСУ уже не за горами.



И когда это произойдет, перед украинским командованием встанет довольно сложная задача, ведь потеря этого населенного пункта создаст ему серьезные проблемы. Возможно, подразделениям ВСУ придется отступать до Карловского водохранилища, которое способно сыграть роль естественной преграды для наших войск. Также не исключено, что следующим рубежом обороны для украинских войск могут стать Кураховка, Горняк, Украинск и ряд других близлежащих населенных пунктов.


Незадолго до этого крупным успехом ВС России было освобождение Очеретино. А вчера к югу от Очеретино силами штурмовиков 15-й мотострелковой бригады и спецназовцев из «АрБата» («Армянский батальон», подразделение легендарной интербригады «Пятнашка») была занята Новобахмутовка.




8 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 16:18
    Часов Яр тоже ждет своего часа. Ударный «кулак» ВС РФ на Часов Яре практически сформирован. ВКС и тяжелая стволка постоянно работает над укрепами ВСУ. Город с «птички» практически пустой. Противник по подвалам
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 16:29
      На Донецком направлении наши войска улучшили свое положение. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что у Часова Яра между Красным (Ивановское) и Клещеевкой бойцы ВС России выбили врага с господствующей высоты.

      В ходе активных боевых действий юго-восточнее населённого пункта Часов Яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить ВСУ с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте. На данный момент наши военнослужащие закрепляются на новых рубежах и проводят перегруппировку для дальнейших действий,
      - рассказал ветеран боевых действий.

      Также отставной полковник рассказал об успехах наших бойцов на востоке Часова Яра.

      Штурмующие подразделения РФ провели несколько удачных ночных атак на восточной окраине населённого пункта Часов Яр. Противник, понеся потери, был вынужден оставить часть занимаемых позиций,
      - поделился Марочко.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 17:18
        отличные новости .......................... good
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -2
    Сегодня, 16:32
    На этом участке фронта Россия добивается хороших успехов. Череда освобожденных территорий. Но что происходит в Крынках? Почему этот небольшой плацдарм не ликвидирован раз и навсегда?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Carlos Sala
      что происходит в Крынках? Почему этот небольшой плацдарм не ликвидирован раз и навсегда?

      Потому что этот плацдарм подобен неуловимому Джо?
  3. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 16:40
    Хорошие новости, враг будет разбит, победа будет за нами.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:51
    Молодцы, ребята! Хороший темп взяли. Постоянно читая военкоров, попадался "АрБат", не знал, что это армянский батальон. Приятно удивлён.
  5. даэтоя Звание
    даэтоя
    +2
    Сегодня, 17:22
    переживаю за каждого из вас пацаны берегите себя вы наша гордость