Замглавы МИД РФ анонсировал внесение в Совбез ООН резолюции по оружию в космосе

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Замглавы МИД РФ анонсировал внесение в Совбез ООН резолюции по оружию в космосе

Для упорядочения контроля за использованием космического пространства в военных целях Россия собирается внести на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) свой проект резолюции по космическому оружию. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Как известно, в современной ситуации повышается актуальность проблемы использования космоса в военных целях. Многие развитые страны мира уже проявляют к данному аспекту освоения космического пространства свой интерес, и среди них – потенциальный противник России США.

Наш проект будет внесен в ближайшее время. Он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие. Потому что на эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны

- заявил Рябков.

По словам замглавы российского дипломатического ведомства, если у руководства США есть какие-то вопросы, то ему следует как минимум выйти на контакт с российской стороной и уточнить, что именно их пугает или смущает в российской резолюции.

Главное сейчас – не допустить начала гонки вооружений в космическом пространстве. С этой целью Россия и представляет свою резолюцию по оружию в космосе. Но есть высокая вероятность того, что США постараются воспрепятствовать принятию Совбезом ООН российского проекта.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:37
    «Главное сейчас – не допустить начала гонки вооружений в космическом пространстве» —

    — Не опоздать бы ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:37
    США всё сделают что бы не потерпеть очередное фиаско,как с КНДР. bully
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:46
      Цитата: tralflot1832
      США всё сделают что бы не потерпеть очередное фиаско,как с КНДР. bully

      Поэтому и не будут ни чего подписывать.