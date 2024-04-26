AP: Американские танки Abrams сняты с линии фронта и выведены в тыл украинской армии

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AP: Американские танки Abrams сняты с линии фронта и выведены в тыл украинской армии

Американские танки Abrams, стоящие на вооружении украинской армии, выведены в тыл и больше не участвуют в боевых действиях. Такое решение принято из-за больших потерь за относительно небольшой отрезок времени. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.

Командование ВСУ было вынуждено снять американские танки Abrams с линии фронта и отвести в тыл из-за больших потерь, в том числе от российских беспилотников. Теперь американцы будут совместно с украинцами разрабатывать новую тактику применения танков, чтобы уменьшить, а в перспективе и свести к нулю потери американской бронетехники. В общем, в ближайшее время Abrams на поле боя больше не появятся.



На данный момент танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель минобороны, подтвердивший этот шаг на условиях анонимности

- пишет американское издание.

По словам одного из американских военных, пожелавшего остаться анонимным, украинские военные не в состоянии обеспечить защиту американских танков от российских беспилотников. Активность ударных дронов привела к тому, что пропала возможность применения танков Abrams на открытой местности.

Американские танки стояли на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, брошенной на Авдеевское направление для предотвращения прорыва российских войск. Бригада воевала в районе Бердычей, где за относительно короткий отрезок времени потеряла порядка семи танков Abrams. Западная пресса приводит похожие цифры, говоря о пяти уничтоженных и двух поврежденных американских танках.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:35
    — "Навоевался Абрам!" ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +5
      Сегодня, 06:41
      Ну а что бы вообще без потерь, везите их обратно откуда припёрли. negative
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:40
    танки выведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над изменением тактики,

    Да отправляли бы сразу в музей, чего мелочиться! laughing
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:46
    танки Abrams, стоящие на вооружении украинской армии, выведены в тыл и больше не участвуют в боевых действиях
    Этого стоило ожидать. Сначала не вводили на ЛБС готовясь непонятно к чему, потом решились и в составе 47 ОМБ бросили вперед. Теперь посмотрев на результаты и выслушав американские нравоучения решили опять спрятать от греха подальше. Значит и остатки 47 ОМБ считавшейся лучшей, подготовленной исключительно по стандартам НАТО, получившей в ВСУ прозвище "янки" тоже отведут в тыл и спрячут? Если так, то подфартило воякам.
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 07:12
      https://svpressa.ru/war21/article/413085/
      Повезло? Да не совсем...
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:19
        Я читал эту статью. А в комментарии пишу
        остатки 47 ОМБ... тоже отведут в тыл и спрячут
        .
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:16
      Подробности разгрома 47-й ОМБр «Магура». Захисников из 47-й ОМБр «Магура» уничтожали не только российские летчики, но и украинские дроноводы в ходе операции «Friendly fire».Интересно это тем, что бригада непосредственно подчиняется Пентагону и находится на полном обеспечении Минобороны США по стандарту военного времени. Такую информацию можно почерпнуть на солдатских форумах ВСУ, на которых «магуровцев» называют янки.

      . На Авдеевском направлении «иксоводы» из группировки войск «Центр» сожгли дотла «Ланцетом» очередной звездно-полосатый танк, который в укровермахте получил погоняло «Абраша». «Abrams мы выслеживали три дня. ... «в день боевого применения мы очень рано вылетели, нашли цель. Зашли на цель по ветру и попали, к счастью. Наша работа хоть была долгой и кропотливой, но принесла результат». На кадрах видна детонация боекомплекта танка.


      «Конечно же, уже измотанная 47-я была поспешно возвращена обратно, и вынуждена расплачиваться кровью за очередной провал на уровне безопасности и командования», — строчат эксперты «Військова Країна». ... «Херои» на «Брэдли» на большой скорости пытались вернуться назад, но российская группа войск «Центр» бросилась вперед с ВКС: Су-30 и Су-35, доминируя в воздухе, наносили прямые авиаудары по наступающей колонне.

      Кроме того, украинские дроноводы нанесли своими тяжелыми беспилотниками с ПЗРК дружественный огонь по вернувшимся пiдроздiлам, получив неточную паническую информацию о захвате штурмовыми отрядами ВС РФ центра села. После того, как руководству бригады «Магура» стало известно о friendly fire, самостийные вояки понесли тяжелые потери и вынуждены были отойти. Сразу же на их место вошли наши воины. ... Когда начался драп в Новобахмутовку, Су-25 и Ка-52 ВКС РФ преследовали «магуровцев» на малой высоте, увеличивая урон и сея хаос, тем самым расчищая путь нашим подразделениям. Из-за паники и бардака в управлении и этот населенный пункт был сдан в условиях «резни» украинских солдат русскими штурмовиками. ... По словам немногих выживших в «очеретинской мясорубке» магуровцев, «они попали в ад».


      https://svpressa.ru/war21/article/413085/
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:46
    . стоящие на вооружении украинской армии, выведены в тыл и больше не участвуют в боевых действиях

    На продажу готовят.... wassat
  5. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 06:52
    В пику "Царь-мангалу" будут делать" гетман- барбекюшницы"
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 06:52
    Хорошо горят Абрамсы при ударах по уязвимы местам ударными БПЛА и ПТРК наших вооруженных сил ...не оправдали эти танки ожиданий бандеровцев.
  7. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 06:53
    Абрамсопад на донецком фронте создает падение репутации разрекламированных танков Абрамс на рынке вооружений, кто их будет покупать после этого. Вот они и сделали ход конем.
  8. sifgame Звание
    sifgame
    +2
    Сегодня, 07:03
    Так и запишем-танк Абрамс предназначен для охраны тыла, складов там, солдатских бань и казарм
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 07:03
    где-то взгрустнул Аркашка(еврей) Бабченко.
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 07:05
    Адрамс в тылу... танкисты - лучшая работа в мире! (с) laughing Только откосить на нем смогут не только лишь все, мало кто может это делать (с) laughing
  11. avtandil Звание
    avtandil
    0
    Сегодня, 07:19
    Танки сильно облажались..
  12. unhappy Звание
    unhappy
    0
    Сегодня, 07:30
    Цать-мангал на поле боя оказался эффективней абрамса. Война даёт бесценный опыт. Основное оружие пехоты (джавелин и дрон) против мангалов не работает, остаётся приладить катковые тралы...
  13. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 07:32
    Западная пресса приводит похожие цифры, говоря о пяти уничтоженных и двух поврежденных американских танках.

    Монька говнецом оказался, впрочем он не для войны делался, для получения дохода от его реализации, да за безоружными папуасами в пустынях гоняться, да и то, если не очень пыльно.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:37
    По словам одного из американских военных, пожелавшего остаться анонимным, украинские военные не в состоянии обеспечить защиту американских танков от российских беспилотников.
    . На каждого абрашу по своему "домику/навесу"