Замглавы МИД РФ анонсировал внесение в Совбез ООН резолюции по оружию в космосе
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Для упорядочения контроля за использованием космического пространства в военных целях Россия собирается внести на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) свой проект резолюции по космическому оружию. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Как известно, в современной ситуации повышается актуальность проблемы использования космоса в военных целях. Многие развитые страны мира уже проявляют к данному аспекту освоения космического пространства свой интерес, и среди них – потенциальный противник России США.
Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны
- заявил Рябков.
По словам замглавы российского дипломатического ведомства, если у руководства США есть какие-то вопросы, то ему следует как минимум выйти на контакт с российской стороной и уточнить, что именно их пугает или смущает в российской резолюции.
Главное сейчас – не допустить начала гонки вооружений в космическом пространстве. С этой целью Россия и представляет свою резолюцию по оружию в космосе. Но есть высокая вероятность того, что США постараются воспрепятствовать принятию Совбезом ООН российского проекта.
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