«Не оправдали ожиданий»: Пентагон признал неэффективными переданные Украине малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB

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«Не оправдали ожиданий»: Пентагон признал неэффективными переданные Украине малогабаритные высокоточные бомбы GLSDB

Малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые «бомбы малого калибра, запускаемые с земли», — GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), переданные Украине, не показали ожидаемого результата. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Ла Планте.

В Пентагоне признали, что поставленные украинской армии в январе этого года боеприпасы GLSDB не оправдали возложенных на них ожиданий, оказавшись неэффективными. Как оказалось, у украинских военных с американскими бомбами возникло множество проблем, в том числе и с обслуживанием. К тому же у данных высокоточных боеприпасов возникли проблемы с точностью из-за российских систем РЭБ.



Ранее США специально поставили GLSDB на Украину, чтобы проверить их в боевых условиях. В январе этого года заявлялось, что наличие этого боеприпаса у ВСУ позволит украинским войскам наносить удары на дальность до 150 км, не применяя авиацию. Предложение отправить GLSDB на Украину поступило еще в 2022 году, но осуществлено не было, поскольку разработка этого оружия затянулась.

GLSDB — это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. При этом задокументированная дальность не превышает 119 км. Благодаря GPS-наведению и оснащению инерционной навигационной системой боеприпас может поражать цель гораздо точнее стандартных ракет М142 HIMARS и М270.
15 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 20:04
    Зато аналог в лице Д-30СН оказался весь эффективным образцом .
    1. krot Звание
      krot
      +2
      Сегодня, 20:18
      Хорошая новость вполне! Нашим РЭБ хвала!
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 20:51
        Врут американцы, хотят ввести в заблуждение.
  2. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 20:05
    химарс же тоже по джипиэс,в чем принципиальная разница?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 20:08
      Планирующие бомбы сложнее перехватывать чем ракеты.Они малозаметные за счёт отсутствия движка на завершающей траектории полета. Траектория полёта в самом конце у них непредсказуемая, планирующая.Мало время на реакцию для РЭБ и ПВО.Ракеты же HIMARS не маневрируют и летят по предсказуемой траектории,движок их выдает.
      1. AVM Звание
        AVM
        +3
        Сегодня, 20:19
        Как раз, наоборот. Ракеты HIMARS тоже летят не совсем по баллистике, т.к. управляемые и маневрируют, но они летят быстро. Кроме того, их прикрывают пусками неуправляемых ракет - Ураган, Смерч, которые по траектории отличить сложно.

        А ПАБ быстро набирают высоту, но, потом, скорость их планирования ниже. Заметность тоже ниже, но когда обнаружат - то собьют.

        Кроме того, высокая скорость позволяет ракетам HIMARS проскакивать зону РЭБ без существенной потери точности, тогда как ПАБ накапливает ошибку и мажет.

        Что-то у США с помехоустойчивостью не так.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -2
          Сегодня, 20:23
          Вы сами опровергли своё же заявление.

          высокая скорость позволяет ракетам HIMARS проскакивать зону РЭБ без существенной потери точности


          И тут пишете,что
          . Что-то у США с помехоустойчивостью не так.


          То есть у вас одновременно ракеты HIMARS проскакивают зону РЭБ и одновременно вы признаете что у США с помехоустойчивостью не так,то есть РЭБ всё таки сбивает точность ракеты HIMARS и вы это признаете.
          1. AVM Звание
            AVM
            0
            Сегодня, 20:55
            Сбивает, но из-за высокой скорости отклонение некритично, поскольку ошибка наращивается от времени.

            Иными словами - приёмник GPS, судя по всему, говно, и в ракете HIMARS, и в GLSDB, но, скорость GLSDB меньше, поэтому, ошибка накапливается больше.
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 20:50
          Российские авиабомбы, оснащенные управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК) с трудом фиксируются украинскими средствами противовоздушной обороны и потому представляют для противника особую опасность. Такое мнение высказал в интервью телеканалу LCI французский полковник Винсент Арбаретьер. Полковник пояснил, что в момент запуска с истребителя-бомбардировщика авиабомба с УМПК находится на расстоянии 60-70 километров от цели. "Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная", — сказал он. Арбаретьер добавил, что УМПК учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы и может им противостоять. Сама же бомба способна разрушать железобетонные конструкции и укрепления Вооруженных сил Украины. 9 марта в Германии удивились точности применения Россией авиабомб против ВСУ.
      2. Saxahorse Звание
        Saxahorse
        -1
        Сегодня, 20:24
        Цитата: OrangeBigg
        Ракеты же HIMARS не маневрируют и летят по предсказуемой траектории,движок их выдает.

        При этом HIMARS считаются успешным оружием а планирующие бомбы провалились. Статья об этом вообще то..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 20:26
          По-моему всё ровным счётом наоборот иначе бы ВСУ не стонали от ФАБ с УМПК и УМПБ Д-30СН,а американцы не признавали бы что русские нашли противоядие от ракет HIMARS в лице РЭБ и ПВО.

          . В Пентагоне пытаются разобраться, как противостоять российским военным, которые снижают эффективность работы американских систем HIMARS. Предполагается, что ВС РФ усилили работу радиоэлектронной борьбы, что является помехой для наведения цели по GPS. В связи с этим иностранным специалистам приходится вносить изменения в ПО и совершенствовать свое оружие.

          Последние месяцы военной спецоперации на Украине Россия все чаще блокирует мобильные ракетные системы HIMARS, которые использует Украина на поле боя, пишет Military Watch. Авторы издания не понимают, почему это происходит. Они предполагают, что к снижению эффективности оружия приводит усиливающаяся радиоэлектронная борьба ВС РФ.В материале отмечается, что HIMARS становятся «все менее эффективными» с точки зрения их точности при использовании.


          https://www.gazeta.ru/army/2023/05/09/16680128.shtml
  3. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 20:23
    Конечно, не оправдали.
    оснащению инерционной навигационной системой

    Надо было инерциальную ставить.
  4. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 20:32
    Ни фига себе - не оправдал надежд, улетев аж на 119 км. Учитывая, что РСЗО стреляют на 4 - 10.
    1. AVM Звание
      AVM
      0
      Сегодня, 20:52
      Цитата: AC130 Ganship
      Ни фига себе - не оправдал надежд, улетев аж на 119 км. Учитывая, что РСЗО стреляют на 4 - 10.


      РСЗО стреляют на 20-40 км (Град-Торнадо-Г), до 120 км (Торнадо-С).
  5. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 20:32
    Тем не менее, это очень хорошая идея для быстрого улучшения.