В Совфеде РФ вновь предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другое государство

Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией

Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств