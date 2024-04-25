Представитель Пентагона Райдер: США приняли решение не увеличивать количество военных советников на Украине
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Соединенные Штаты не будут увеличивать число военных советников на Украине, анонсированное ранее решение отправить в Киев дополнительный контингент не принято. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Выступая на очередном брифинге и отвечая на вопросы журналистов, генерал заявил, что Пентагон не будет увеличивать количество военных советников на Украине. По словам Райдера, США не намерены участвовать в боевых действиях на Украине, а справиться с текущими задачами можно и имеющимися там силами.
Решение об увеличении в Украине числа военных советников США не принято
- говорится в заявлении.
Также генерал уточнил, что на сегодняшний день на украинской территории находится "малое количество" американских военных, которые не участвуют в боевых действиях, а выполняют роль советников, не приближаясь к фронту. Основная задача советников - это логистика и надзор за поставленным на Украину оружием, чтобы оно не ушло куда-нибудь "на сторону".
У США нет намерений проводить боевые операции на Украине, эти силы не будут размещены вблизи линии фронта
- добавил Райдер.
Отметим, что на прошлой неделе тот же Райдер рассказывал о планах увеличить число американских военных советников на Украине. Вслед за США с аналогичными заявлениями выступили несколько европейских стран.
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