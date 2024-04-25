Макрон: ЕС следует перестать быть «вассалом США» ради собственного выживания

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Макрон: ЕС следует перестать быть «вассалом США» ради собственного выживания

Французский президент Эммануэль Макрон продолжает делать громкие заявления, примеряя на себя роль лидера всего Евросоюза.

Напомним, что еще совсем недавно он допустил отправку западных войск на Украину в случае, если Киев окажется на грани поражения в противостоянии с Россией. Что характерно, своего мнения Макрон не изменил даже после шквала критики со стороны властей других стран-членов НАТО.



Теперь, как пишет издание France 24, президент Франции считает, что Евросоюзу грозит смертельная опасность и для того, чтобы выжить, он не должна быть «вассалом США».

По мнению Макрона, ЕС должен самостоятельно заниматься своей стратегической обороной и взять на себя ответственность за развитие собственного ВПК без оглядки на США. Кроме того, президент Франции добавил, что ранее Европа не была «вассалом США», в Старом Свете сами знают, как общаться с другими странами и регионами.

Наша Европа сегодня смертна и может умереть. Но это зависит только от нашего выбора. Нам необходимо построить стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя

- заявил французский лидер.

По мнению Макрона, военно-промышленный комплекс ЕС сегодня недостаточно развит, чтобы полноценно противостоять, как он выразился, глобальным угрозам вроде спецоперации России на Украине.

Стоит отметить, что, по мнению некоторых экспертов, делая столь громкие и агрессивные заявления, французский лидер пытается воспользоваться откровенной слабостью нынешних немецких властей и обеспечить своей стране ведущую роль в ЕС.

Между тем, с Макроном сложно поспорить. Заставляя Европу присоединяться к антироссийским санкциям, а также отправлять военную и финансовую помощь Киеву, Вашингтон, действительно, превращают ЕС в своего вассала, делая экономику и оборону содружества полностью зависимой от США.
29 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:12
    — Пудель с поводка сорвался ...
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 17:28
      C поводка то может и сорвался, а с крючка -нет! Это пустая говорильня! А чтобы действительно выйти из под колпака Запада -нужно быть хотя-бы Де Голлем, а то и покруче!
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 17:48
        Цитата: Peter1First
        А чтобы действительно выйти из под колпака Запада -нужно быть хотя-бы Де Голлем, а то и покруче!

        Да...Де Голлей и Сталиных нам не хватает...За неимением гербовой пишут на простой...
        Да здравствует разум, да сгинет маразм!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 17:28
      Ну так можно и побушевать напоследок... Все равно на выход скоро... Пусть хоть кто-то запомнит что он был против... Ну а если у Евросоюза будет такой лидер, значит самого Евросоюза скоро не будет... crying
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 17:30
        Макрон: ЕС следует перестать быть «вассалом США» ради собственного выживания
        политическая проституция...как говорил один Великий Человек.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:01
        Цитата: Lev_Russia
        Ну так можно и побушевать напоследок... Все равно на выход скоро... Пусть хоть кто-то запомнит что он был против...
        Смотря насколько побушевать решит. Одно дело, если попищит так, что на него привычно никто не обратит внимания. А вот если ещё и пошевелиться попробует - могут и выпиннуть с треском. Его кукловодам это вполне по силам.
        Так что бушевать-то он может, но в пределах. определённых Карабасом-Барабасом.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Пудель с поводка сорвался

      Не сорвался, а немного хозяин поводок отпустил.
    4. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 17:55
      La marionnette fait croire qu'elle a coupé les ficelles ...car les élections européennes approchent ...

      Марионетка делает вид, что она перерезала веревки ...потому что приближаются европейские выборы ...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 18:12
        Цитата: YanniKounnar
        La marionnette fait croire qu'elle a coupé les ficelles ...car les élections européennes approchent ...
        Как, всё-таки, проста и незатейлива фигура Макрона! Не зная французского языка, не дочитав до перевода - увидел слова "La marionnette", "ficelles" и помня, что разговор идёт о Макроне, смысл комментария становится понятен.
    5. Бережливый Звание
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 17:56
      Будет и дальше позволять себе бежать впереди паровоза,попадёт под паровоз вполне возможно....
    6. Rage66 Звание
      Rage66
      -1
      Сегодня, 18:07
      Пудель вкусняшку у хозяина выпрашивает hi
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:17
    А чо ты можешь? Только кукарекать и способен....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:22
      Этот вопрос не Микрону решать.
      Кто его будет спрашивать: хочет он или не хочет быть вассалом США?
      Его удел выполнять приказы хозяина и своего мужа Панина. laughing
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 17:55
      Только кукарекать и способен...
      На то он и галльский петух wink
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 18:08
        Не... Там петух не он. В их семье петух - жена yes
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 17:20
    Т.е., " отец европейской демократии", laughing , признаёт факт, что ЕС шавка янки? Норм, это уже стадия принятия.
  4. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 17:26
    У его старушки давно уже менопауза, вот и лезет с макарона тостестрон. Но это лечится хорошим пинком.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Roust
      У его старушки давно уже менопауза, вот и лезет с макарона тостестрон. Но это лечится хорошим пинком.
      Геронтофилия не лечится. Но эта болезнь его личное дело.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:27
    Балабол! Ему, похоже, "лавры" нашего Дмитрия Анатольевича покоя не дают. feel
  6. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 17:30
    президент Франции считает, что Евросоюзу грозит смертельная опасность и для того, чтобы выжить, он не должна быть «вассалом США»

    Нормальные слова нормального лидера страны
    Если бы эти слова ещё и делами подкреплялись - цены бы им не было
    Ну, а пока - это просто слова
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:35
    Рабы борзеют, значит господин разрешил вякнуть.
  8. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 17:37
    ЕС должен самостоятельно заниматься своей стратегической обороной и взять на себя ответственность за развитие собственного ВПК без оглядки на США.
    Да ради Бога, и чем раньше, тем лучше, а то привыкли за счет американского налогоплательщика выезжать. Давайте как-нибудь сами.
  9. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 17:39
    Договорится петух гальский. Матрасники ему гузку ощипают. Совсем берегов не видит.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:40
    Ржу нимагу))) мелкая матрасная шестерка пришла к столь глобальному выводу?)))
  11. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -1
    Сегодня, 17:58
    Хочется, хочется, хочется (штаны снял бы перд тем как о......ся.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:00
    Макрон: ЕС следует перестать быть «вассалом США» ради собственного выживания
    макарон такого уже наговорил, на придумывал, что б кого то там спасти или себя любимого...
    В общем, ещё тот затейник.
  13. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 18:01
    Ну и переставал бы быть вассалом у себя в Европе. Что он на Украину лезет?
  14. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 18:02
    Мимикрон все пыжится. Чего он там создавать собрался, со своими заднеприводным правительством.
  15. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 18:04
    Кстати а кто Европе то вообще угрожает? Какой Лор у этой угрозы?)