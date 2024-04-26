Штабом Трампа готовится законопроект о введении санкций против стран, отказывающихся от использования доллара в мировой торговле

Американские власти расписываются в том, что они готовы поддерживать любую войну ради сохранения мировой гегемонии доллара США. В тот же киевский режим Вашингтон вкладывает уже сотни миллиардов долларов вовсе не потому, что кому-то в администрации или конгрессе США интересна дальнейшая судьба Украины, а для того, чтобы не дать возможности России выстроить по-настоящему многополярный мир, включая его экономическую составляющую.Жажда сохранения власти доллара Штатами настолько велика, что для этих целей готовы принимать даже соответствующие законопроекты.В частности, сообщается о том, в штабе Дональда Трампа, рассчитывающего занять кресло президента США во второй раз, готовят законопроект о санкциях против стран мира, которые отходят или хотят отойти от использования доллара в мировой торговле.В этой информации «прекрасно» всё. Только подумайте: одна страна готова экономически подавлять другие страны за то, что те торгуют друг с другом в собственных валютах. Это лишнее свидетельство того, что власть имущие в США потеряли уже все берега и размахивают санкционной дубиной как сумасшедшие, до этой дубины дорвавшиеся.Американская пресса сообщает о том, что ряд советников Дональда Трампа обсуждает возможные меры «экономического воздействия не только на противников, но и на союзников, если те ищут способы вести торговлю в валютах, отличных от доллара США».Одна из «палочных» мер, которая предусматривается для тех, кто не хочет использовать валюту «гегемона» - введение экспортного контроля. Также рассматривается множество других мер экономического давления, включая значительное повышение пошлин.Напомним, что за доля доллара в мировой торговле к настоящему моменту составляет около 42%. Антирекорд для валюты США был в 2022, когда доля снижалась до 37%. Однако и 42% - совсем не то, что устраивает Вашингтон, так как ещё двадцать-тридцать лет назад долларовые операции в мире достигали объёма в 70 с лишним процентов.