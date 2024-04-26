Американская пресса даёт понять, что 300-км ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост

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Американская пресса даёт понять, что 300-км ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост

Американская пресса «разъясняет», какие директивы получил киевский режим при предоставлении дальнобойных ракет ATACMS.

Напомним, что в марте, как пару дней назад стало известно из той же американской прессы, Байден решил передать Украины около 100 таких ракет, часть из которых – с так называемой «единой» боевой частью. Ранее американцы передавали ВСУ ATACMS с дальностью не более 140 км и исключительно с кассетной боевой частью. Если верить американским СМИ, то ВСУ уже использовали ракеты из новой партии для нанесения ударов по Джанкою и Бердянску.



Теперь в прессе США заявляют, что украинская армия «сможет использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам на контролируемой Россией украинской территории, в частности по Крымскому полуострову». Пытаются заявлять, что по регионам России, которые таковыми были до 2014 и 2022 годов, «бить не разрешают».

Основной упор в сообщениях американской прессы сделан на то, что с помощью ракет ATACMS с дальностью до 300 км украинские войска «смогут лишить Россию условий для военного использования Крыма». В частности, говорят об этом прямо американские генералы.

Если проанализировать все эти высказывания и допустить, что киевскому режиму действительно не дали разрешения на использования 300-км ATACMS для ударов по Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской и другим областям РФ, до которых это оружие способно «дотянуться», то получается, что основная цель – Крым и, конкретно, Крымский мост.

Нужно напомнить, что несколько месяцев назад в эфир была слита запись переговоров высших офицеров Бундесвера о том, сколько ракет Taurus может понадобиться для уничтожения Крымского моста. Но Taurus немцы Зеленскому не дают, и потому в США решили, что киевский режим справится с мостом и без немецких ракет. Для этого и одобрили поставку партии ATACMS с единой боевой частью. Именно ракеты с дальностью до 300 км дают киевскому режиму возможность бить по мосту, соединяющему Крым с Краснодарским краем.

Соответственно, не нужно быть прогнозистами невероятного уровня, чтобы предположить, что противник готовит масштабные удары по объектам в Крыму, и в первую очередь – по мосту через Керченский пролив.
31 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:54
    «Американская пресса даёт понять ...» —

    — Да понятно это без американской прессы ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:00
      Явка с повинной! bully ...........
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 06:55
    с помощью ракет ATACMS с дальностью до 300 км украинские войска «смогут лишить Россию условий для военного использования Крыма»
    Значит с помощью российских ракет и БПЛА необходимо полностью лишить украину возможности использования своего военного производства и пользоваться благами цивилизации: электричеством, водопроводом с канализацией... и по возможности связью. Необходимо придерживаться принципа, что причиненное зло обязано вернуться сторицей к причинившему его.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +4
    Сегодня, 06:56
    на данный момент 300 км им не добраться да Крымского моста,..только дроны...скорей всего будут бить по жилым кварталам степного Крыма...а этому они наловчились...мрази
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      +3
      Сегодня, 07:03
      Скорее всего будут выносить ПВО и аэродромы. Плюс склады бк. Как по Джанкою
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 07:06
        Скорее всего будут выносить ПВО и аэродромы. Плюс склады бк. Как по Джанкою
        ..вот это и есть истина....а про Крымский мост им пора забыть...они и так на его атаки кучу бабла безрезультатно потратили
        1. Александр 3 Звание
          Александр 3
          0
          Сегодня, 07:15
          Да вы что,это же американцы,их тактика ковровые бомбометание и уничтожение всех,включая мирных жителей.
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 07:25
            это же американцы,их тактика ковровые бомбометание и уничтожение всех,включая мирных жителей.
            ....для этого авиация нужна...а у пана -атамана авиации нэма....давече инфа была...все абрамсы выводят в тыл...нет прикрытия ни с воздуха ни с земли
  4. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 07:02
    Авиацию надо полностью уничтожать та, которая у них есть, и пусть они курят с этими ракетами ❗❗❗
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      0
      Сегодня, 07:07
      А при чем тут авиация ??????????????????
      1. Александр 3 Звание
        Александр 3
        -5
        Сегодня, 07:18
        Эти ракеты запускаются с носителей,самолётов.
        1. Подкидыш Звание
          Подкидыш
          +5
          Сегодня, 07:21
          Нет. АТАКМС никогда с самолётов не запускался. Исключительно наземные пусковые HIMARS и подобные
        2. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          0
          Сегодня, 08:00
          Э-э-э-э-э!.................................................
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 07:02
    Денежное довольствие личного состава зенитных ракетных и радиотехнических войск, выполняющих важнейшие задачи по прикрытию объектов на территории Крымского полуострова, отнюдь не фронтовое. Оно соответствует условиям сугубо мирного времени. Поскольку ATACMS после пуска находится в полете всего несколько минут, могут и пропустить.
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      -1
      Сегодня, 07:23
      По Джанкою пропустили. Сложная цель. Да что там говорить, даже сравнительно тихоходные шторм шедоу прошли ПВО и показательно уничтожили штаб ЧФ. Вопрос эффективного ПВО стоит очень остро
  6. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +3
    Сегодня, 07:05
    Если говорят что по мосту , значит ударят по аэродромам , ж/д узлам , нефтебазам и оружейным складам. А на праздники , по скоплению народа.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:07
      по скоплению народа не будут
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 07:06
    Ничего. Щас хуситы к следующей пятнице разработают ракеты дальностью 30 тысяч километров и тогда в США появиться не один новый гранд каньён. . . winked
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      0
      Сегодня, 08:01
      Это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. Реальность это АТАКМС у противника и удары по нашим обьектам
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 07:07
    Почему упал только один мост в Балтиморе?Петров и Боширов,хватит только по мелким экскурсиям по Скрэнтонам и Уэльсам раскатывать,надо и дальше мостовым делом заниматься надлежащим образом( В.И.Ленин)
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:09
    Хорошо бы выбросить на Дypкаину весь имеющийся арсенал ФАБов. На Киев.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 07:17
      Цитата: Голландец Михель
      Хорошо бы выбросить на Дypкаину весь имеющийся арсенал ФАБов. На Киев.

      Да пора уже...
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 07:14
    ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост
    Хотелось бы узнать, а когда мы передадим какой-нибудь Аль-Кайде побольше взрывчатки, чтобы было как 11 сентября 2001 года? Вот это будет по-настоящему адекватный ответ!
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      -3
      Сегодня, 07:25
      Хуситам надо помогать.
    2. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      0
      Сегодня, 08:03
      Да у них этого добра у самих девать некуда. Это как Байкалу бутылку воды отправить
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:33
    Американская пресса даёт понять, что 300-км ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост
    . Полная чушь и вранье.
    Ну бахнут по мосту, повредит, это практически пиар ход, принципиально обстановку, ход военных действий, это никак не изменит...
    Увеличение жертв среди гражданского населения, попытка нападения на жизненно важную инфраструктуру, объекты промышленности, вот главная цель, задача, для противрика на данный момент.
    Будет трудно, будут жертвы, будет много визга со всех сторон...
    Раскачать лодку... да вот Россия, не маленькая лодченка, большой, устойчивый корабль, по топить который не удавалось никому, никогда!!! soldier
    1. Подкидыш Звание
      Подкидыш
      0
      Сегодня, 08:06
      Вряд ли их аналитики это не понимают. Как сказал Линдси Грем - у них появилась возможность безнаказанно убивать русских не теряя собственных солдат. Поэтому их цели и задачи наносить максимально возможный урон России не более.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:14
        В данный момент времени делать то, что можем, что необходимо.
        ОТВЕТКУ, не то, что откладываем на потом, тоже делаем то, что можем, то, что необходимо.
  12. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 08:05
    ну повредят крымский мост и что? кроме как пиара это ничего не даст, восстановят быстро, уже заготовлены ремкомплекты для крымского моста
  13. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    0
    Сегодня, 08:09
    Сама Украина для США один большой кассетный АТАКМС. Разумеется они понимают, что одноразовый. Но это не имеет абсолютно никакого значения. Главное поражающий эффект. Чем выше-тем лучше для них и хуже для нас. А если верить Пригожину, то один Бахмут стоял 20 тыс. Такая математика штатам безусловно нравится. И это их сценарий по которому мы идём. Основная задача сейчас придумать свой сценарий. Но для этого должны быть воля и средства
  14. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 08:17
    ну теперь будем ждать сообщений про очередной амерский беспилотник в Черном море в районе Крыма. И наверно хватит стесняться их сбивать, пару тройку штук уронить при этом показать перископ нашей ПЛАРБ в районе Мексиканского залива и летать эти беспилотники будут намного дальше чем им хотелось бы.