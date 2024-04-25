Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от Сырского стабилизировать фронт в районе Очеретино

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Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от Сырского стабилизировать фронт в районе Очеретино

Ситуация на фронте критическая, впереди замаячил призрак обвала обороны ВСУ, и это при том, что ВС России еще не начинали масштабного наступления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, офис президента Украины требует стабилизировать ситуацию.

Зеленский потребовал от Сырского стабилизировать ситуацию в районе Очеретино, где российские войска продолжают расширять зону контроля, но у главкома ВСУ ничего не выходит. По данным украинских источников, пока Генштаб ВСУ не нашел той стратегии, которая могла бы остановить продвижение российской армии. Попытка перебросить резервы с другого направления успеха не принесла, только ослабив оборону. ВС России наносят удары по всей линии боевого соприкосновения, поэтому снимать войска с каких-либо участков чревато прорывом.



Стоит отметить, что у Киева есть стратегические резервы, которые он держит на случай летнего наступления российской армии. Если ввести их сейчас в бой, можно решить локальную задачу, остановив наступление под Очеретино, но на лето можно остаться вообще без поддержки. Какое решение примет Сырский — неизвестно.

(...) ситуация на фронте приближается к обвалу обороны, противник применяет тактику тысячи порезов по всей линии соприкосновения. На Банковой требуют от Сырского стабилизировать ситуацию, но главком пока не может выработать адекватную стратегию, чувствуется усталость ВСУ

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Как пишут украинские паблики, российская армия, прорвав фронт в Очеретино, атакует сразу в нескольких направлениях, и если ее не остановить, может выйти в тыл Торецкой группировке ВСУ, а там и до Часова Яра недалеко.
9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:44
    Сырский бы рад Зельцу угодить , только мясо закончилось , а свежее ещё не набрали.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 17:54
      поляки с литовцами обещали подкинуть, успеют ли? what
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:08
        А на каком языке Сырской общается с Зеленским?
        [media=https://yandex.ru/video/preview/10644714753726824308]
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:09
      Статью читали?Мясо пока не закончилось.Подготовленные,мотивированные бойцы возможно и заканчиваются
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 17:45
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от Сырского стабилизировать фронт в районе Очеретино

    это украинский телеграмм канал требует, а Зеленский что требовал -ему все американцы уже дали , кокс есть, бабло тоже , пути отхода тоже имеются.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:51
    Стоит отметить, что у Киева есть стратегические резервы, которые он держит на случай летнего наступления российской армии.

    Разведка и точные данные сосредоточения...
    Потом дело за ВКС...
  5. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 17:51
    Зеленский потребовал от Сырского стабилизировать ситуацию в районе Очеретино

    Значит будут строиться новые кладбища в жолто блакитной расцветке. Сырский щас рванёт устраивать мясные штурмы.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:56
    Стоит отметить, что у Киева есть стратегические резервы, которые он держит на случай летнего наступления российской армии.
    . Стратегические резервы дело такое... они, вроде, есть, но вдруг... с ними что то не того, не так, в общем.
    Слишком много разных оценок высказывал, поди пойми, где там истина???
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:05
    Сырский уже рад вместо залужного послом в лАндон,-лишь бы шкуру свою не попортить!Только,похоже что его будет ждать в недалёком будущем таксидермист wassat