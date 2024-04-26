Американская пресса даёт понять, что 300-км ракеты ATACMS Киеву передали для атак на Крым и Крымский мост
Американская пресса «разъясняет», какие директивы получил киевский режим при предоставлении дальнобойных ракет ATACMS.
Напомним, что в марте, как пару дней назад стало известно из той же американской прессы, Байден решил передать Украины около 100 таких ракет, часть из которых – с так называемой «единой» боевой частью. Ранее американцы передавали ВСУ ATACMS с дальностью не более 140 км и исключительно с кассетной боевой частью. Если верить американским СМИ, то ВСУ уже использовали ракеты из новой партии для нанесения ударов по Джанкою и Бердянску.
Теперь в прессе США заявляют, что украинская армия «сможет использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по объектам на контролируемой Россией украинской территории, в частности по Крымскому полуострову». Пытаются заявлять, что по регионам России, которые таковыми были до 2014 и 2022 годов, «бить не разрешают».
Основной упор в сообщениях американской прессы сделан на то, что с помощью ракет ATACMS с дальностью до 300 км украинские войска «смогут лишить Россию условий для военного использования Крыма». В частности, говорят об этом прямо американские генералы.
Если проанализировать все эти высказывания и допустить, что киевскому режиму действительно не дали разрешения на использования 300-км ATACMS для ударов по Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Брянской, Ростовской, Смоленской и другим областям РФ, до которых это оружие способно «дотянуться», то получается, что основная цель – Крым и, конкретно, Крымский мост.
Нужно напомнить, что несколько месяцев назад в эфир была слита запись переговоров высших офицеров Бундесвера о том, сколько ракет Taurus может понадобиться для уничтожения Крымского моста. Но Taurus немцы Зеленскому не дают, и потому в США решили, что киевский режим справится с мостом и без немецких ракет. Для этого и одобрили поставку партии ATACMS с единой боевой частью. Именно ракеты с дальностью до 300 км дают киевскому режиму возможность бить по мосту, соединяющему Крым с Краснодарским краем.
Соответственно, не нужно быть прогнозистами невероятного уровня, чтобы предположить, что противник готовит масштабные удары по объектам в Крыму, и в первую очередь – по мосту через Керченский пролив.
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