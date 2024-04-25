Владимир Путин подтвердил, что в мае планирует визит в Китай

Владимир Путин подтвердил планы по визиту в Китай, об этом он заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Визит российского президента в Китай состоится в мае этого года, точные сроки Путин не назвал. Вероятней всего, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина произойдет после церемонии инаугурации, которая пройдет 7 мая. Это будет первая зарубежная поездка после официального вступления президента в должность, таким образом Россия подтвердит, что считает Китай своим союзником.Напомним, что в марте 2023 года переизбранный на Всекитайском собрании народных представителей генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил первый официальный визит именно в Россию. Тогда он провел с Путиным официальную и неофициальную встречи.Ранее секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о визите Путина в Китай будет объявлено своевременно, но не подтвердил, что это будет первый зарубежный визит после инаугурации.- добавил Песков.На сегодняшний день Китай является для России основным стратегическим партнером, через которого в нашу страну попадают многие подсанкционные товары. США грозят Пекину санкциями за поддержку Москвы, но в КНР требуют от американцев не совать нос в российско-китайские отношения.

Все визиты будем объявлять своевременно (...) Вместе с китайскими партнерами мы все объявим

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