Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле

29
Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле

Американские власти расписываются в том, что они готовы поддерживать любую войну ради сохранения мировой гегемонии доллара США. В тот же киевский режим Вашингтон вкладывает уже сотни миллиардов долларов вовсе не потому, что кому-то в администрации или конгрессе США интересна дальнейшая судьба Украины, а для того, чтобы не дать возможности России выстроить по-настоящему многополярный мир, включая его экономическую составляющую.

Жажда сохранения власти доллара Штатами настолько велика, что для этих целей готовы принимать даже соответствующие законопроекты.



В частности, сообщается о том, в штабе Дональда Трампа, рассчитывающего занять кресло президента США во второй раз, готовят законопроект о санкциях против стран мира, которые отходят или хотят отойти от использования доллара в мировой торговле.

В этой информации «прекрасно» всё. Только подумайте: одна страна готова экономически подавлять другие страны за то, что те торгуют друг с другом в собственных валютах. Это лишнее свидетельство того, что власть имущие в США потеряли уже все берега и размахивают санкционной дубиной как сумасшедшие, до этой дубины дорвавшиеся.

Американская пресса сообщает о том, что ряд советников Дональда Трампа обсуждает возможные меры «экономического воздействия не только на противников, но и на союзников, если те ищут способы вести торговлю в валютах, отличных от доллара США».

Одна из «палочных» мер, которая предусматривается для тех, кто не хочет использовать валюту «гегемона» - введение экспортного контроля. Также рассматривается множество других мер экономического давления, включая значительное повышение пошлин.

Напомним, что за доля доллара в мировой торговле к настоящему моменту составляет около 42%. Антирекорд для валюты США был в 2022, когда доля снижалась до 37%. Однако и 42% - совсем не то, что устраивает Вашингтон, так как ещё двадцать-тридцать лет назад долларовые операции в мире достигали объёма в 70 с лишним процентов.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:30
    «Это лишнее свидетельство того, что власть имущие в США потеряли уже все берега » —

    — Пока они имеют возможность обозначать где эти берега ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:32
    ЕС в санкционном списке будут? hi
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 06:37
      Цитата: tralflot1832
      ЕС в санкционном списке будут?

      Еще выборы не прошли, а уже про санкции думают. Погодите, дождетесь, что юань вытеснит доллар.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:11
        Погодите, дождетесь, что юань вытеснит доллар
        К большому сожалению, но Китай пока ещё не в той весовой категории
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 08:00
          Есть подозрение, что Китай создал новую весовую категорию. Но терять рынок на котором он работает, не особо хочет. Как ни крути европа и сша большой рынок. Но запретами своими (запрет Тик Тока, Хуавея и проч) запад в итоге так добьется разворота Китая на, допустим, Африку. Думается мне так.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -3
    Сегодня, 06:34
    Ничего личного. Только бизнес. В расчетливости,американцам не откажешь. Поэтому и страна,богатая. А на одних " братьях" далеко не уедишь. Мало того,как показало время,еще и врагов наживешь.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 06:37
    Трамп еще покажет всем, что дед Бидон не такой уж и плохой вариант.
    Скажем так, кто бы не стоял у власти в США, не он определяет политику и курс страны, Джон Кеннеди не даст соврать, уж он то знает, что бывает с теми, кто пытается гнуть свою линию.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 07:30
      Цитата: 75Сергей
      Трамп еще покажет всем, что дед Бидон не такой уж и плохой вариант.

      Трампу еще дожить нужно до выборов, у него решетка перед глазами маячит на 136 лет.
      Хороша Омерика, грызутся за власть в стае, похлеще чем шакалы за самку.
      1. unhappy Звание
        unhappy
        -1
        Сегодня, 07:43
        Хорошо бы Трампа посадили, Байден выгоднее.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:39
    готовят законопроект о санкциях против стран мира, которые отходят или хотят отойти от использования доллара в мировой торговле
    Еще не успел стать президентом, а уже готов часть мира попробовать запугать и поставить на колени перед долларом. Помнится так же рьяно решил пугнуть северокорейского лидера, а в итоге сам струхнул. Американской наглости нет предела и это все равно не важно когда, но закончится для Сша плачевно.
  6. fif21 Звание
    fif21
    +3
    Сегодня, 06:44
    Вот она смерть Кощеева (сказочный персонаж)! wassat Как этот гегемон уже надоел , может пора мочить в сартире ? wink
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 06:48
    ну..введут против всего ГЛОБАЛЬНОГО ЮГа санкции..и чо..останутся наедине со своими зелеными фантиками)
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:50
    Смерть США спрятана в долларе.
    А кто печатает доллары?
    Частная контора...осталось только найти эту контору и людей которые на неё работают... а дальше дело техники и специалистов специфический направленности. smile
    1. КЗаКВО32923 Звание
      КЗаКВО32923
      0
      Сегодня, 07:32
      Это уже попахивает "антисемитизмом", как они любят говорить, точнее антисионизмом.
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 06:51
    [quote][Только подумайте: одна страна готова экономически подавлять другие страны за то, что те торгуют друг с другом в собственных валютах./quote]

    Американцы бы очень удивились этим строкам. Зачем им отказываться от основы своего могущества? И за него надо бороться. Народ Америки показывает пример защиты своих национальных интересов. Стросс-Кан не даст соврать. laughing
  10. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +3
    Сегодня, 06:52
    Совсем головой поехали -сначала запрещают использовать доллар ,потом накладывают санкции на тех кто не пользуется долларом ! wassat
  11. HellAmigo Звание
    HellAmigo
    0
    Сегодня, 06:55
    А как же евро? Многие страны ведут расчеты в этой валюте. Страна с населением 350 млн человек навязывает свою валюту всему миру.
  12. U-58 Звание
    U-58
    +1
    Сегодня, 06:57
    По идее, надо бы собрать международную конференцию по мультивалютным расчетам.
    Вопрос только в том, сколько стран решится открыто противопоставить себя американской валютной системе, ибо власть ее велика.
  13. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 07:06
    Америку давно уже надо признать террористической страной, странно, что об этом никто не говорит❗❗❗
  14. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 07:16
    Очередной писака - ринулся за званием "почетный писатель года"?! Даже в спешке забыл закрепить за своими тезисами (теориями) - свое ФИО.

    Ведь чего только стоит
    а для того, чтобы не дать возможности России выстроить по-настоящему многополярный мир, включая его экономическую составляющую.
    !!!
    Грамотею явно в голову не приходит, что РФ - инструмент финансовых холдингов, групп, кланов, людей.
    А чего стоит это
    Только подумайте: одна страна готова экономически подавлять другие страны за то, что те торгуют друг с другом в собственных валютах.
    ??!
    Человек явно считает, или других принимает за дураков, что Страна это целостность государственного устроя, которая на всеобщем собрании (более 150 млн. чел) - принимает одномоментно, тот или иной законопроект!!!
    Этот перл тоже весьма интересен
    Напомним, что за доля доллара в мировой торговле к настоящему моменту составляет около 42%. Антирекорд для валюты США был в 2022, когда доля снижалась до 37%. Однако и 42% - совсем не то, что устраивает Вашингтон, так как ещё двадцать-тридцать лет назад долларовые операции в мире достигали объёма в 70 с лишним процентов.
    . Так как хочется увидеть источник от куда эта информация взята. Система "СВИФТ" - открыла свои данные по мировым транзакциям, по своему каналу и по всему земному шару, или только взят канал на территории РФ??!

    В общем как и выше написал - человек писака, а не журналист.
  15. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 07:37
    Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле

    О как, демократия еще один шаг навстречу человечеству сделала! Ай молоцца, как у старикашки Форда - Вы можете приобрести автомобиль любого цвета, при условии, что это будет черный.
    Пора "странам, отказывающимся от использования доллара" принять дискриминационные меры за попытку рассчитаться этой бумагой за нефть, газ, титан, никель, алюминий, зерно и прочие ресурсы.
  16. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 07:38
    This is an old American custom, first seen on TV of all places, in the late 50's. It's called "the Barney Fyfe maneuver" (give the man a bullet and he most certainly will shoot himself in the foot).
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:42
    Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле
    . Интересы "глубинного государства, полосатии" превыше всего! И не важно, кто угнездится в белом доме.
  18. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 07:43
    законопроект о санкциях против стран мира, которые отходят или хотят отойти от использования доллара в мировой торговле.
    Ну так а в чем проблема? Пусть каждая страна напечатает себе столько долларов сколько им нужно, и торгует за них.
  19. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 07:48
    Цитата: КЗаКВО32923
    Это уже попахивает "антисемитизмом", как они любят говорить, точнее антисионизмом.

    Я ещё ни слова не сказал про богоизбранных smile...а если начну откровенно говорить об их делишках по всему Земному шару может придётся разделить участь Пригожина... what или Стрелкова-Гиркина в лучшем случае. request
  20. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 07:56
    Американская пресса сообщает о том, что ряд советников Дональда Трампа обсуждает возможные меры «экономического воздействия не только на противников, но и на союзников, если те ищут способы вести торговлю в валютах, отличных от доллара США».
    Хотелось бы уточнить, а какая именно пресса, случайно не та которую Трамп и не только, называют ФейкНьюс? Уж больно похоже на вброс. Некая пресса, якобы узнала, что некие якобы советники, якобы обсуждают...
  21. Ura Orlov
    Ura Orlov
    0
    Сегодня, 08:10
    Да русы люди не гордые, могут зарплату и пенсии золотом получать.
  22. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:16
    Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле

    Дума аплодирует :((
    "Агент Трамп"- он вообще чей агент? Не пора ли его снимать с довольствия в столовой ФСБ? А то, судя по ВО, многие ждут его прихода...
  23. APAHAKC
    APAHAKC
    0
    Сегодня, 08:17
    САНКЦИИ НА САНКЦИИ- НУ ЭТО УЖЕ НАЧАЛО КОНЦА -НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ