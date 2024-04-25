Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» успешно вышел на орбиту Земли

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18", запуск которого был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая, успешно вышел на орбиту Земли. "Шэньчжоу-18" доставит экипаж из трех тайконавтов на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун", сборка базовой конфигурации которой была завершена в 2022 году.Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", при помощи которой корабль выведен на околоземную орбиту, состоялся в 20.59 по местному времени (15.59 мск). Стыковка со станцией "Тяньгун", согласно плану, должна состояться примерно через пять-шесть часов после запуска.Миссию "Шэньчжоу-18", которая продлится шесть месяцев, возглавил Е Гуанфу, ранее входивший в экипаж "Шеньчжоу-13". Также в миссии принимают участие еще два члена экипажа, для которых этот космический полет станет первым в карьере.На орбитальной станции тайконавты планируют провести серию экспериментов и научных исследований, в том числе в области биологии и медицины, кроме того запланирован выход в открытый космос, в ходе которого будут проведены работы по установке различного оборудования, в том числе предназначенного для защиты "Тяньгун" от космического мусора. Возвращение участников миссии на Землю запланировано на октябрь текущего года.До конца года Китай планирует осуществить запуск еще одного космического корабля "Шэньчжоу-19".

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»