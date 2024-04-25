В Совфеде РФ вновь предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другое государство
Сенатор Совета Федерации России, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов вновь поднял вопрос о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из американского Нью-Йорка в другое нейтральное государство. Он отметил, что Штаты, будучи страной-хозяйкой штаб-квартиры, очень часто злоупотребляют своим правом принимающей стороны в отношении неугодных дипломатов и даже технического персонала из других стран.
— заявил сенатор в интервью российской деловой газете «Взгляд».
Он констатировал, что американцы пользуются нахождением штаб-квартиры ООН в своей юрисдикции для решения внутриполитических задач, а также для «сведения счетов с некоторыми странами или деятелями». Таким образом Вашингтон оказывает открытое давление на государства, которые противятся политике гегемонии США. По мнению Долгова, сейчас эта проблема встала еще более остро с учетом растущей геополитической напряженности и противостояния так называемого коллективного Запада во главе с США со странами, выбравшими многополярный вектор развития мировых отношений.
– резюмировал Долгов.
В январе этого года о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну заявил зампред комитета Совета Федерации России по международной политике Андрей Климов. По его словам, новой локацией может стать, например, столица Монголии Улан-Батор. Это государство не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять из восьми миллиардов жителей Земли.
Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу, причем без всяких на то оснований и объяснений. Так в середине апреля американское правительство ввело ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.
По соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Организации Объединенных Наций.
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