Над Соловьёво поднят российский флаг, штурмовые группы ВС России замечены на окраинах Архангельского

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Над Соловьёво поднят российский флаг, штурмовые группы ВС России замечены на окраинах Архангельского

В центре поселка Соловьёво поднят российский флаг, штурмовые группы российских войск замечены на окраинах Архангельского. Обстановка вокруг Очеретино меняется ежечасно, подразделения ВСУ не в силах сдержать наступление ВС России.

Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, на вечер поступает информация, что противник попыток отбить село не предпринимает, закрепившись к западу от поселка. В то же время группы ВСУшников замечены в северо-западной части Очеретино, наши ведут зачистку. Такая же ситуация в Новобахмутовке, которая полностью под контролем российских войск, там тоже идет зачистка.



В Соловьёво, которое наши начали штурмовать сегодня с утра, поднят российский флаг, противник отступил из села в направлении запада и юго-запада. Информация пока не подтвержденная, но вполне достоверная, несколько часов назад наши были в центре села. С другой стороны железной дороги наши продолжают бои в Новокалиново, под контролем ВСУ остается примерно половина поселка.


Появилась информация о том, что штурмовые группы ВС России просочились на окраины Архангельского, а это означает, что между Очеретино и этим селом подразделений ВСУ практически нет. Если наши возьмут Архангельское, то ВСУ в Новокалиново и Керамике попадут в очень тяжелое положение.

Несмотря на то, что российские войска после взятия Новобахмутовки и Соловьево буквально выходят во фланг подразделениям ВСУ в Бердычах, противник оттуда не отходит.
41 комментарий
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 21:11
    "Несмотря на то, что российские войска после взятия Новобахмутовки и Соловьево буквально выходят во фланг подразделениям ВСУ в Бердычах и Семеновке, противник оттуда не отходит."

    Ничего, с перерезанными коммуникациями долго не повоюешь. Голод не тётка, да и время войн с саблями давно прошло, боеприпасы нужны.
  2. BonchB Звание
    BonchB
    0
    Сегодня, 21:13
    Не закидывайте минусами – я правда не слишком разбираюсь в тактической и стратегической топографии ситуации. И это не сарказм, а искренний вопрос к тем кто разбирается и анализирует может доступным языком пояснить.

    В череде множества новостей за последний год наверное о занятии-отходе о того или иного дома, улицы, села, части села уже глаз замылился и линия логики потерялась. Какие есть цели и оптимистичные картины по всему данному направлению? Я имею в виду не в контексте отдельных сел, сел дач, балок… но и разумеется не в глобальном контексте масштабов всего ТВД и предприятия.
    К чему должны привести в идеале действия на данном направлении, грубо говоря в среднесрочной перспективе? Как будто бы усилия гигантские производятся, а вот общая картина за ними сложно считывается.

    Понятно, что о таком никто не может сказать заранее, так как ясновидящих нет. Но есть ли условная реперная точка, когда сизифов труд по невероятно вязкому продвижению метр за метром может получить качественное развитие и темп. Славянск, Краматорск, что-то еще? Ведь при сохранении текущего формата, только в рамках Донецкой области еще десятки и сотни сёл…., а дельше еще и еще…
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +4
      Сегодня, 21:19
      К чему должны привести в идеале действия на данном направлении, грубо говоря в среднесрочной перспективе?


      выход во фланг Константиновки и Дружковки

      Ведь при сохранении текущего формата, только в рамках Донецкой области еще десятки и сотни сёл…., а дельше еще и еще…


      ну это тоже самое что говорить почему вермахт в 41-ом в таком же формате как летом не проехал мимо Москвы
      так и тут, если будет деградация ВСУ, то десятки и сотни сел пойдут побыстрее
      1. BonchB Звание
        BonchB
        0
        Сегодня, 21:28
        "выход во фланг Константиновки и Дружковки" - судя по расстояниям - это задача оперативная в пределах десятков километров. Я скорее спрашивал не о позиционных вещах.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 21:49
          Противник очень сильный и пробиваются там, где получается. Стратегических прорывов не ожидается. Продвигаются медленно, так как могут.
        2. ОлегEKB Звание
          ОлегEKB
          0
          Сегодня, 21:54
          это задача оперативная в пределах десятков километров


          возможно противник не создавал там укрепов с юга, и штурмовать ту же Константиновку с юга возможно легче чем с востока (Очеретино по сути в тылу Консантиновки)
          но это уже знают военные
        3. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 22:55
          Я скорее спрашивал не о позиционных вещах.
          ....вещь одна....почитай цели и задачи СВО....там русским по белому напечатано...ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ...об решительных захватах территорий там нет ни слова...речь идёт об перемалывании...что и делается
    2. dnestr74 Звание
      dnestr74
      -1
      Сегодня, 21:21
      Есть точка, когда у противника заканчивается БК и люди для сдерживания давления...Но судя по тексту ты толстый тролль с Украины.
      1. BonchB Звание
        BonchB
        +1
        Сегодня, 21:25
        Отнюдь. Я поэтому в самом начале и написал сноску, о том что вопрос не шуточный. Лучше искренне сказать, что не понимаешь, что-то чем корчить умного, так где нет знания, что я и сделал. Не стоит меня записывать в тролли просто из-за того, что я не выражаюсь восторженными лозунгами.
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          -3
          Сегодня, 21:28
          Нет, вы просто занимаетесь софистикой.
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -1
          Сегодня, 21:34
          Грозит прорывом третьей ,последней линии обороны ВСУ на Авдеевском направлении. Первая линия была Авдеевка и её окрестности,вторая села по линии Семёновка,Бердычи,третья Очеретино и те сёла,что сейчас берут,а за ними никаких укреплений,а значит оперативный простор и возможность выхода в тыл ВСУ,а не там где у них укрепления. Что то подобное было когда освобождена Попасная в 2022 году, всё закончилось взятием Северодонецка, Лисичанска. Внимательно смотрите на карту ниже.
          1. BonchB Звание
            BonchB
            +1
            Сегодня, 21:37
            Спасибо за подробный ответ! Интересно - карту обязательно изучу.
    3. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 21:35
      Думаю так (может и не прав) сейчас укроп ищет резервы, для переброски на это направление, снимая с других. А это значит, что возможен наш прорыв там где будет ослабление сопротивления в связи со снятием частей. Тактика "тысячи порезов". И в какой то момент оборона должна начать сыпаться повсеместно. Тоже не стратег, но видится так.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 21:44
        По-моему там где тонко,там и рвётся.А рвется сейчас там где дыра в обороне ВСУ после взятия Очеретино.Туда сейчас и надо нам бросать резервы,чтобы обеспечить фланги прорыва и выйти ВСУ в тыл,тогда ВСУ сюда прийдётся кидать ещё больше резервов для удержания обороны,как в своё время в Бахмуте,что поставит их на растяжку и заставит расходовать резервы. Здесь оборона уже прорвана,а если начать где то ещё прорывать 3 линии обороны,то это долго и затратно.А тут ситуация хороша тем,что в место прорыва можно запустить резервы и бить по незащищённым тылам ВСУ и тогда оборона ВСУ посыпается по принципу домино.Можно Взять тот же Нью-Йорк,Торецк на Горловском направлении, Покровск,Курахово,Угледар.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +1
          Сегодня, 21:56
          Это ни как не противоречит моим словам:
          ... сейчас укроп ищет резервы, для переброски на это направление, снимая с других. А это значит, что возможен наш прорыв там где будет ослабление сопротивления в связи со снятием частей.

          Тоже подразумевается что рвут там где тонко.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 21:57
            Я не ставил перед собой цель противоречить.Просто на новом направлении удара линии обороны ещё только предстоит прорвать и на это уйдет много времени и ресурсов и не факт что получится,а тут все условия для введения резервов в зону прорыва.Иногда второстепенное направление удара в виду удачного хода событий становится главным.От добра добра не ищут.
        2. spirit Звание
          spirit
          +1
          Сегодня, 22:12
          .А тут ситуация хороша тем,что в место прорыва можно запустить резервы и бить по незащищённым тылам ВСУ и тогда оборона ВСУ посыпается

          А можно получить контр удар по флангам ,если глубоко углубиться и окружение(на месте ВСУ я бы так и сделал).Фронт поэтому и прорывают в разных местах клещами большими и малыми.Когда нет серьёзного преимущества в силлах надо быть аккуратнее. hi
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +2
            Сегодня, 22:13
            По-этому надо обеспечить фланги прорыва,вводя резервы.
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 22:43
              Что именно надо, знает только Генштаб и непосредственные участники боев. Могут и дальше вперед рвануть, для обеспечения глубины обороны на случай контрудара.
          2. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 22:42
            Они бы так и сделали, но уже не могут hi
            . А можно получить контр удар по флангам ,если глубоко углубиться и окружение(на месте ВСУ я бы так и сделал)
        3. Хибинский Пластун Звание
          Хибинский Пластун
          +1
          Сегодня, 22:31
          Еслиб снесли днепровские мосты, еще в 22 году то костяк бандеровской армии уничтожили еще тогда. Тот хребет, вокруг которого формировали мобилизованную массу. Пока сдерживали напор нашей врмии , там выиграли тогда время. А без этого слабого звена в снабжении бандеровцев, времени у них не было бы.Вон в Харькове в вышку попали, а по мостам не можем? Или российские олигархи, своим браткам в укре не мешают бобло делать? А попутно и снабжать бандеровцев. Да уж.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -1
            Сегодня, 23:01
            Возможно мосты держат для того, чтобы не отработали запасные пути доставки срочной и большой помощи для укропа, которые уже так легко не уничтожить.
    4. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 22:40
      Но это именно выход во фланг Константиновки. Краматорск со Славянском, конечно, далеко, а вот Часов Яр без Константиновки не продержится. Его им в этом случае придётся оставить
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +3
    Сегодня, 21:25
    ..противник оттуда не отходит.
    Согласен с коллегой Pharmacist (Алексей), это означает гору трупов кастрюлеголовых и вереницу пленных всушников в ближайшей перспективе
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 21:45
      В Бердычах очень опытный и хорошо вооруженный противник. Их надо утюжить всем, что есть в распоряжении.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 22:45
        Они похоже туда все резервы стянули. Что-то долго сопротивляются. Упёртые как мы
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +2
          Сегодня, 22:53
          Если наши закрепятся в Очеретино или даже продвинутся ещё дальше, то противник в Бердычах обречён, как бы он не сопротивлялся. Тем более, что оборона противника основана на артиллерии и дронах. Операторам дронов в чистом поле долго не удержаться, а с артиллерией у него сильно будет хуже.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 22:56
            А потом Константиновку шанс "поджать" есть, да и Часов Яр.
  4. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 21:34
    Ну действуют правильно, расширяют плацдарм на плечах отступающего. Логично напрашивается удар на Архангелькое , Керамик и Бердычи ( они, как понимаю, наполовину нашими взяты). По идее нужен сча хороший отвлекающий на другом направлении, чтобы раздербанить подкрепление и враг начал метаться.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 21:38
      На Харьков , например.......................
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 22:02
        На Харьков нельзя там нас ждут и там эшелонированная оборона.Надо что то попроще и полегче.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 21:55
      Севернее Архангельского село Калиново крайне желательно обработать чем то жгучим и весомым. чтобы там противнику негде было укрыться.
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 21:42
    Если прорвались до Архангельского, то вражеской группировке в Новокалиново грозит оперативное окружение. При дальнейшем развитии успеха, побегут и быстро побегут.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      Сегодня, 22:09
      то вражеской группировке в Новокалиново грозит оперативное окружение. При дальнейшем развитии успеха, побегут и быстро побегут.


      там тоже вопрос куда бежать, у них река за спиной
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 22:15
        Побегут через Калиново, поэтому там бы обработать всё и дистанционно заминировать. Пока Архангельское не взято коридор есть.
        1. ОлегEKB Звание
          ОлегEKB
          +1
          Сегодня, 22:19
          на карту посмотрите, там от Новокалиново до Калиново нет дороги и две реки, то есть транспорт уже не проедет, только ножками и вплавь
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            +1
            Сегодня, 22:21
            Тогда им крышка. Значит, следует ждать их контрудар с запада на район Очеретино. Других вариантов не остаётся.
          2. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 23:03
            Во. Я недавно вкладки все сбросил случайно. Карты какие хорошие есть? Лостармор вроде адекватная. Как её сейчас найти request
  6. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 23:22
    К чему должны привести в идеале действия на данном направлении, грубо говоря в среднесрочной перспективе? Как будто бы усилия гигантские производятся, а вот общая картина за ними сложно считывается.

    Цель - Освобождение российский территории, в которую, по нашей Конституции, входит Донецкая область, вместе с Луганской, Херсонской и Запорожской.
  7. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 23:27
    Еслиб снесли днепровские мосты,

    Если бы снесли все мосты, это решило бы вопрос изоляции ТВД на левобережье?
    есть ведь ещё понтонные мосты, плоты ГЭС...
  8. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 23:29
    Отлично, нужно теперь дальше развивать наступление от Очеретино на Покровск - важный транспортный узел. Взяв его, можно оттуда начать операции на север - Славянск и Краматорск и юг - Курахово, Угледар.