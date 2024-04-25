На сайте МИД РФ впервые опубликован доклад о соблюдении в США прав человека

Американские власти активно применяют тактику «борьбы чужими руками» против России и русских

Власти Соединенных Штатов регулярно выступают с критикой и публикуют обширные аналитические отчеты о соблюдении прав человека в других государствах. Россия в этом плане не исключение. При этом к самим США претензий по поводу нарушения этих самых прав как внутри страны, так и по всему миру объективно существует намного больше.В конечном итоге пришло время и РФ, как это уже давно делает Китай, указать дряхлеющему во всех смыслах гегемону на его недостатки. На сайте Министерства иностранных дел России впервые опубликован обширный доклад о соблюдении прав человека в самих Соединенных Штатах. Хотя, если исключить язык дипломатии, то правильнее говорить о многочисленных фактах нарушения этих самых прав властями США. Вот некоторые тезисы из документа, которые на очередном брифинге озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В США более чем в других странах твердят о приверженности соблюдению прав и свобод человека, провозглашая себя глобальным лидером в данной области. Однако на деле именно в Америке ситуация с соблюдением прав и свобод человека весьма далека от международных стандартов. Фактически, знаменитый Билль о правах, закрепляющий основные права и свободы человека и гражданина в Конституции США, давно выброшен американскими правящими элитами в корзину.Среди множества нарушений, которые Штаты даже и не пытаются скрыть, развязывание войн под различными, чаще всего надуманными, предлогами в различных частях света. В данный момент таковыми стали Европа, где именно с подачи и при активной поддержке США режима Зеленского продолжается военный конфликт на Украине, и Ближний Восток с откровенным геноцидом главного союзника Вашингтона Израиля в отношении палестинского народа.— констатировала Захарова.Кроме поддержки преступного киевского режима, ради продолжения борьбы с Россией Вашингтон оказывает неприкрытое давление на суверенные государства, в том числе с задействованием правозащитных механизмов, в попытке сформировать соответствующий негативный фон вокруг РФ, наших союзников и партнеров на международной арене. При этом в ход идет давно ставшая традиционной для США политика «двойных стандартов» при оценке тех или иных ситуаций и явлений.Подобный подход по-прежнему активно и лицемерно используется Соединенными Штатами для нагнетания конфронтации, а также для вмешательства во внутренние дела и нарушения суверенитета независимых государств.В собственной стране американские власти реализуют в последние годы крайне жесткую миграционную политику. Многие иные нарушения прав и свобод человека иллюстрируют не только двойственный характер позиции США в отношении стандартов в области прав человека, но и попустительские подходы Соединенных Штатов к международному праву как таковому, заключила представитель МИД РФ.