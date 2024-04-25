Опубликованы кадры ударов ФАБ-500 по позициям ВСУ в Часов Яре

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Опубликованы кадры ударов ФАБ-500 по позициям ВСУ в Часов Яре

В сети опубликованы кадры авиаударов российских ВКС по позициям боевиков киевского режима в пока еще удерживаемом ВСУ городе Часов Яр. На кадрах можно увидеть удары по ВСУшникам с помощью ФАБ-500.

Украинские боевики нередко обустраивают свои позиции в Часов Яре в подвалах и на верхних этажах высотных жилых домов. Такие позиции оперативно выявляются авиаразведкой, после чего по ним незамедлительно наносятся удары при помощи артиллерии и авиации ВС РФ. Кроме того, активно применяются беспилотники различных типов.







Подразделения российской армии продолжают активные штурмовые действия и зачистку леса севернее железнодорожных путей в районе Часов Яра, при этом противник делает основной упор на оборудовании уже имеющихся и создании новых оборонительных позиций, а также сплошное минирование местности в попытках не допустить прорыв ВС РФ в населенный пункт Новое. Противник подтягивает в район Часов Яра резервы и в значительном количестве применяет FPV-дроны.

На позиции ВСУ на восточных окраинах Часов Яра продолжает оказываться массированное огневое давление, вследствие чего военнослужащие ВСУ вынуждены прятаться в подвалах и все попытки вылазок осуществлять преимущественно в ночное время суток.

При этом продвижение российской армии в Часов Яре осложняется тем, что противник контролирует господствующие высоты, что дает ВСУ возможность препятствовать любым попыткам лобового штурма.

11 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 17:34
    Я не понимаю почему Одесский порт не обработают 1500-ми?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 17:41
      Возможно, берегут на будущее готовые инфраструктуры.
      Значит, у нас на Одессу есть свои планы
      Зачем что-то ломать, чтобы потом это же ещё раз строить?
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -3
        Сегодня, 17:44
        Там беспилотники по нашим кораблям долбят.
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 17:52
          Это слишком запутанный узел выгод и потерь, не имея всех карт на руках, нам с вами сложно в этом полностью разобраться
          Очень может быть, что наша сторона оценила возможные потери от беспилотников гораздо менее существенными от выгод потенциального приобретения одесских инфраструктур?
          Мы не знаем нюансов, мы можем только гадать. А угадывать вслепую - дело неблагодарное
          Будем надеяться, что МО понимает, что делает
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:53
      Я тоже не понимаю. Там жалеть нечего да и некого. Все ржавое а мозги приспособленцев. Надеюсь в ГШ знают,что делают.
    3. Garri Звание
      Garri
      0
      Сегодня, 18:05
      На такую глубину пока не могут безопасно залететь наши самолёты, там ПВО у Украины хорошее.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        -1
        Сегодня, 18:09
        Могут, дальность действия ПВО Украины не более 60 км., порт находится на границе с водой, ПВО стоит в глубине еще километров на 10. Дальность полета ФАБ1500 70 км., плюс самолет типа Ту22М3 сбросив уходит от ракеты летящей на предел дальности.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 17:54
    А когда будет применена ФАБ-3000? Пора уже
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 18:01
    Где РСЗО Торнадо-с?С их помощью необходимо подавить на этих высотах любую активность всук,тем самым обеспечив себе возможность продолжить наступление.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    -2
    Сегодня, 18:01
    Где РСЗО Торнадо-с?С их помощью необходимо подавить на этих высотах любую активность всук,тем самым обеспечив себе возможность продолжить наступление.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 18:06
      Вы слишком преувеличиваете могущество Торнадо-С. Это ведь не ТЯО , а простой заряд.