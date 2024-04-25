На сайте МИД РФ впервые опубликован доклад о соблюдении в США прав человека

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На сайте МИД РФ впервые опубликован доклад о соблюдении в США прав человека

Власти Соединенных Штатов регулярно выступают с критикой и публикуют обширные аналитические отчеты о соблюдении прав человека в других государствах. Россия в этом плане не исключение. При этом к самим США претензий по поводу нарушения этих самых прав как внутри страны, так и по всему миру объективно существует намного больше.

В конечном итоге пришло время и РФ, как это уже давно делает Китай, указать дряхлеющему во всех смыслах гегемону на его недостатки. На сайте Министерства иностранных дел России впервые опубликован обширный доклад о соблюдении прав человека в самих Соединенных Штатах. Хотя, если исключить язык дипломатии, то правильнее говорить о многочисленных фактах нарушения этих самых прав властями США. Вот некоторые тезисы из документа, которые на очередном брифинге озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В США более чем в других странах твердят о приверженности соблюдению прав и свобод человека, провозглашая себя глобальным лидером в данной области. Однако на деле именно в Америке ситуация с соблюдением прав и свобод человека весьма далека от международных стандартов. Фактически, знаменитый Билль о правах, закрепляющий основные права и свободы человека и гражданина в Конституции США, давно выброшен американскими правящими элитами в корзину.

Среди множества нарушений, которые Штаты даже и не пытаются скрыть, развязывание войн под различными, чаще всего надуманными, предлогами в различных частях света. В данный момент таковыми стали Европа, где именно с подачи и при активной поддержке США режима Зеленского продолжается военный конфликт на Украине, и Ближний Восток с откровенным геноцидом главного союзника Вашингтона Израиля в отношении палестинского народа.

Американские власти активно применяют тактику «борьбы чужими руками» против России и русских

— констатировала Захарова.

Кроме поддержки преступного киевского режима, ради продолжения борьбы с Россией Вашингтон оказывает неприкрытое давление на суверенные государства, в том числе с задействованием правозащитных механизмов, в попытке сформировать соответствующий негативный фон вокруг РФ, наших союзников и партнеров на международной арене. При этом в ход идет давно ставшая традиционной для США политика «двойных стандартов» при оценке тех или иных ситуаций и явлений.

Подобный подход по-прежнему активно и лицемерно используется Соединенными Штатами для нагнетания конфронтации, а также для вмешательства во внутренние дела и нарушения суверенитета независимых государств.

В собственной стране американские власти реализуют в последние годы крайне жесткую миграционную политику. Многие иные нарушения прав и свобод человека иллюстрируют не только двойственный характер позиции США в отношении стандартов в области прав человека, но и попустительские подходы Соединенных Штатов к международному праву как таковому, заключила представитель МИД РФ.
13 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 18:24
    Ну слава богу, белому хозяину на что-то указали.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 18:31
      развязывание войн под различными, чаще всего надуманными, предлогами в различных частях света
      Америкосы давно жакрепили за собой это право и переубеждать или указывать на это как на нарушение прав, практически бесполезно.
  2. Морской Кот Звание
    Морской Кот
    +3
    Сегодня, 18:29
    Да какое мне дело до этих штатников.
    У нас тут азербайджанецы и прочая щушера людей режут, а власти и в ус не дуют.
    Дождутся когда армия штыки в другую сторону развернёт.
    Было такое уже.
  3. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    -1
    Сегодня, 18:41
    Просьба к Уралвагонзавод изготовить N-ное количество кастрюль надлегачества качества с потреблястемя в кулуарах Фашинтонга.
    1. stan.veprentsev Звание
      stan.veprentsev
      -2
      Сегодня, 18:46
      Искажение слов моя формулеровка.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:41
    " Домовёнок Кузя" или Кирби будет рвать задницу на брифинге госдепа?Где-то видел ,если постараться то Доне 717,5 лет впаять.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:10
      Доклад на сайте МИДа в свободном доступе,его часа два три надо читать.Знатно возят США в его же фекалиях.Счас будет где-то истерика.
  5. жарофф Звание
    жарофф
    +1
    Сегодня, 18:42
    Я действительно думал,что прямо по пунктам,с фактами, будет перечисление нарушений прав человека в самих США. А то ,что прочитал, извините,набор слов .
  6. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 18:53
    Давно надо было это сделать. Хорошо, что сейчас сделали.

    США - это откровенно фашистское государство, не ушедшее принципиально далеко от тех норм и практик, какие существовали во времена маккартизма. Любой несогласный преследуется, свободы слова практически нет... Эти традиции переняли страны Европы, медленно, но верно возвращающиеся к нормама гитлеровского Рейха. И потом, не надо забывать, что именно США, эти борцы за права человека, финансировали Третий Рейх, долгое время ограничивали чернокожих жителей в правах, занимались геноцидом коренного населения Америки, а что уж творили за её пределами -и смысла нет говорить.

    Поэтому они так и боятся правды, любого честного высказывания. А правда эта такова, что рукводство США, как и руководство остальных стран НАТО, достойно расстрела без суда и следствия, а их государства - полной ликвидации. Потому как исправлению не подлежат.

    Неужели мы хотим, чтобы к нам снова пришли эти западные головорезы? Нам, что Великой Отечественной войны мало? Нам, возможно, мало того, что их оружием, их военными, при участии их наёмников, а в скором будущем и регуляпных частей - обстреливаются наши города и земли?

    Нам мало наглых требований скандинавов отдать им наш Север? Нам мало требований прибалтов - отдать им большую часть Ленинградской и Псковской областей? Нам мало угроз поляков и немцев, претендующих на Смоленскую область и Калининград?

    Наконец, нам мало той братоубийственной войны, которую развязали эти гуманисты ещё в 2014 году? Нам мало этого сионистского-американского террора без границ? Нам мало смертей наших людей разных возрастов и профессий, разных социальных групп, оплативших этот гуманизм, игры в "я не такая, я жду трамвая".

    Может просто пора этим борцам за права указать их место в аду, вместе с олигархатом нашим и украинским? Все знают кто по национальности 90% олигархов у нас, на Украине и в США. Так может хватит делать вид, что "Хабад" ту ни при чём. Ещё одни борцы за права человека.

    В известное направление их всех.
  7. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:54
    А у мериканцев существуют права человеков?? winked
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:06
      А у мериканцев существуют права человеков?? winked
      У американцев существуют права а ериканских человеков. И то очень далеко не всех.
  8. ВБД1961 Звание
    ВБД1961
    0
    Сегодня, 19:11
    Никто это правило за США не закреплял - давать оценку соблюдению прав человека в той или иной стране - они сами, своей практикой навязали подобную практику всему миру. И что удивительно, наконец-то у нас нашлись в системе госуправления люди, понявшие, что такая позиция присуща только сильной и самодостаточной стороне!
  9. Kapany3
    Kapany3
    -1
    Сегодня, 19:34
    Цитата: Морской Кот
    Да какое мне дело до этих штатников.
    У нас тут азербайджанецы и прочая щушера людей режут, а власти и в ус не дуют.
    Дождутся когда армия штыки в другую сторону развернёт.
    Было такое уже.

    Когда было уже такое, не напомните?