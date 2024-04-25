В Совфеде РФ вновь предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другое государство

18
В Совфеде РФ вновь предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другое государство

Сенатор Совета Федерации России, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов вновь поднял вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из американского Нью-Йорка в другое нейтральное государство. Он отметил, что Штаты, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры, очень часто злоупотребляют своим правом принимающей стороны в отношении неугодных дипломатов и даже технического персонала из других стран.

Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией

— заявил сенатор в интервью российской деловой газете «Взгляд».



Он констатировал, что американцы пользуются нахождением штаб-квартиры ООН в своей юрисдикции для решения внутриполитических задач, а также для «сведения счетов с некоторыми странами или деятелями». Таким образом Вашингтон оказывает открытое давление на государства, которые противятся политике гегемонии США. По мнению Долгова, сейчас эта проблема встала еще более остро с учетом растущей геополитической напряженности и противостояния так называемого коллективного Запада во главе с США со странами, выбравшими многополярный вектор развития мировых отношений.

Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств

– резюмировал Долгов.

В январе этого года о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну заявил зампред комитета Совета Федерации России по международной политике Андрей Климов. По его словам, новой локацией может стать, например, столица Монголии Улан-Батор. Это государство не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять из восьми миллиардов жителей Земли.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу, причем без всяких на то оснований и объяснений. Так в середине апреля американское правительство ввело ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.

По соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Организации Объединенных Наций.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон Звание
    Аргон
    +3
    Сегодня, 16:58
    Согласен на все 100. В Давос нужно или ещё куда. Где больше стран постоянных членов
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:31
      в Калининград перенести...всем удобно.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +3
    Сегодня, 16:58
    вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из американского Нью-Йорка в другое нейтральное государство

    Давно пора купить остров у какого-нибудь бананового государства, объявить его ничейным, по примеру Антарктиды и там обустроить новую ООН с блэкджеком и другими ништяками.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 17:04
      А чем вам не угодила Антарктида? laughing (Шутка).
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:19
      Что мешает сделать штаб-квартиры ООН в Москве и Пекине? Многим это понравится. good
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:03
    «Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет» —

    — Когда будет,тогда и стоит поднимать вопрос ...
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:04
    В Совфеде РФ вновь предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другое государство

    Если эта контора создавалась для допенсионного обеспечения нужных людей и вот таких заявлений, то её можно распускать с чистой совестью - воздух станет чище...
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:07
    ООН себя изжила и толку от неё полный ноль. После войн и нового передела мира будет новая система общей безопасности планеты и центром принятия решений будет Россия. По праву Победителя.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 17:12
      будет Россия. По праву Победителя.
      Осталась сущая мелочь wassat .
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 17:12
    В принципе на основе БРИКСа можно постепенно создавать новый ООН.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 17:15
    Если бы ещё хоть что то, касаемо функционирования этой конторы, действительно зависело от решения Совбеза РФ, то не вопрос, а так, просто поговорили и разошлись. С таким же успехом такое предложение может прозвучать и в Киргизии и в Вануату и в Сомали.
    Оное предложение надо озвучивать и ставить на голосование непосредственно в стенах ООН.
  8. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    Сегодня, 17:16
    Кабы не оправить все хотелки матрасников ,в преисподнюю.Но ни на какую нибудь планету , или в космос.
    1. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      0
      Сегодня, 17:23
      Космическая ООН .Сколько продержится ген секретарь?
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:19
    Хахлы уже предложили свою кандидатуру , крышка окончательно съехала.
  10. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    +1
    Сегодня, 17:27
    Цитата: Ирек
    Хахлы уже предложили свою кандидатуру , крышка окончательно съехала.

    Ну
    Цитата: Ирек
    Хахлы уже предложили свою кандидатуру , крышка окончательно съехала.

    Вы забыли что они выкопали Чёрное море?
  11. rapira99 Звание
    rapira99
    0
    Сегодня, 17:41
    В Антарктиду! Самое нейтральное место. И все работники должны не иметь строго определенного гражданства..
  12. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 17:43
    Сенатор Совета Федерации России, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов вновь поднял вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из американского Нью-Йорка в другое нейтральное государство.


    По-моему этот вопрос надо поднимать не в Совете Федерации, потому что в нем все только "за". Вопрос переноса Шт.кв. ООН из Нью-Йорка нужно поднимать в самой этой организации на основании положений устава ООН.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:52
    Куда-нибудь в Швейцарию