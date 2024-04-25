Представитель Пентагона Райдер: США приняли решение не увеличивать количество военных советников на Украине

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Представитель Пентагона Райдер: США приняли решение не увеличивать количество военных советников на Украине

Соединенные Штаты не будут увеличивать число военных советников на Украине, анонсированное ранее решение отправить в Киев дополнительный контингент не принято. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Выступая на очередном брифинге и отвечая на вопросы журналистов, генерал заявил, что Пентагон не будет увеличивать количество военных советников на Украине. По словам Райдера, США не намерены участвовать в боевых действиях на Украине, а справиться с текущими задачами можно и имеющимися там силами.

Решение об увеличении в Украине числа военных советников США не принято

- говорится в заявлении.



Также генерал уточнил, что на сегодняшний день на украинской территории находится "малое количество" американских военных, которые не участвуют в боевых действиях, а выполняют роль советников, не приближаясь к фронту. Основная задача советников - это логистика и надзор за поставленным на Украину оружием, чтобы оно не ушло куда-нибудь "на сторону".

У США нет намерений проводить боевые операции на Украине, эти силы не будут размещены вблизи линии фронта

- добавил Райдер.

Отметим, что на прошлой неделе тот же Райдер рассказывал о планах увеличить число американских военных советников на Украине. Вслед за США с аналогичными заявлениями выступили несколько европейских стран.
5 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 22:40
    Что-то сдаётся мне, что решение не увеличивать число советников вызвано банальным желанием не наводнять Штаты лишними трупами - слишком сложно изображать большое количество "несчастных случаев" с военными. Надо понимать, что нахождение в тылу никак не уберегает американцев от участившихся прилётов ракет и дронов.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:41
    Будут поддерживать постоянное количество из - за естественной убыли.Уже трудно придумывать причину смерти ?
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 23:05
    Лучше бы количество похоронных команд,на Украине,увеличили. Лежат там хохлики,на жаре вялятся...
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 23:14
      Зачем? Нашим зверушкам тоже нужно питаться. Только представьте себе, вспышка слева, вспышка справа, нервы на пределе у меньших братьев.
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 23:20
    на сегодняшний день на украинской территории находится "малое количество" американских военных, которые не участвуют в боевых действиях, а выполняют роль советников

    А по какому такому праву они там находятся, американские военные?
    У них они там имеются в малом количестве, как советники, и в неизвестном количестве, как дикие гуси.