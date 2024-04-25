Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» успешно вышел на орбиту Земли

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Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-18» успешно вышел на орбиту Земли

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18", запуск которого был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая, успешно вышел на орбиту Земли. "Шэньчжоу-18" доставит экипаж из трех тайконавтов на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун", сборка базовой конфигурации которой была завершена в 2022 году.

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", при помощи которой корабль выведен на околоземную орбиту, состоялся в 20.59 по местному времени (15.59 мск). Стыковка со станцией "Тяньгун", согласно плану, должна состояться примерно через пять-шесть часов после запуска.







Миссию "Шэньчжоу-18", которая продлится шесть месяцев, возглавил Е Гуанфу, ранее входивший в экипаж "Шеньчжоу-13". Также в миссии принимают участие еще два члена экипажа, для которых этот космический полет станет первым в карьере.

На орбитальной станции тайконавты планируют провести серию экспериментов и научных исследований, в том числе в области биологии и медицины, кроме того запланирован выход в открытый космос, в ходе которого будут проведены работы по установке различного оборудования, в том числе предназначенного для защиты "Тяньгун" от космического мусора. Возвращение участников миссии на Землю запланировано на октябрь текущего года.

До конца года Китай планирует осуществить запуск еще одного космического корабля "Шэньчжоу-19".
13 комментариев
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  1. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +3
    Сегодня, 18:38
    Молодцы! Утёрли носы западным и нашим капиталистам! Неясно - добавят китайцы ещё блок к станции или это экспедиция посещения. МКС вот-вот загнётся и на орбите останется только китайская орбитальная станция.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Тихонов_Александр
      и на орбите останется только китайская орбитальная станция

      И РОС, а вот англосаксы могут пролететь и вместо станций Старшип периодически запускать как одну большую станцию.
  2. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +9
    Сегодня, 18:45
    Посмотрел на фото китайского обитаемого космического аппарата. Где-то я его уже видел? А а-а-: "Узнаю брата Колю!"
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -4
      Сегодня, 18:49
      Где-то я его уже видел?
      Вроде скандал был- техдокументы из музея китайцам продали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 18:54
        Дык и чё? Получается что даже наше музейное и в китайском исполнении - и все равно летает.... yes
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +4
        Сегодня, 19:18
        Вроде скандал был- техдокументы из музея китайцам продали.


        Если китайцам бы поттребовалась ВСЯ документация( конструкторская всех узлов и технологическая и по испытаниям итд,) то поверьте - сильно большой был музей, составами бы везли. А этого не было.
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +1
          Сегодня, 19:35
          Цитата: Бывший солдат
          Посмотрел на фото китайского обитаемого космического аппарата. Где-то я его уже видел? А а-а-: "Узнаю брата Колю!"
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:48
    Это просто совпадения - три китайских тайконавта полетели в космос во время визита блин кина.Смотри ирод мы на каких микросхемах летаем?
  4. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +2
    Сегодня, 18:53
    Стыковка со станцией "Тяньгун", согласно плану, должна состояться примерно через пять-шесть часов после запуска.

    Молодцы. Хороший уровень.Мы сами не так давно стали использовать быструю схему.
    С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, а до этого добирались по двухсуточной.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 19:10
    Молодцы, китайцы, делают, что наметели.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:14
    Очередное подтверждения правильности космического пути СССР, его мощи!
  7. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 20:16
    Интересное какое оборудование "для защиты от мусора"), на орбитальных то скоростях) что бы это могло быть... wassat
  8. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 20:19
    И о чём новость? Сразу вспомнился хороший старый анекдот:
    https://youtu.be/NmwodsSyNaA?si=hZwnR1HQMQsX8iM9