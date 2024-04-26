Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат
На Украине в боевых действиях на стороне ВСУ участвует большое количество французских военных под видом наемников, во французской армии активно работают специальные государственные агенты, сулящие за согласие большие деньги. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
Бывший контрразведчик занимается поиском информации про французов, участвовавших в боях на стороне украинской армии, поэтому хорошо знает ситуацию. По его словам, французское правительство специально посылает на Украину военнослужащих под видом наемников, оформляя им фиктивную отставку, обещая большие выплаты и восстановление в должности и звании после возвращения. Многие на это соглашаются.
- приводит РИА Новости слова французского экс-разведчика.
По словам Чинкуини, французские военные могут присутствовать на Украине с самого начала российской специальной операции вместе с обычными гражданами Франции, отправившимися воевать добровольно.
Ранее Макрон сделал несколько заявлений, суть которых сводилась к тому, что необходимо отправить войска НАТО на Украину, чтобы не допустить победы России. При этом он не исключил, что французские военные будут защищать Киев и Одессу при угрозе их захвата российской армией.
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