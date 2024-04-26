Отдельные конгрессмены США призвали Украину не рассчитывать на новые пакеты военной помощи

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Отдельные конгрессмены США призвали Украину не рассчитывать на новые пакеты военной помощи

Американское издание The Hill со ссылкой на источники пишет о том, что выделенные 60,8 млрд долларов Киеву «могут оказаться последним пакетом военной помощи Украине». Издание приводит заявление отдельных конгрессменов-республиканцев по этому поводу.
В частности, с заявлением выступил Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо. По его словам, невозможно финансировать то или иное иностранное правительство бесконечно.

Вэнс:



Если Украина рассчитывает на то, что, как только закончатся выделенные средства, то она и потом получит 60 миллиардов долларов от конгресса США, то такое невозможно.

Член конгресса Марджори Тэйлор Грин призвала «разобраться» с тем, как вообще стало возможно выделение средств государству, которое, по оценкам американских же организаций, занимает первое место по уровню коррупции в Европе.

Отмечено, что на Украине до сих пор можно откупиться от призыва в армию, равно как и за деньги покинуть страну, «а американские налогоплательщики должны беспрерывно финансировать конфликт, от которого устали сами украинцы».

Однако все эти заявления не выглядят серьёзными для США, где решают не отдельные взятые конгрессмены и даже не президент, а где решения принимаются пресловутым глубинным государством. Это могло бы быть конспирологией, но, на самом деле, вся эта политическая система выстроена таким образом, что политики, чиновники принимают решения, которые, как потом выясняется, уже приняты. Например, так было с недавними поставками ракет ATACMS Украине, которые Байден «по собственной инициативе» вдруг решил отправить киевскому режиму безо всякого одобрения со стороны законодательного органа власти. Или тема с южной границей США, о которой столько трубили ещё 2-3 месяца назад, а теперь будто все забыли как о «проблеме, которой не существует».
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:05
    «Невозможно финансировать то или иное иностранное правительство бесконечно» —

    — Но "конец" можно оттягивать долго ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:25
    Показательно... ничего ведь принципиально не изменилось.
    За бугром, за океяном, ВРАГ!
    Лезут на восток, как и раньше.
    Нас стало меньше, увы, рассчитывать можем только на себя...
    Ах да, мы можем уничтожить всех, радикально, но это конец уже для всех и на это рассчитывать... не стоит, пожалуй, значит придётся по старинке, напрягаться изо всех сил и давить врага за счёт... в общем, по старинке!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:25
    выделенные 60,8 млрд долларов Киеву «могут оказаться последним пакетом военной помощи Украине»
    Было бы хорошо, но вот демократы и часть республиканцев так не думают. Будут по возможности продолжать оказывать киеву помощь пока не поймут, что тому действительно пришел трындец. Но и тогда продолжат пакостить России через украину спонсируя нациков ушедших в подполье.
  4. Комментарий был удален.
  5. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 06:45
    политическая система выстроена таким образом, что политики, чиновники принимают решения, которые, как потом выясняется, уже приняты

    что то напоминает
  6. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    0
    Сегодня, 07:22
    Мой бох, когда уже закончатся эти обнадёживающие кликбейтные заголовки, кои идут конвеерным потоком 2 года?
    Возьми любой день, хоть год назад, хоть два и увидишь в подконтрольной прессе всё тоже самое:
    "В германии завили что ...", "Запад устал от украины", Конгрессмены заявили, что недопустят на фоне рецессии ..", "Война закончится к осени 2022г", "К зиме", "К весне", "Летом, зуб даю", "Вагенкнехт заявила ..", "Путин проснулся .. ", "Зеленский всё", "Подбили танк", "Продвинулись ещё на 250 метров", "Опять кого-то там убили, все бегут, это конец".

    И запомните, США, как гос-во, России не враг, особенно удобному и партнёрскому сегодняшнему вассальному режиму!
    Просто по фактам!
    Это в зомбоящике всё наоборот, как и в ихнем тоже, но не более.