Кандидат в президенты США Джилл Стайн на вопрос журналистов, кого она считает ответственным за подрыв российского газопровода "Северные потоки", подчеркнула, что Вашингтон определенно имеет прямое или косвенное отношение к этой диверсии. По мнению Стайн, власти США либо напрямую организовали этот теракт, либо разрешили это сделать Украине.Американский политик напомнила, что ООН располагает значительными возможностями для проведения объективного расследования этого инцидента, однако власти США продолжают этому всячески препятствовать. Тот факт, что Вашингтон оказывает противодействие расследованию, не может не вызывать определенные подозрения и является прямой уликой против руководства США.Между тем, согласно последнему опросу американского информационного агентства NBC, участие в президентских выборах в США независимых кандидатов может нанести ущерб шансам на повторное избрание Дональда Трампа. Тогда как в сценарии с двумя кандидатами Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта (46% против 44%), в случае, если к выборам присоединятся несколько независимых кандидатов, результат получится несколько иным: Байден получает 39% голосов избирателей, Трамп — 37%, Роберт Кеннеди-младший — 13%, Джилл Стайн — 3% и Корнел Уэст — 2%.На прошлых президентских выборах в США, состоявшихся в 2019 году, экс-глава американского Госдепа Хиллари Клинтон обвиняла Стайн, которая тогда была кандидатом от партии "зеленых", в "сотрудничестве с Россией".

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