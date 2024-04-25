Владимир Путин подтвердил, что в мае планирует визит в Китай

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Владимир Путин подтвердил, что в мае планирует визит в Китай

Владимир Путин подтвердил планы по визиту в Китай, об этом он заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Визит российского президента в Китай состоится в мае этого года, точные сроки Путин не назвал. Вероятней всего, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина произойдет после церемонии инаугурации, которая пройдет 7 мая. Это будет первая зарубежная поездка после официального вступления президента в должность, таким образом Россия подтвердит, что считает Китай своим союзником.



Напомним, что в марте 2023 года переизбранный на Всекитайском собрании народных представителей генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил первый официальный визит именно в Россию. Тогда он провел с Путиным официальную и неофициальную встречи.

Ранее секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о визите Путина в Китай будет объявлено своевременно, но не подтвердил, что это будет первый зарубежный визит после инаугурации.

Все визиты будем объявлять своевременно (...) Вместе с китайскими партнерами мы все объявим

- добавил Песков.

На сегодняшний день Китай является для России основным стратегическим партнером, через которого в нашу страну попадают многие подсанкционные товары. США грозят Пекину санкциями за поддержку Москвы, но в КНР требуют от американцев не совать нос в российско-китайские отношения.
4 комментария
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -3
    Сегодня, 18:20
    Уже там надо быть, приводить в чувства "дорогого друга Си", явно оторвавшегося от реальности
  2. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 18:23
    Да, дипломатия она такая... А без Китая сейчас России было бы туго...
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 19:04
      Сейчас китайцам без поддержки России туго становится. Вроде и была решимость у дракона, но слишком уж прочно сидит дракон на долларовой игле- вот главком и собирается приехать, подбодрить.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:37
    Визит вновь,в очередной раз laughing Путина ВВ избранного Президентом РФ уже подготовлен Министром Иностранных Дел РФ С.В .Лавровым,что зря его не по рангу принял товарищ Си Цзиньпин,как друга .Сядут бумаги подпишут ,потом сядут под рюмочку судьбу мира порешают.Что то блинкина не слышно,что то вякнул о равноправном торговом партнёрстве и тишина в СМИ США.Может его китайцы грибочками накормили в ресторане,эти могут.Старушка Йелен не даст соврать.