Ливанская «Хизбалла» опубликовала кадры поражения ещё одного израильского танка «Меркава»
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Ливанское движение "Хизбалла" опубликовало кадры, на которых запечатлены в последнее время уже ставшие привычными обстрелы северных районов Израиля, в ходе которых удалось поразить еще один танк "Меркава". В ходе вторжения в сектор Газа израильская армия уже потеряла немалое количество своих танков и другой бронетехники.
На фоне регулярных обстрелов с территории Ливана северной части Израиля, как сообщает израильская пресса, десятки жителей Галилеи лишены возможности вернуться в свои дома. Кроме того, значительные убытки несет рекреационная (туристическая) отрасль региона, лишившаяся обычного в период праздника Песах потока туристов. В ответ на атаки "Хизбаллы" израильская армия продолжает наносить удары по территории южных районов Ливана.
По информации западной прессы, палестинское движение ХАМАС выразило готовность к заключению долгосрочного перемирия с Израилем на период пяти и более лет, а также полностью ликвидировать свое боевое крыло при условии обеспечения формирования и последующего существования палестинской государственности в соответствии с границами по состоянию до 1967 года.
Однако вероятность того, что Тель-Авив согласится заключить такие договоренности остается ничтожно малой. Более того, в настоящее время весьма вероятна эскалация вооруженного конфликта в регионе вследствие начала широкомасштабной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.
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