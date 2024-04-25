Американский политик: отказ от расследования указывает на причастность США к диверсии на «Северных потоках»

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Американский политик: отказ от расследования указывает на причастность США к диверсии на «Северных потоках»

Кандидат в президенты США Джилл Стайн на вопрос журналистов, кого она считает ответственным за подрыв российского газопровода "Северные потоки", подчеркнула, что Вашингтон определенно имеет прямое или косвенное отношение к этой диверсии. По мнению Стайн, власти США либо напрямую организовали этот теракт, либо разрешили это сделать Украине.

Американский политик напомнила, что ООН располагает значительными возможностями для проведения объективного расследования этого инцидента, однако власти США продолжают этому всячески препятствовать. Тот факт, что Вашингтон оказывает противодействие расследованию, не может не вызывать определенные подозрения и является прямой уликой против руководства США.



Между тем, согласно последнему опросу американского информационного агентства NBC, участие в президентских выборах в США независимых кандидатов может нанести ущерб шансам на повторное избрание Дональда Трампа. Тогда как в сценарии с двумя кандидатами Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта (46% против 44%), в случае, если к выборам присоединятся несколько независимых кандидатов, результат получится несколько иным: Байден получает 39% голосов избирателей, Трамп — 37%, Роберт Кеннеди-младший — 13%, Джилл Стайн — 3% и Корнел Уэст — 2%.

На прошлых президентских выборах в США, состоявшихся в 2019 году, экс-глава американского Госдепа Хиллари Клинтон обвиняла Стайн, которая тогда была кандидатом от партии "зеленых", в "сотрудничестве с Россией".
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:43
    «Вашингтон определенно имеет прямое или косвенное отношение к этой диверсии» —

    — Похоже в этом уже никто не сомневается ...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 16:53
    А Россия заинтересована в проведении такого (международного) расследования?
    Может быть, она, как в своё время Зюганов испугался результатов выборов, испугается правды, в которой виновными окажутся США + GB? Что она сможет истребовать с виновных, если те признают свою вину под давлением неопровержимых улик?
    Здесь нужны иные меры воздействия на государственном уровне. И вот просто пускать всё на самотёк, проявлять беззубость и пофигизм, - недостойно ядерной державы...
  3. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:15
    Даже не читал. Смысл? ов успокоит только пролив им. Сталина, и, надеюсь, навсегда.