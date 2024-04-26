Если Украина рассчитывает на то, что, как только закончатся выделенные средства, то она и потом получит 60 миллиардов долларов от конгресса США, то такое невозможно.

Американское издание The Hill со ссылкой на источники пишет о том, что выделенные 60,8 млрд долларов Киеву «могут оказаться последним пакетом военной помощи Украине». Издание приводит заявление отдельных конгрессменов-республиканцев по этому поводу.В частности, с заявлением выступил Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо. По его словам, невозможно финансировать то или иное иностранное правительство бесконечно.Вэнс:Член конгресса Марджори Тэйлор Грин призвала «разобраться» с тем, как вообще стало возможно выделение средств государству, которое, по оценкам американских же организаций, занимает первое место по уровню коррупции в Европе.Отмечено, что на Украине до сих пор можно откупиться от призыва в армию, равно как и за деньги покинуть страну, «а американские налогоплательщики должны беспрерывно финансировать конфликт, от которого устали сами украинцы».Однако все эти заявления не выглядят серьёзными для США, где решают не отдельные взятые конгрессмены и даже не президент, а где решения принимаются пресловутым глубинным государством. Это могло бы быть конспирологией, но, на самом деле, вся эта политическая система выстроена таким образом, что политики, чиновники принимают решения, которые, как потом выясняется, уже приняты. Например, так было с недавними поставками ракет ATACMS Украине, которые Байден «по собственной инициативе» вдруг решил отправить киевскому режиму безо всякого одобрения со стороны законодательного органа власти. Или тема с южной границей США, о которой столько трубили ещё 2-3 месяца назад, а теперь будто все забыли как о «проблеме, которой не существует».