Опубликованы кадры ударов ФАБ-500 по позициям ВСУ в Часов Яре
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В сети опубликованы кадры авиаударов российских ВКС по позициям боевиков киевского режима в пока еще удерживаемом ВСУ городе Часов Яр. На кадрах можно увидеть удары по ВСУшникам с помощью ФАБ-500.
Украинские боевики нередко обустраивают свои позиции в Часов Яре в подвалах и на верхних этажах высотных жилых домов. Такие позиции оперативно выявляются авиаразведкой, после чего по ним незамедлительно наносятся удары при помощи артиллерии и авиации ВС РФ. Кроме того, активно применяются беспилотники различных типов.
Подразделения российской армии продолжают активные штурмовые действия и зачистку леса севернее железнодорожных путей в районе Часов Яра, при этом противник делает основной упор на оборудовании уже имеющихся и создании новых оборонительных позиций, а также сплошное минирование местности в попытках не допустить прорыв ВС РФ в населенный пункт Новое. Противник подтягивает в район Часов Яра резервы и в значительном количестве применяет FPV-дроны.
На позиции ВСУ на восточных окраинах Часов Яра продолжает оказываться массированное огневое давление, вследствие чего военнослужащие ВСУ вынуждены прятаться в подвалах и все попытки вылазок осуществлять преимущественно в ночное время суток.
При этом продвижение российской армии в Часов Яре осложняется тем, что противник контролирует господствующие высоты, что дает ВСУ возможность препятствовать любым попыткам лобового штурма.
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