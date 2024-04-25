Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от Сырского стабилизировать фронт в районе Очеретино
Ситуация на фронте критическая, впереди замаячил призрак обвала обороны ВСУ, и это при том, что ВС России еще не начинали масштабного наступления. Как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе, офис президента Украины требует стабилизировать ситуацию.
Зеленский потребовал от Сырского стабилизировать ситуацию в районе Очеретино, где российские войска продолжают расширять зону контроля, но у главкома ВСУ ничего не выходит. По данным украинских источников, пока Генштаб ВСУ не нашел той стратегии, которая могла бы остановить продвижение российской армии. Попытка перебросить резервы с другого направления успеха не принесла, только ослабив оборону. ВС России наносят удары по всей линии боевого соприкосновения, поэтому снимать войска с каких-либо участков чревато прорывом.
Стоит отметить, что у Киева есть стратегические резервы, которые он держит на случай летнего наступления российской армии. Если ввести их сейчас в бой, можно решить локальную задачу, остановив наступление под Очеретино, но на лето можно остаться вообще без поддержки. Какое решение примет Сырский — неизвестно.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Как пишут украинские паблики, российская армия, прорвав фронт в Очеретино, атакует сразу в нескольких направлениях, и если ее не остановить, может выйти в тыл Торецкой группировке ВСУ, а там и до Часова Яра недалеко.
Информация