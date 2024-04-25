Серия взрывов в Балаклее Харьковской области: удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре

ВС России нанесли очередные удары по Харьковской области, на этот раз целью атаки стала железная дорога. По предварительной информации, наши ударили по железнодорожной ветке, идущей от Харькова в сторону Донбасса. Подконтрольная Киеву областная военная администрация подтверждает удары по территории области.Украинские паблики сообщают о взрывах в районе железнодорожного вокзала Балаклеи, именно туда и был прилет. Пока нет точной информации, чем били и по какой цели, но выдвигаются предположения, что опять прилетело «Искандером-М». Власти Балаклеи подтверждают взрывы на железной дороге, но опять же без подробностей. Сообщается о повреждении одной из электричек.Руководство Южной железной дороги подтверждает повреждения железнодорожной инфраструктуры и предупреждает, что поезда из Харькова теперь могут дойти только до Балаклеи, до Изюма больше ничего не идет. Также на железной дороге сообщают, что за сегодняшний день ВС России нанесли серию ударов по трем различным ж/д объектам в Донецкой, Черкасской и Харьковской областях.Ранее российские ресурсы подтверждали утренний удар по городу Смела Черкасской области двумя ракетами «Искандер-М». В результате прилета было повреждено вагонное депо, железнодорожное полотно и здание вокзала. По мнению украинских экспертов, нанося удары по ж/д структуре, ВС России сокращают логистические возможности ВСУ.

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