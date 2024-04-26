Огнеметный робот-собака Thowflame Thermonator
Первый вариант комплекса Thermonator на основе робота Go1, показанный в 2023 г.
Освоение новых технологий и классов техники нередко сопровождается созданием необычных и даже странных изделий. Очередным примером этого является робототехнический комплекс Thermonator, недавно представленный американской компанией Throwflame. Он выполнен на основе серийного робота-собаки с дистанционным управлением и вооружен компактным струйным огнеметом. Этот образец похож на очередной технический курьез или рекламный трюк, но в его основе лежит интересная и многообещающая концепция.
Огненные новинки
В мае прошлого года компания Throwflame (г. Кливленд, шт. Огайо), разрабатывающая и выпускающая огнеметы, представила свое новое изделие под названием ARC. Огнемет струйного типа имел некоторые любопытные особенности и предлагался для использования в самых разных сферах, от сельского хозяйства до индустрии развлечений. В дальнейшем, в порядке рекламы, компания-разработчик демонстрировала разные варианты применения изделия ARC.
В начале июня анонсировали новую разработку на основе ARC – робототехнический комплекс под названием Thermonator. Этот РТК сделали путем установки огнемета на платформу в виде дистанционно управляемого робота-собаки типа Go1 от китайской компании Unitree Robotics. Сообщалось, что такой РТК готовится к производству, и отгрузки заказчикам начнутся в 3 квартале текущего года. Впрочем, уложиться в обещанные сроки не удалось, и выход изделия на рынок задержался на полгода.
Огнемет ARC в ручном исполнении
Официальный анонс «Термонатора» как готового продукта, доступного для заказа, состоялся только 12 апреля 2024 г. При этом стали понятны возможные причины задержки: комплекс перенесли на новую базу. Теперь основой огнеметного РТК является изделие Go2 от той же компании Unitree. Возможно, имели место и иные причины технического или организационного характера.
Так или иначе, РТК с огнеметом внесен в каталог продукции и предлагается заказчикам. За изделие Thermonator просят 9420 долл. США. Любопытно, что базовый робот Go2, в зависимости от комплектации, стоит, как минимум, втрое меньше (1600-2800 долл.) Такое ценообразование вызывает вопросы.
Как и ручной огнемет ARC, комплекс Thermonator предлагается использовать для решения самых разных задач. Огнемет на самоходном шасси может применяться в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, в лесоохране для противодействия пожарам, для расчистки снега и льда и т.д. Не забыта и развлекательная сфера.
Новый вариант "Термонатора" на основе Go2
Технические особенности
В качестве подвижного шасси для РТК «Термонатор» использован робот-собака Go2. Это четвероногий шагоход с системой технического зрения на основе видеокамеры и лидара, с развитой автоматикой управления, способный работать самостоятельно или нести какую-либо полезную нагрузку. Предусмотрено дистанционное управление, причем оператор дает только самые общие команды, а непосредственный контроль за опорами-лапами осуществляется автоматикой.
Go2 имеет типичную для «робособак» архитектуру. Основные устройства и агрегаты помещены в продолговатом корпусе. На нем также предлагается устанавливать дополнительные устройства. По бокам к корпусу подвижно присоединяются четыре лапы. Каждое такое устройство имеет несколько электродвигателей, обеспечивающих необходимые перемещения в нескольких плоскостях.
Конструкция робота и его ходовой части обеспечивает движение вперед, назад и боком, повороты в любом направлении. «Собака» может подпрыгивать или забираться на препятствия высотой до 160 мм. Стоя или в движении робот может принимать разные позы или буквально «танцевать», как под непосредственным управлением оператора или по заранее заложенной программе.
В положении стоя робот имеет длину 700 мм, ширину 310 мм и высоту 400 мм. Масса вместе с аккумулятором – ок. 15 кг. Полезная нагрузка составляет 8 кг или 10 кг в перегруз с сокращением прочих характеристик. Заряда батареи хватает на 1,5-2 ч активной работы с перемещением и маневрированием.
В составе РТК Thermonator используется незначительно доработанное изделие ARC. Это компактное устройство в трубчатом корпусе длиной ок. 350 мм, вмещающее средства подачи горючего, систему воспламенения и аккумулятор. При помощи шланга устройство соединяется с резервуаром для огнесмеси. В случае с «Термонатором» сам огнемет и бак для него размещены один за другим на общем основании.
Огнемет ARC использует жидкое топливо – бензин или его смеси с другими компонентами. Выброс струи осуществляется за счет электрического насоса. Брандспойт огнемета оснащен электродами плазменной системы воспламенения. Огнемет имеет ограниченные характеристики. Так, дальность выброса смеси не превышает 30 футов (ок. 9 м). Количество «выстрелов» на одной заправке бака не уточняется.
Процесс огнеметания
Для поиска цели и наведения оператор использует штатную курсовую камеру робота-собаки. Кроме того, «боевой модуль» с огнеметом оснащен лазерным целеуказателем и фонарем. Компания-разработчик демонстрировала применение этих средств в темное время суток и в условиях задымления.
Интересная концепция
Компания Throwflame позиционирует свой РТК Thermonator как реальное средство для решения практических задач. Его предлагают использовать в разных сферах, где необходимо сжигать те или иные объекты, а также требуется возможность доставки огнемета к месту работы. Впрочем, есть все основания считать, что комплекс не найдет широкого применения в предлагаемой роли. Скорее всего, такие изделия будут использоваться исключительно в развлекательных целях. Конечно, если потенциальные покупатели посчитают целесообразной покупку не самого дешевого робота исключительно для забавы.
Однако наибольший интерес в проекте «Термонатор» представляют не технические аспекты и не коммерческие перспективы. Следует обратить внимание на концепцию, лежащую в его основе. Компания «Троуфлейм» показала принципиальную возможность оснащения робота-собаки компактным огнеметом, пусть даже и с ограниченными техническими и огневыми характеристиками.
Подобные идеи не являются новинкой. В последние годы, на фоне появления целого ряда коммерческих «робособак», разные организации из ряда стран предложили несколько боевых РТК на четвероногой базе. При помощи различных кронштейнов и иных устройств на роботах монтируют стрелковое оружие и гранатометы разных моделей. Теперь в рамках этой концепции применили и струйный огнемет.
Концепция робота-собаки с оружием имеет несколько очевидных плюсов, связанных с особенностями используемой платформы. Шагоход с автоматикой управления имеет достаточно высокую проходимость, и в некоторых ситуациях по подвижности, мобильности и маневренности превосходит колесные и гусеничные шасси. При этом получившийся РТК имеет ограниченные размеры и массу, но способен нести достаточно крупную полезную нагрузку. К примеру, Unitree Go2 при собственной массе 15 кг несет до 8-10 кг груза.
Робот-собака позволяет упростить процесс поиска целей и наведения боевого оснащения. Пулемет / гранатомет / огнемет устанавливается как курсовое оружие, что позволяет осуществлять наводку при помощи штатной носовой камеры и за счет перемещения всего робота. При этом отпадает необходимость в отдельных оптических средствах и приводах управления оружием.
Работа РТК в темное время суток. Используется лазерный целеуказатель
Впрочем, четвероногие РТК с вооружением имеют ряд очевидных недостатков. В первую очередь, это чрезмерная сложность конструкции и дороговизна. Гусеничная или колесная платформа схожих размеров с такой же грузоподъемностью будет значительно проще и дешевле в производстве и эксплуатации. Преимущества такого рода могут нивелировать отставание в характеристиках проходимости и подвижности, а также оправдать применение полноценного боевого модуля.
Кроме того, существует фактор опыта. РТК на традиционных шасси с боевыми модулями стандартного облика разрабатываются достаточно давно, и промышленность наработала большой опыт в этой сфере. Боевые «робособаки» пока остаются редким явлением и не пользуются популярностью среди разработчиков. Опыт в этой сфере пока ограничен, что негативно сказывается на темпах ее развития.
Реклама и опыт
Какое будущее ждет РТК Thermonator, пока неизвестно. Однако уже сейчас можно говорить, что это изделие смогло решить две важные задачи. Оно показало принципиальную возможность установки струйного огнемета на робот-собаку, а также привлекло внимание публики к компании-разработчику. Возможно, после такой рекламы Trowflame сможет нарастить продажи своей основной продукции и даже найти заказчиков на огнеметный робототехнический комплекс.
Можно предполагать, что идеи проекта «Термонатор» все же получат развитие и будут реализованы в виде новых изделий от разных компаний. Эти работы поспособствуют дальнейшему развитию всего направления четвероногих боевых роботов, и, возможно, когда-нибудь приведут к появлению реального боеспособного РТК и его принятию на вооружение. Но пока речь идет только об интересных экспериментах без явных практических перспектив.
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