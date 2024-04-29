Украина для сторон конфликта – взгляд со стороны. Послевоенный период и последствия
Истоки
Истоки зарождения конфликта Украины и России были вызваны рядом причин и связаны с разными периодами истории соседских государств. Однако его катализатором стало в большей степени вмешательство стран Запада во внутреннюю политику Украины.
На тот момент, российское политическое руководство было занято своими внутренними проблемами и, исповедуя принцип невмешательства, позволило государству-соседу развивать свой собственный политический курс. И всё бы было нормально и по сей день, если бы Украинское государство шло в прежнем фарватере своего политического нейтралитета, о котором была договорённость в далёком 1991 году (о внеблоковом статусе и т. д. и т. п.).
Но это было не единственной причиной, по которой это произошло.
Второй – была попытка российского руководства контролировать поведение своего соседа путём изменения стоимости ресурсов – нефти и газа. Как показало время – это было ошибкой и спровоцировало отдаление соседа в сторону свободного курса.
Конечно же, горизонты свободы, будь то торговые отношения или политический курс – это понятия слишком относительные, так как в конечном итоге степень этой свободы обусловлена несколькими объективными факторами. Таковыми являются технологическое развитие, территориальная и ресурсная база, а также численность населения. В совокупности это и определяет степень возможностей того или иного государства и его вес в мировой геополитике.
Этот постулат правительство Украины решило проверить на собственном горьком опыте. Судите сами. В той степени, в которой его руководство освободилось от влияния России, оно неминуемо попало под влияние западных стран и ещё больше потеряло свою независимость и всякую возможность принимать самостоятельные решения. Сложно поспорить с этим, так как попасть под это влияние в итоге оказалось гораздо легче, чем от него избавиться.
Но вернёмся к источнику и катализатору всех этих событий.
Акула
Запад. Или как уважительно его называет В. В. Путин – наши западные партнёры. Сейчас о целях, которые страны Запада во главе с США преследовали, сближаясь с Украиной, уже никто не спрашивает. Все всё поняли. В 2014 году под воздействием Запада на Украине произошел переломный момент, когда был впервые произнесён лозунг: дальше – мы без России. На главной площади Киева раздавались призывы к полному разрыву отношений с Россией и развороту курса на Запад – в светлый путь, к демократическому будущему Украины.
Необходимо отметить, что на тот момент украинское политическое руководство позабыло о своём обещании про внеблоковый статус и даже согласовывало размещение контингента НАТО, с последующим созданием полноценных военных баз на своей территории. О чём в последнее время оно уже и не скрывало. А дальше был Крым, Донбасс и СВО.
Теперь, спустя 10 лет, истинные цели тогдашней политики Запада на Украине понятны и дураку. Маски сняты. Это ослабление России и продвижение НАТО к её границам. Цель – богатейшие ресурсы России и влияние, которое даёт обладание ими.
Доктрина Запада, которую мы имели возможность изучить на примере ближневосточных стран, заключается в ослаблении любого слаборазвитого государства с целью получения вышеуказанных выгод. А Россия – это большой куш (автор недавно услышал выражение от одного из своих собеседников, который сравнил поведение НАТО с хищной акулой, постоянно требующей новой пищи. Эта аллегория за последние 20 лет имела много наглядных примеров, и перечислять страны-жертвы западной «акулы» нет необходимости).
Но давайте вернёмся к Украине в 2022 год.
Ошибка
В начале СВО Россия предприняла попытку вернуть Украину под своё влияние малой силой. Политическое руководство России не ставило цель проливать кровь и делало ставку на мирный возврат соседа «под крыло» с минимально-возможными жертвами, что, как показал опыт первых дней СВО, было ошибкой.
В это время Запад, используя проверенный способ, не растерялся и снабдил радикально настроенное население Украины всем необходимым вооружением. Это дало новый виток эскалации и привело ко всем тем жертвам, которые имеются на сегодняшний день по обе стороны конфликта. Более того, Запад помогал и продолжает помогать не только вооружением, но также инструкторами и наёмниками, коих было уже несколько десятков тысяч.
Однако Россия смогла выдержать самый сильный и неприятный удар, нанесённый Западом, который заключался в снабжении Украины оружием, финансами и военными специалистами. При этом за время СВО и событий на ТВД, Российская Армия и МО приобрели огромный военный опыт и продолжают пополнять его. И напротив, Запад категорически не желает останавливаться в своих намерениях. Он зациклился на своей ненависти и желании поставить Россию на колени.
С каждым днём исход этого противостояния становится всё более очевидным. Запад ведёт себя как капризный ребёнок, избалованный вседозволенностью и демонстрирующий дурные манеры. Он, как карлик, упёрся лбом в огромного исполина и машет в бешенстве руками, пытаясь нанести ему хоть сколько-нибудь ощутимую боль. И тем смешнее это выглядит, чем меньше сил у него остаётся.
Если перейти от языка аллегорий к политической терминологии, то это подобно нежеланию подавляющего большинства западной элиты смириться с реальностью и факторами, которыми она продиктована.
Распознавание юнита
Интерполируя события на пару лет вперёд, можно с уверенностью спрогнозировать, к чему приведёт развитие ситуации для каждой из сторон конфликта.
В своём стремлении удержать лидерство, Запад сделает ставку на свой ВПК в целом и на технологическое превосходство в частности. Учитывая низкий ресурс населения Европы, упор будет делаться в следующем направлении.
На подготовку войск НАТО и разработку новой концепции ведения военных действий высокой интенсивности; уже в настоящий момент идёт переосмысление и переработка всех старых западных методик подготовки войск НАТО к войне с Россией; наблюдая за ТВД, они изучают тактику наших военных и образцы вооружения Российской Армии. В ближайшее время, вероятно, произойдёт новое качественное обновление концепции взаимодействия всех родов войск и боевых юнитов НАТО на будущем поле боя.
Уже сейчас можно услышать заявления о разработке новых западных образцов РЭБ и ПВО, об исследованиях в их применении в режиме реального времени на будущем ТВД. В конечном итоге, вся их система управления, разведки и ведения боя должна будет выйти на качественно новый уровень взаимодействия, подкреплённая новейшими техническими разработками и новейшей концепцией.
Немалая роль в этом отводится разработкам в области ИИ, в первую очередь для военных целей. Под эти цели также ведутся разработки новейших чипов и электроники. Какие преимущества это даст нашему противнику в перспективе, я не стану перечислять. Лишь отмечу, что результатом этого станет распознавание юнита (будь то человек или техника) и его молниеносное уничтожение с мизерными затратами времени и средств.
В отличие от НАТО, наша Российская Армия сейчас больше набирается практического опыта военных действий и боевой тактики. Военные разработки и технологии также идут у нас в ногу с этим опытом. И лишь в последнем аспекте у нас сейчас есть некоторое (существенное) отставание. Противник знает об этом и делает ставку именно на этот аспект. Это единственная надежда, которая даёт ему силы для дальнейшей борьбы.
Однако (и я не буду делать из этого секрет) данная ставка для Запада – это игра ва-банк. В случае проигрыша, страны Запада (в большей степени) и США (в меньшей) потеряют огромные ресурсы, как материальные, так и людские.
Бесприданница
Для Европы это может стать фатальным концом их цивилизации.
Понимают ли элиты Европы этот риск?!
Я думаю, понимают. Но есть тот, кто вселяет им надежду и подталкивает их к борьбе. Это их товарищ – США. Именно Штаты являются главным зачинщиком всех революций на Ближнем Востоке (Европа – соучастник, все вместе они – выгодополучатели).
Конечно, европейцы давно поняли смысл закона «объективных факторов». Для них дешёвые ресурсы и влияние над слабыми странами были основой их сытого и беззаботного существования. Мигранты – источник людских ресурсов. Ибо они, как бесприданница – не имеют собственных в достаточном количестве. Но вместо того, чтобы развивать с азиатскими и африканскими странами добрососедские отношения, бороться с демографией традиционными методами, они, как наследники их отцов-колонизаторов, выбрали путь насилия и крови, Содома и Гоморры.
Резюмируя, хочу сказать – 2024 год станет точкой невозврата для одной из сторон конфликта.
Да поможет нам Бог!
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