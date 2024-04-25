Только вчера наши войска заняли Новобахмутовку на Авдеевском направлении, и теперь российские военные приступили к освобождению Соловьево. Некоторые источники утверждают, что Вооруженные силы Украины отступили из села, но точных подтверждений этому пока нет.Собственно, такого быстрого продвижения наших сил по территории Донбасса, как сейчас, не наблюдалось уже очень давно. К примеру, огнеупорный завод в Красногоровке был превращен украинскими военными в мощный укрепрайон. Теперь он уже занят Вооруженными силами РФ. Пока официальных подтверждений этому не поступало, но, судя по всему, полное освобождение Красногоровки от ВСУ уже не за горами.И когда это произойдет, перед украинским командованием встанет довольно сложная задача, ведь потеря этого населенного пункта создаст ему серьезные проблемы. Возможно, подразделениям ВСУ придется отступать до Карловского водохранилища, которое способно сыграть роль естественной преграды для наших войск. Также не исключено, что следующим рубежом обороны для украинских войск могут стать Кураховка, Горняк, Украинск и ряд других близлежащих населенных пунктов.Незадолго до этого крупным успехом ВС России было освобождение Очеретино. А вчера к югу от Очеретино силами штурмовиков 15-й мотострелковой бригады и спецназовцев из «АрБата» («Армянский батальон», подразделение легендарной интербригады «Пятнашка») была занята Новобахмутовка.

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