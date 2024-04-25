Столтенберг: Странам НАТО нужно признать, что они не предоставили Украине обещанную помощь
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Украина так и не получила обещанную помощь от НАТО, западные страны не сдержали своих обещаний. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Выступающий за поражение России в конфликте с Украиной и призывающий все западные страны передавать всё вооружение Киеву Столтенберг призвал Запад «быть честными» и признать, что альянс не дал Зеленскому всего того, что обещал. По его словам, если в прошлом году Украина еще что-то получала, то в последнее время ее посадили на голодный паек, причем и в США, и в Европе.
Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали.
— заявил генсек.
Как пример Столтенберг привел ситуацию с военной помощью от США, которую Киев не мог получить в течение нескольких месяцев по политическим причинам, а Европа не смогла найти обещанный миллион артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что с такой поддержкой Киев не сможет победить в конфликте с Россией, поэтому нужно в срочном порядке увеличить поставки военной помощи Киеву. А где брать для этого деньги, генсек не пояснил, потому что этот вопрос не в его компетенции.
На сегодняшний день задержки с поставкой военной помощи привели к продвижению российских войск на фронте. Странам НАТО нужно не допустить победы России
- добавил он.
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