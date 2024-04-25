Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от Сырского стабилизировать фронт в районе Очеретино

(...) ситуация на фронте приближается к обвалу обороны, противник применяет тактику тысячи порезов по всей линии соприкосновения. На Банковой требуют от Сырского стабилизировать ситуацию, но главком пока не может выработать адекватную стратегию, чувствуется усталость ВСУ

Ситуация на фронте критическая, впереди замаячил призрак обвала обороны ВСУ, и это при том, что ВС России еще не начинали масштабного наступления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, офис президента Украины требует стабилизировать ситуацию.Зеленский потребовал от Сырского стабилизировать ситуацию в районе Очеретино, где российские войска продолжают расширять зону контроля, но у главкома ВСУ ничего не выходит. По данным украинских источников, пока Генштаб ВСУ не нашел той стратегии, которая могла бы остановить продвижение российской армии. Попытка перебросить резервы с другого направления успеха не принесла, только ослабив оборону. ВС России наносят удары по всей линии боевого соприкосновения, поэтому снимать войска с каких-либо участков чревато прорывом.Стоит отметить, что у Киева есть стратегические резервы, которые он держит на случай летнего наступления российской армии. Если ввести их сейчас в бой, можно решить локальную задачу, остановив наступление под Очеретино, но на лето можно остаться вообще без поддержки. Какое решение примет Сырский — неизвестно.- пишет ТГ-канал "Резидент".Как пишут украинские паблики, российская армия, прорвав фронт в Очеретино, атакует сразу в нескольких направлениях, и если ее не остановить, может выйти в тыл Торецкой группировке ВСУ, а там и до Часова Яра недалеко.