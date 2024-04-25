Над Соловьёво поднят российский флаг, штурмовые группы ВС России замечены на окраинах Архангельского
В центре поселка Соловьёво поднят российский флаг, штурмовые группы российских войск замечены на окраинах Архангельского. Обстановка вокруг Очеретино меняется ежечасно, подразделения ВСУ не в силах сдержать наступление ВС России.
Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, на вечер поступает информация, что противник попыток отбить село не предпринимает, закрепившись к западу от поселка. В то же время группы ВСУшников замечены в северо-западной части Очеретино, наши ведут зачистку. Такая же ситуация в Новобахмутовке, которая полностью под контролем российских войск, там тоже идет зачистка.
В Соловьёво, которое наши начали штурмовать сегодня с утра, поднят российский флаг, противник отступил из села в направлении запада и юго-запада. Информация пока не подтвержденная, но вполне достоверная, несколько часов назад наши были в центре села. С другой стороны железной дороги наши продолжают бои в Новокалиново, под контролем ВСУ остается примерно половина поселка.
Появилась информация о том, что штурмовые группы ВС России просочились на окраины Архангельского, а это означает, что между Очеретино и этим селом подразделений ВСУ практически нет. Если наши возьмут Архангельское, то ВСУ в Новокалиново и Керамике попадут в очень тяжелое положение.
Несмотря на то, что российские войска после взятия Новобахмутовки и Соловьево буквально выходят во фланг подразделениям ВСУ в Бердычах, противник оттуда не отходит.
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