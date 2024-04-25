Американский блогер: США одобрили помощь Киеву, чтобы отсрочить поражение Украины до президентских выборов

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Американский блогер: США одобрили помощь Киеву, чтобы отсрочить поражение Украины до президентских выборов

Одобрение американским конгрессом помощи Украине в размере 61 млрд долларов вызвало активные дискуссии в экспертном сообществе.

Кто-то называет данное решение консолидацией Республиканской и Демократической партий в вопросе поддержки Киева. В связи с этим некоторые аналитики уже успели сделать вывод, что с вероятным приходом Дональда Трампа в Белый дом политика США по отношению к текущему конфликту не изменится.



Другие же считают, что Вашингтон просто пользуется российско-украинским противостоянием, чтобы максимально загрузить заказами свой ВПК. К слову, и администрация Байдена заявляет, что большая часть выделяемых Киеву денег останется в Америке.

В свою очередь, американский блогер-миллионник Wall Street Silver выразил мнение, что помощь в размере 61 млрд долларов после долгих перипетий в конгрессе была таки выделена Киеву для того, чтобы отсрочить поражение Украины до окончания президентских выборов в США.

В посте вышеупомянутого лидера мнений говорится, что Байден таким образом пытается избежать конфуза «проигранной войны» перед голосованием. Ведь подобный геополитический промах гарантированно приведет к его поражению на осенних выборах.

В то же время, как пишет Wall Street Silver, попытка президента США сохранить лицо и удержать свой рейтинг может стоить Украине 50, а то и 100 тысяч погибших солдат.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:47
    «Некоторые аналитики уже успели сделать вывод, что с вероятным приходом Дональда Трампа в Белый дом политика США по отношению к текущему конфликту не изменится» —

    — По крайней мере,нам к этому надо быть готовыми ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:55
      В США и странах Запада заканчивается наследие Холодной войны в виде боеприпасов и техники,советское у них уже закончилось, ещё и самим себе надо оставить,ВПК и близко не вышел на темпы производства времён Холодной войны ,так что не потянут они снабжение Украины,у которой ВСУ уже постепенно начинает отказываться воевать,а с пойманных мобилизованных толку ещё меньше будет.Тут главное нам не продешивить и ставить амбициозные цели,без жестов доброй воли.Они сами напрашивались 2 года.Пусть получают теперь.Ну и да выделение 60 млрд. это и возможность для ВПК США попилить деньги на новых заказах,ну и чтобы Байден не получил второй Афганистан до выборов в ноябре,а потом хоть трава не расти.А Зе продолжает лапшу на уши вешать про Нью-Васюки по-украински.Впрочем как всегда.

      Однако, по словам посла незалежной в США Оксаны Маркаровой, Зеленский жестко наклоняет Байдена, чтобы «ЗРК Patriot почти полностью изготавливался в Украине». По ее словам, «практика передачи секретных военных технологий для изготовления в другие страны есть. Над этим (над передачей ноу-хау „Пэтриота“) уже работают», в том числе и в соцсетях, «чтобы в американском обществе вырос процент тех, кто поддерживает безальтернативность переноса производства «оборонных дивизионов» компаний Raytheon, Lockheed Martin и Boeing на Украину.Оказывается, во время двух визитов Зеленского в США в 2023 году поднимался вопрос локализации производства Patriot. Старик Байден промолчал, совершенно не понимая, что хочет «свой ..... сын».

      Украинская «телега» на полном серьезе разгоняет нарратив, что «Украина не должна просить, она должна требовать», тем более, что «вопрос ПВО для ВСУ и неньки — это вопрос жизни и смерти украинского государства».


      https://svpressa.ru/war21/article/412989/
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:08
      с вероятным приходом Дональда Трампа в Белый дом политика США по отношению к текущему конфликту не изменится.

      Ничего в США не изменится, вся политика и экономика там заточена на противостояние и ослабление России и Китая.
      .....попытка президента США сохранить лицо и удержать свой рейтинг

      Ему уже не рейтинг надо удерживать, а равновесие в пространстве, словно мешок дерьма.
  2. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 17:11
    А нам плевать что первым сдохнет : руина или бидон. Всё решают наши воины. Никаких переговоров!
  3. maxxavto Звание
    maxxavto
    +1
    Сегодня, 17:16
    может стоить Украине 50, а то и 100 тысяч погибших солдат, Володьке для деда Бидона ничего не жалко, эххх гуляем на все(х) а потом после гулянки домой в Британию
  4. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 17:46
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Некоторые аналитики уже успели сделать вывод, что с вероятным приходом Дональда Трампа в Белый дом политика США по отношению к текущему конфликту не изменится» —

    — По крайней мере,нам к этому надо быть готовыми ...
    1. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      +1
      Сегодня, 17:48
      Личное мнение: что там на счёт шампанского?
  5. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 18:08
    А чего им не воевать. Война идет не на их территории, их солдаты массово не гибнут, инфраструктурных разрушений нет, впк загружено, еврогейцы и прочие табаки в очереди за ним стоят, ксерокс доллары печатает, как не в себя. Воюй себе, сколько влезет.