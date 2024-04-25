Ливанская «Хизбалла» опубликовала кадры поражения ещё одного израильского танка «Меркава»

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Ливанская «Хизбалла» опубликовала кадры поражения ещё одного израильского танка «Меркава»

Ливанское движение "Хизбалла" опубликовало кадры, на которых запечатлены в последнее время уже ставшие привычными обстрелы северных районов Израиля, в ходе которых удалось поразить еще один танк "Меркава". В ходе вторжения в сектор Газа израильская армия уже потеряла немалое количество своих танков и другой бронетехники.

На фоне регулярных обстрелов с территории Ливана северной части Израиля, как сообщает израильская пресса, десятки жителей Галилеи лишены возможности вернуться в свои дома. Кроме того, значительные убытки несет рекреационная (туристическая) отрасль региона, лишившаяся обычного в период праздника Песах потока туристов. В ответ на атаки "Хизбаллы" израильская армия продолжает наносить удары по территории южных районов Ливана.







По информации западной прессы, палестинское движение ХАМАС выразило готовность к заключению долгосрочного перемирия с Израилем на период пяти и более лет, а также полностью ликвидировать свое боевое крыло при условии обеспечения формирования и последующего существования палестинской государственности в соответствии с границами по состоянию до 1967 года.

Однако вероятность того, что Тель-Авив согласится заключить такие договоренности остается ничтожно малой. Более того, в настоящее время весьма вероятна эскалация вооруженного конфликта в регионе вследствие начала широкомасштабной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.

13 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 19:32
    Маладцы хуситы! Жгите и дальше технику сионистов.
    Джавеллинов бы им да NLAW подкинуть - пусть веселятся над Меркавами....
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +6
      Сегодня, 19:45
      Где-то на том свете плачат экипажи меркав, ведь им десятками лет промывали мозги, что меркава самая защищенная в мире lol И доказывает наше православное оружие! Ибо нефиг! good
      Цитата: Nexcom
      пусть веселятся над Меркавами....

      Яб сказал унижали их good laughing
    2. Dinamo
      Dinamo
      +1
      Сегодня, 20:18
      Хизбалла не хуситы,а шииты. Хуситы это те кто находятся в Йемене
      1. ВБД1961 Звание
        ВБД1961
        0
        Сегодня, 20:40
        Уважаемый! Хуситы исповедуют шиизм, точнее его ветвь - зейдизм.[media=http://]
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +2
    Сегодня, 19:35
    Это они из фаготов стреляют? Интересно откуда у них столько.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:39
      Против РПГ-7 в борт с 50 метров и Абрашки не выстаивали......Потом бутылками с бензином добивали. Проверено в Ираке. Меркавы коптерами сверху жахают выстрелом от РПГ.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 19:35
    Вот и громадные дорогущие танки горят, нет ничего неуязвимого. А то помню когда то были статьи что не поджечь его, да он то да сё
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:43
      Действительно, нет абсолютно защищёных танков. И скорее всего не будет. Получается что в противостоянии "копьё-щит" победило "копьё" в виде коптеров....
      1. антивирус Звание
        антивирус
        0
        Сегодня, 20:01
        Не копье, а жидкое, навоз. Заливает глаза. И уши.
        Переворот смысла, ценностей. Связка гранат из 41г вернула подвиг(шаг под танк с 20м) в топ новостей .не раккты птур и тп
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        -1
        Сегодня, 20:19
        Коптеры летают до той поры, пока обе стороны считают что их существование им выгодно.. И не дают существенного перевеса никому. Ну вот представьте - если бы, тьфу-тьфу-тьфу, у нас бы ничего такого не было, а у бандерлогов было много. Засадили бы мощу с земли и задавили бы любые каналы управления по всем диапазонам на-раз. И уж тем более навигацию. Но - тогда и свои ведь летать не будут. А это на сегодняшний момент плохой размен на то, что и вражьи на минус уйдут. Но в теории - это вполне возможно..
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 19:45
    Маловато земли палестинцы у еврейцев требуют. 1967 год? А почему не 1947? Тогда им ООН куда как больше нарезала!
  5. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 20:45
    По информации западной прессы, палестинское движение ХАМАС выразило готовность к заключению долгосрочного перемирия с Израилем на период пяти и более лет, а также полностью ликвидировать свое боевое крыло при условии обеспечения формирования и последующего существования палестинской государственности в соответствии с границами по состоянию до 1967 года.

    Ох уж эта западная пресса. Все про всех знает.

    Правда есть еще одна информация, согласно которой Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил ХАМАС и ФАТХ в Китай с целью их примирения.

    20 апреля сообщали, что движение ФАТХ под руководством президента Махмуда Аббаса начнет мобилизацию своих сторонников для конфронтации против израильских оккупантов на всей территории западного берега.

    Вчера и позавчера Барбадос и Ямайка признали Палестину, став соответственно 141-й и 142-й странами, признавшими палестинскую государственность.
  6. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 20:56
    "ещё одного танка" Меркава"абсолютно неуязвимых танков нет и не может быть.
    В Рейхе, думали, разработали танк :" Мышонок", но насколько я помню, они не успели: его испытать.
    Кажется, только один корпус и успели построить, а двигуна и вооружение не было.