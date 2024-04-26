Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат

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Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат

На Украине в боевых действиях на стороне ВСУ участвует большое количество французских военных под видом наемников, во французской армии активно работают специальные государственные агенты, сулящие за согласие большие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.

Бывший контрразведчик занимается поиском информации про французов, участвовавших в боях на стороне украинской армии, поэтому хорошо знает ситуацию. По его словам, французское правительство специально посылает на Украину военнослужащих под видом наемников, оформляя им фиктивную отставку, обещая большие выплаты и восстановление в должности и звании после возвращения. Многие на это соглашаются.



Источники рассказали нам, что в рядах французской армии специалистам делались заманчивые предложения: ложная отставка, гарантия восстановления на службе по окончании, а между тем — доход, значительно превышающий их обычный заработок.

- приводит РИА Новости слова французского экс-разведчика.

По словам Чинкуини, французские военные могут присутствовать на Украине с самого начала российской специальной операции вместе с обычными гражданами Франции, отправившимися воевать добровольно.

Ранее Макрон сделал несколько заявлений, суть которых сводилась к тому, что необходимо отправить войска НАТО на Украину, чтобы не допустить победы России. При этом он не исключил, что французские военные будут защищать Киев и Одессу при угрозе их захвата российской армией.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:11
    «Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат» —

    — В аду деньги не нужны,там "всё включено" ...
    (За счёт принимающей стороны)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:11
      На Украине в боевых действиях на стороне ВСУ участвует большое количество французских военных под видом наемников

      Под каким бы соусом французы не участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, в деревянных ящиках они выглядят все одинаково...
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 06:30
    по сути наемники..в плен не брать..Путин вроде указывал на это...этих выродков в тюрьмах еще кормить за счет налогоплательщиков что ли.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 06:31
    Похоже этотгосударственная программа Франции.
    События на Украине, как катализатор, показали кто есть кто, если раньше мы об этом догадывались, то теперь это стало явным.
    ЕС, это воплощение 4-ого Рейха.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:36
      Цитата: 75Сергей
      если раньше мы об этом догадывались, то теперь это стало явным.
      ЕС, это воплощение 4-ого Рейха.

      Опять появилась на фронте 33 Waffen-Grenadier-Division der SS „Charlemagne“
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:33
    Всех денег в гроб не заберешь. И вряд ли все выплаты обеспечат семье безбедное существование на несколько лет.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:33
    французское правительство специально посылает на Украину военнослужащих под видом наемников, оформляя им фиктивную отставку, обещая большие выплаты и восстановление в должности и звании после возвращения.
    И это делают не только французы, но и поляки, которые несут ощутимые потери. С начала СВО Запад напрямую участвует в боевых действиях и на крайний случай разрабатывает план официального ввода своих войск под предлогом, который конечно, как им кажется будет полностью это оправдывать перед мировой общественностью.
  6. avtandil Звание
    avtandil
    +1
    Сегодня, 06:36
    Французы? На Украине? Дежа вю... Это говорит только о том, что раз в 50 лет русской армии просто необходимо заходить в Париж и Берлин. По дороге- в остальные столицы.
    1. rs777 Звание
      rs777
      0
      Сегодня, 07:44
      А смысл? Зачем класть людей, чтобы потом помогать восстанавливать и отправлять дешевые ресурсы, как в те же ЧССР, ПНР и ГДР? А нужно как с Карфагеном - посыпать солью, чтоб ничего не росло.
      1. rs777 Звание
        rs777
        0
        Сегодня, 07:48
        И вообще, вы лет через 100 Россию потеряете (здесь будут жить (по законам шариата) совсем другие люди, чем те, которые воевали в ВОВ и воюют в СВО), а вам все неймется сокращающееся население расходовать
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:37
    Сулили, обещали.... а итог? Хотелось бы послушать кто и что получил......
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 06:40
    "... У гроба карманов нет...".
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 07:12
    Ежели и брать французских наёмников в плен ,то толку от них будет мало,ибо строить они умеют только Эйфелевы башни,а на что нам в каждом городе России Эйфелевы башни? . . . angry
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 07:42
    При этом он не исключил, что французские военные будут защищать Киев и Одессу при угрозе их захвата российской армией.

    Ничего нового, дивизия СС "Шарлемань" защищала Берлин в сорок пятом.
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:43
    Цитата: carpenter
    Опять появилась на фронте 33 Waffen-Grenadier-Division der SS „Charlemagne“

    Опередили!
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:45
    Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат
    . Зачем покойнику бабло?
    Впрочем, некоторое количество совсем отмороженых, всегда найдётся.