Столтенберг: Странам НАТО нужно признать, что они не предоставили Украине обещанную помощь

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Столтенберг: Странам НАТО нужно признать, что они не предоставили Украине обещанную помощь

Украина так и не получила обещанную помощь от НАТО, западные страны не сдержали своих обещаний. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Выступающий за поражение России в конфликте с Украиной и призывающий все западные страны передавать всё вооружение Киеву Столтенберг призвал Запад «быть честными» и признать, что альянс не дал Зеленскому всего того, что обещал. По его словам, если в прошлом году Украина еще что-то получала, то в последнее время ее посадили на голодный паек, причем и в США, и в Европе.



Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали.

— заявил генсек.

Как пример Столтенберг привел ситуацию с военной помощью от США, которую Киев не мог получить в течение нескольких месяцев по политическим причинам, а Европа не смогла найти обещанный миллион артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что с такой поддержкой Киев не сможет победить в конфликте с Россией, поэтому нужно в срочном порядке увеличить поставки военной помощи Киеву. А где брать для этого деньги, генсек не пояснил, потому что этот вопрос не в его компетенции.

На сегодняшний день задержки с поставкой военной помощи привели к продвижению российских войск на фронте. Странам НАТО нужно не допустить победы России

- добавил он.
15 комментариев
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  1. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 22:01
    Три упыря на фото. Еще к ним Бидона не хватает! Хрен вам, а не поражение России!
  2. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 22:04
    ...А где брать для этого деньги, генсек не пояснил, потому что этот вопрос не в его компетенции...
    ну раз такой ретивый в оказании помощи щеневмэрликам то пусть идёт в окопы и помогает "побратимам" или и это не в его компетенции... wink
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 22:12
    В банде, типа, выборы главаря, типа, гегемонии. В разгаре показуха, как банда дружно нагибает строптивых туземцев и судороги, что объявить победой над смутьянами. Выть будут громко.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:13
    "Предоставляли, предоставляли, но не предоставили.
    Предоставили, предоставили, но не предоставляли.
    Предоставляя предоставили, но не .........."
    -Внимание! Эфир!!!
    Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали.
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 22:24
    Столтенберг выражает мнение своих хозяев, НАТО подконтрольная организация, не будет лаять уволят, через скандал с девушками.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 22:28
    Если нету в доме денег-привяжите к заду веник.И метите,наметете-приходите...Но тут дело нп в деньгах,или снарядах.А в уме..
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:29
    Перед визитом Путина в КНР ,Си Цзиньпин совершит Европейское турне.Смотрим за руками ни какого мошенничества.Он посетит Белград ,Будапешт - здесь все ясно.А потом товарищ Си поедет к Макорону.Скорее всего с предложением ,как стать " Наполеном".А потом будет встреча в Пекине Си Цзиньпина и Путина.А вдруг Европейское слабое звено захочет быть Наполеоном на китайско - российских условиях.Посмотрим.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:45
      Цитата: tralflot1832
      А вдруг Европейское слабое звено захочет быть Наполеоном на китайско - российских условиях.

      Лет тридцать активной политической карьеры впереди, можно до Индии пешком дойти. И, что вполне вероятно дойдет- если мамочка скажет и мотивирует.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 22:47
        МихаиллМамочку будут встречать с цветами,смотришь старушка и расцветёт,своего пацана бить не будет.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:30
    Интересно, они всерьез рассчитывают на поражение России, или просто говорят то, что должны говорить?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 22:45
      Они там все и всегда расчитывали на поражение России. Они периодически на эти грабли наступают. Так и не могут учиться на своих ошибках.
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 22:38
    Выступающий за поражение России в конфликте с Украиной
    ...прикольно...хотелось бы уточнить...а что такое "поражение России"
    а это вобже хохма из хохм
    западные страны передавать всё вооружение Киеву Столтенберг призвал Запад «быть честными» и признать, что альянс не дал Зеленскому всего того,
    ....а кем является стултунберг...разве не главарём нате....то есть он на себя поносит?...замечательно
  10. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 22:55
    Там только по полям надо посмотреть насколько жестокая война идет, все поля в воронках, лесов в зоне действий почти не осталось. Не знаю как там люди вообще выживают.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 23:19
    Столтенберг: Странам НАТО нужно признать, что они не предоставили Украине обещанную помощь
    До большинства дошло, что не в коня корм!
  12. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 23:25
    На сегодняшний день задержки с поставкой военной помощи привели к продвижению российских войск на фронте. Странам НАТО нужно не допустить победы России

    Все эти два года вы только этим и занимались. И трындели тоже об этом же.