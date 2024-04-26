Российский боевой ледокол «Иван Папанин» выходит на испытания
Патрульный корабль "Иван Папанин" и его экипаж
Продолжается строительство универсальных патрульных кораблей пр. 23550 «Арктика» / «Ермак» для военно-морского флота и пограничной службы. Уже два вымпела этого типа спущены на воду и проходят необходимые процедуры и мероприятия. Головной корабль серии, «Иван Папанин», предназначенный для ВМФ, недавно принял штатный экипаж и сейчас готовится к выходу на испытания. Ожидается, что его сдадут заказчику в конце текущего года.
Корабли для флота
Напомним, что пр. 23550 с шифром «Арктика» был разработан в первой половине десятых годов в ЦМКБ «Алмаз», имеющем большой опыт в области военного и гражданского судостроения. Проект получил одобрение министерства обороны, и в мае 2016 г. появился контракт на строительство двух новых кораблей. Постройку доверили предприятию «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург). Согласно первоначальным планам, оба вымпела должны были поступить на службу в течение первой половины десятых годов.
Головной патрульный корабль под именем «Иван Папанин» был заложен 19 апреля 2017 г., и строительство на стапеле заняло более двух лет. В октябре 2019 г. корабль спустили на воду для достройки у причала. В связи с новизной проекта, технической сложностью и иными обстоятельствами на достройку понадобилось еще несколько лет. Сборка конструкций и установка оборудования и механизмов завершились лишь в недавнем прошлом.
Как сообщают Минобороны, «Адмиралтейская верфь» и Объединенная судостроительная корпорация, сейчас «Иван Папанин» находится на стадии подготовки к заводским ходовым испытаниям. Первый выход корабля в море запланирован на лето.
16 апреля сообщили о еще одном важном событии. На корабль заселился штатный экипаж. Ранее военные моряки прошли подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (г. Санкт-Петербург), и теперь прибыли на корабль. Они приняли матчасть у заводских специалистов, осваивают ее и участвуют в подготовке к будущим испытаниям.
"Иван Папанин" во время спуска на воду, 2019 г.
Дальнейшие планы официально пока не раскрывались. Однако ожидается, что заводские и государственные испытания головного корабля пр. 23550 займут несколько месяцев и продлятся до осени или зимы. Благодаря этому «Иван Папанин» будет принят заказчиком до конца текущего года. Затем его ждет переход к месту постоянного базирования, и в 2025 г. корабль начнет службу в составе Северного флота.
В ноябре 2019 г. «Адмиралтейские верфи» заложили второй патрульный корабль типа «Арктика» – «Николай Зубов». Этот заказ пока находится на стадии строительства в цеху. Текущие работы приближаются к своему завершению, и ожидается, что корпус будет спущен на воду в 3 квартале 2024 г. Предполагается, что опыт строительства головного корабля поможет ускорить работы по следующему. В результате достройка и испытания второго вымпела займет не более полутора лет, и его могут передать заказчику до конца 2025 г. Насколько реалистичны такие оценки, пока неизвестно.
«Ермаки» береговой охраны
В октябре 2019 г. на церемонии спуска на воду «Ивана Папанина» было объявлено о будущем строительстве двух новых кораблей пр. 23550. Их заказчиком стал не ВМФ, а Береговая охрана Пограничной службы Федеральной службы безопасности. В связи с этим корабли классифицированы как пограничные сторожевики. Заказ на постройку двух вымпелов получил Выборгский судостроительный завод.
Первый сторожевой корабль типа «Ермак» заложили в июле 2020 г.; он получил имя «Пурга». Чуть более двух лет продолжалось строительство в цеху. В октябре 2022-го готовый корпус спустили на воду и поставили к причальной стенке для достройки. О завершении этого этапа и о подготовке испытаний пока не сообщалось. Тем не менее, в конце прошлого года сообщалось, что «Пурга» будет принята заказчиком до конца 2024 г.
В декабре прошлого года в Выборге состоялась закладка второго корабля для БОХР. Новый сторожевик назвали «Дзержинским» – это имя с 1934 г. носили несколько кораблей флота погранвойск / погранслужбы. Последний из них, известный как «Дзержинский» III поколения, служил с 1984 г. и был выведен из боевого состава в апреле 2023 г. ввиду морального устаревания. Точные планы строительства четвертого «Дзержинского» пока неизвестны. Предполагается, что он начнет службу не ранее 2027-28 гг.
Закладка корабля "Николай Зубов", ноябрь 2019 г.
На общей платформе
Проект 23550 в обеих его версиях предусматривает строительство патрульного / сторожевого корабля, способного действовать в северных широтах и в акваториях, покрытых льдом. В связи с наличием таких возможностей строящиеся корабли нередко именуют боевыми ледоколами. Два варианта этого проекта имеют общие корпусные конструкции, но отличаются радиоэлектронным оснащением и вооружением – ВМФ и ПС ФСБ имеют разные задачи и требования.
Корабли пр. 23550 имеют корпус характерных ледокольных обводов с усиленной носовой частью и днищем. Ледовый класс – Arc7. Корабль способен преодолевать льды толщиной до 1,7 м. На корпусе располагается высокая надстройка с мостиком и мачтой для антенных устройств. Общая длина корабля – 114,5 м при ширине менее 20 м. Полное водоизмещение – 8500 т.
В проекте используется т.н. единая электроэнергетическая система (ЕЭЭС). Ее основой являются четыре дизель-генератора 28-9ДГ мощностью по 3,5 МВт. За движение отвечают два ходовых электродвигателя мощностью по 6,3 МВт (8600 л.с.) Также ЕЭЭС обеспечивает энергоснабжение всех бортовых систем и оборудования. На чистой воде корабль способен развивать скорость 18 узлов. Экономическая скорость 10 узлов обеспечивает дальность плавания 10 тыс. морских миль.
Корабли обеих модификаций оснащаются грузовым оборудованием в виде пары 28-т кранов и лебедки с усилием 80 т. На борту могут помещаться поисково-спасательный вертолет и катера.
Штатный экипаж корабля составляет 60 чел. Имеется возможность размещения еще нескольких десятков человек. Для экипажа предусмотрены комфортные бытовые условия. Матросы и старшины размещаются в четырехместных помещения, мичманы и офицеры заселяются по двое, а командному составу выделены одноместные каюты. Жилые помещения имеют все необходимое оснащение, в т.ч. санитарный блок. На борту имеются кают-компания, столовая, зона отдыха и спортзал.
Патрульные корабли типа «Арктика» для ВМФ имеют полноценные боевые возможности. Они получают артиллерийскую установку АК-176МА с 76-мм орудием, пулеметы «Корд» и ПЗРК актуальных моделей. Кроме того, корабль может нести контейнерную пусковую установку с ракетами «Уран» или «Калибр». В зависимости от списка установленного вооружения, корабль способен осуществлять патрулирование и бороться с нарушителями либо наносить удары по кораблям и береговым целям.
Проектный облик корабля пр. 23550
Пограничный сторожевик «Ермак» имеет более простой комплекс вооружений. Он так же несет 76-мм артиллерийскую установку, которую дополняют два 30-мм автомата АК-630 и пулеметные установки. Для защиты от нападения с воздуха предусмотрены ПЗРК. При всем этом, корабль для БОХР не имеет ударного ракетного вооружения.
На северных рубежах
Патрульные / сторожевые корабли с функциями ледоколов создавались для службы на северном направлении. В связи с этим два корабля типа «Арктика» будут переданы КСФ. Планы по развертыванию «Ермаков» пока не раскрывались, но понятно, в каких регионах они будут базироваться. Совместными усилиями корабли флота и БОХР должны будут защищать северные рубежи страны, территориальные воды и исключительную экономическую зону.
В первую очередь, новым кораблям предстоит вести патрулирование и выявлять различные угрозы, а также реагировать на них. Для поиска и обнаружения корабли имеют полный набор радиоэлектронного оборудования, а бороться с нарушителями позволят различные вооружения. При этом пограничные «Ермаки» будут применять только ствольные системы, а военные «Арктики» опционально получат ракеты.
Боевые ледоколы также должны будут взаимодействовать с гражданским флотом. Они смогут прокладывать путь для судов и караванов, а также, при необходимости, защищать их от возможных угроз. За счет соответствующего оборудования корабли пр. 23550 смогут принимать участие в поисково-спасательных операциях и оказывать помощь пострадавшим, в т.ч. в сложных метеоусловиях.
Патрульные и сторожевые корабли нового проекта не будут многочисленными – пока планируется постройка только четырех единиц, и о возможности увеличении серии пока не сообщалось. Однако и в таком количестве они станут важным дополнением для корабельного состава КСФ и БОХР. Они дадут флоту и погранслужбе новые важные возможности и упростят решение ряда боевых и иных задач.
Следует помнить, что весь потенциал нового проекта в двух версиях будет реализован только в отдаленном будущем. Головной корабль пр. 23550 пока только готовится к испытаниям, а три остальных корпуса находятся на разных стадиях строительства. ВМФ получит оба желаемых корабля лишь к концу 2025 г., а ПС ФСБ – еще позже. Тем не менее, результат программы строительства полностью оправдает все ожидание.
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