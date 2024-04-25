Макрон: ЕС следует перестать быть «вассалом США» ради собственного выживания

Наша Европа сегодня смертна и может умереть. Но это зависит только от нашего выбора. Нам необходимо построить стратегическую концепцию надежной европейской обороны для себя

Французский президент Эммануэль Макрон продолжает делать громкие заявления, примеряя на себя роль лидера всего Евросоюза.Напомним, что еще совсем недавно он допустил отправку западных войск на Украину в случае, если Киев окажется на грани поражения в противостоянии с Россией. Что характерно, своего мнения Макрон не изменил даже после шквала критики со стороны властей других стран-членов НАТО.Теперь, как пишет издание France 24, президент Франции считает, что Евросоюзу грозит смертельная опасность и для того, чтобы выжить, он не должна быть «вассалом США».По мнению Макрона, ЕС должен самостоятельно заниматься своей стратегической обороной и взять на себя ответственность за развитие собственного ВПК без оглядки на США. Кроме того, президент Франции добавил, что ранее Европа не была «вассалом США», в Старом Свете сами знают, как общаться с другими странами и регионами.- заявил французский лидер.По мнению Макрона, военно-промышленный комплекс ЕС сегодня недостаточно развит, чтобы полноценно противостоять, как он выразился, глобальным угрозам вроде спецоперации России на Украине.Стоит отметить, что, по мнению некоторых экспертов, делая столь громкие и агрессивные заявления, французский лидер пытается воспользоваться откровенной слабостью нынешних немецких властей и обеспечить своей стране ведущую роль в ЕС.Между тем, с Макроном сложно поспорить. Заставляя Европу присоединяться к антироссийским санкциям, а также отправлять военную и финансовую помощь Киеву, Вашингтон, действительно, превращают ЕС в своего вассала, делая экономику и оборону содружества полностью зависимой от США.