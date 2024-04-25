Серия взрывов в Балаклее Харьковской области: удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре

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Серия взрывов в Балаклее Харьковской области: удары нанесены по железнодорожной инфраструктуре

ВС России нанесли очередные удары по Харьковской области, на этот раз целью атаки стала железная дорога. По предварительной информации, наши ударили по железнодорожной ветке, идущей от Харькова в сторону Донбасса. Подконтрольная Киеву областная военная администрация подтверждает удары по территории области.

Украинские паблики сообщают о взрывах в районе железнодорожного вокзала Балаклеи, именно туда и был прилет. Пока нет точной информации, чем били и по какой цели, но выдвигаются предположения, что опять прилетело «Искандером-М». Власти Балаклеи подтверждают взрывы на железной дороге, но опять же без подробностей. Сообщается о повреждении одной из электричек.



Руководство Южной железной дороги подтверждает повреждения железнодорожной инфраструктуры и предупреждает, что поезда из Харькова теперь могут дойти только до Балаклеи, до Изюма больше ничего не идет. Также на железной дороге сообщают, что за сегодняшний день ВС России нанесли серию ударов по трем различным ж/д объектам в Донецкой, Черкасской и Харьковской областях.

Ранее российские ресурсы подтверждали утренний удар по городу Смела Черкасской области двумя ракетами «Искандер-М». В результате прилета было повреждено вагонное депо, железнодорожное полотно и здание вокзала. По мнению украинских экспертов, нанося удары по ж/д структуре, ВС России сокращают логистические возможности ВСУ.
26 комментариев
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  1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +6
    Сегодня, 19:18
    Молодцы! И тка надо каждый день по всем ж.д. линиям!!!!!!!!!!!
    1. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 20:54
      Нам бы хотя бы месяц назад начать атаки на транспортную инфраструктуры какляндии. Не думаю, что разведка не знала о тайных поставках сотни Атакамсов. Сей факт сегодня обнародовали.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:21
    Даже не кого спросить на Украине ,сколько у нас Искандеров М осталось? Немецкий Писториус начал уже задумываться ,а для чего мы работаем на склад?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 19:24
      Cогласно сообщениям какелов у нас всё кончилось... crying
      Снаряды у Тов. Ына выпрашиваем.... crying
      Герани нам Иран за христа ради клепает.... crying
      Жеесть..... Как только ещё только воюем то.... lol
      1. Старый_геолог Звание
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 19:58
        Неправда! Мы стиральных машинок много у населения поотбирали и чайников электрических. Так что запас ракет есть. wassat
        Напоминает анекдот моего детства про китайский звездолет:
        "Ты какими дровами топишь?
        Прямыми
        Топи кривыми, поворачиваем"
    2. антивирус Звание
      антивирус
      +2
      Сегодня, 19:54
      О сравнениях.
      Осенью 43г ставка разрешила уничтодать жд перевозки тигров. Да и пехоты... из франции.
      И германии.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 20:36
        Мне тоже много чего не нравится, но такие грубые сравнения неуместны. Украинцы это не немцы. Хотя внешнеполитическая ситуация сейчас даже хуже чем в Великую Отечественную. И как и тогда находятся личности готовые кричать, что немецкий пролетариат не позволит..
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 19:31
    Эх, Харьков-Харьков, был вроде когда-то нормальный русский город, как и большая часть Украины, а превратился.... Породил этих отморозков из Азова, стал каким-то восточным Львовом. Жаль. Видно сейчас последствия преступления Хрущёва, когда он амнистировал орды эсэсовцев, полицаев, власовцев, бандеровцев, предателей всех мастей. Ну, вот их потомки, внуки тех, кто предав Родину, либо бежал в США и Канаду, либо сделал партийную карьеру в СССР несмотря на предательство, их внуки всё это и привезли. Недобитки.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:37
      Сообщается о повреждении одной из электричек.

      Как теперь горожане-дачники будут ездить на свои участки картошку тяпать и помидоры пасынковать, если жд-полотно повреждено и напряг с эл/энергией.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:51
        Испанский стыд.... Капец нашим дачникам...... И свежему лучку от бабулек на мини-рынках.....
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +4
      Сегодня, 20:04
      Всем, кто вспоминает Харьков как русский город, советую ознакомиться с тем, как прошла эвакуация Паровозного завода в Нижний Тагил. Поинтересоваться сколько туда переехало. Переехали практически поголовно русские и евреи.
    3. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      +4
      Сегодня, 20:17
      Харьков один из центров украинского национализма.
    4. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 20:18
      а Сталин амнистировал орды петлюровцев
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 20:02
    Если они пытаются производить эвакуацию промышленности, всю железнодорожную инфраструктуру в Харькове надо сровнять с землей и как можно быстрее.
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      +1
      Сегодня, 20:19
      лучше потратить боеприпасы на мосты через днепр
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +1
        Сегодня, 20:22
        Так вопрос не стоит. Почему перестали бить по мостам через Днепр, мне неизвестно. В начале спецоперации были прилеты по мостам, что изменилось не знаю.
        Что то имеете против разрушения железнодорожной инфраструктуры в Харькове?
        1. ВЗЭМ100 Звание
          ВЗЭМ100
          +1
          Сегодня, 20:23
          имею...а также против превращения в пустыню донбасса а не правобережья
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 20:26
            Требуете войны в белых перчатках? А вот не складывается. Донбасс, и Донецк в частности, защищают насколько это возможно.
            1. ВЗЭМ100 Звание
              ВЗЭМ100
              0
              Сегодня, 20:27
              что то не верится учитывая многократное превосходство России в первую очередь численное.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 20:06
    Теперь надо долбить по аэропортам!
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 20:07
    На видео некоторые попали.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 20:16
    Цитата: Vladlous
    Эх, Харьков-Харьков, был вроде когда-то нормальный русский город, как и большая часть Украины, а превратился....

    Харьков в 2014м поднялся не хуже Донецка...Но тогда Россия "бросила"...
    1. ВЗЭМ100 Звание
      ВЗЭМ100
      +2
      Сегодня, 20:26
      Особенность Харькова это то что он находится в окружении населённых хох лами сельских районов.
  8. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 20:21
    Правильно. Любая техника если она идет в ВСУ должна ползти своим ходом, накатывать ресурс, изнашиваться. Мехвод должен пыхтеть, устать, не спать, а не катится в вагончике с ветерком.
  9. Тополь Звание
    Тополь
    -1
    Сегодня, 20:33
    Вот интересно: а что раньше мешало нам выносить ж/д логистику? Мне кажется причин может быть несколько: 1. Недостаток разведданных; 2. Недостаток ракет; 3. Какие-то непонятные простому человеку политические мотивы; 4. Комбинации из этих трёх причин.
    Здесь на ВО наверное только ленивый не писал о необходимости ударов по депо и тяговым подстанциям. Наконец-то дело в этом вопросе сдвинулось с мертвой точки. Хотя, надо признать, что раньше тоже были единичные случаи прилетов по таким объектам, но как-то не системно и редко. Хорошо, если сейчас всерьез принялись за укроповскую логистику - всё-таки гораздо лучше, чтобы резервы и боеприпасы уничтожались до попадания на ЛБС.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Тополь
      3. Какие-то непонятные простому человеку политические мотивы

      Замените «политические» на «военные» и это будет главная причина. Потому что военные никогда не наносят удары на всякий случай, для устрашения или ещё по каким-то понятным для простого обывателя причинам. Любые удары наносятся у чётом оперативной обстановки и/или в рамках конкретных операций. Каких именно, военные не только не обязаны, но даже и не имею права объяснять. Если влупили по жд станции в Балаклее или по телевышке в Харькове, значит есть какой-то план. Если не бьют по мостам на Днепре или по электростанциям в Ивано-Франковске, значит нет такого плана.